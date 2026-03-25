Kabinett beschließt bessere Unterstützung für Gewaltopfer, Recht auf Reparatur und Klimaschutzprogramm

Das Bundeskabinett hat an diesem Mittwoch drei Gesetzentwürfe beschlossen. Opfer von Gewaltverbrechen sollen künftig für die Dauer des Gerichtsverfahrens besser unterstützt werden. Durch ein Reparaturgesetz sollen mehr Anreize geschaffen werden, defekte Geräte zu reparieren, statt wegzuschmeißen. Beide Entwürfe kamen aus dem Bundesjustizministerium.



Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium für mehr Unterstützung für Gewaltopfer in Strafprozessen soll ihnen künftig mehr professionelle Begleitung sichern. Wer Opfer einer schweren Straftat geworden ist, soll für die Dauer des Verfahrens in Zukunft leichter kostenfrei professionelle Unterstützung erhalten können. „Gerichtsverfahren sind für Gewaltbetroffene meist sehr belastend“, sagt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Gerade die Konfrontation mit dem Täter könne für sie extrem schmerzhaft sein. Deshalb sei eine professionelle Unterstützung wichtig.



Das Reparaturgesetz soll Hersteller dazu veranlassen, künftig Anreize für Reparaturen zu liefern, statt die Kunden zum Neukauf zu drängen. Bundesjustizministerin Hubig erhofft sich vom geplanten Recht auf Reparatur positive Effekte für die Geldbeutel der Verbraucher und die Umwelt. Das von der Europäischen Union beschlossene Vorhaben wird mit dem geplanten Kabinettsbeschluss in Deutschland auf den Weg gebracht. Anschließend muss sich der Bundestag damit befassen. Die EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer Umsetzung bis Ende Juli.



Darüberhinaus hat das schwarz-rote Kabinett ein 67 Punkte umfassendes Klimaschutzprogramm beschlossen. Im Jahr 2030 sollen rund 25 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden. Durch die Maßnahmen will die Regierung erreichen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zum Jahr 1990 um 65 Prozent verringert wird.



Laut Daten des Umweltbundesamtes klafft bislang eine deutliche Lücke zwischen Klimazielen und tatsächlichen Emissionen. Damit das Ziel für 2030 erreichbar bleibt, müssen die Emissionen ab diesem Jahr jährlich im Durchschnitt um rund 42 Millionen Tonnen CO₂ sinken.



Warum es Umweltminister Schneider mit seinem Klimaprogramm schwer haben dürfte, analysiert Michael Bauchmüller: