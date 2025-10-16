SPD-Fraktionsvorsitzender: "Diese Bundesrepublik wäre ohne Europa nichts"

Matthias Miersch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, geht auf den Waffenstillstand in Gaza und Israel und auf die befreiten Geiseln ein. Der Einsatz Deutschlands und anderer Staaten sei „eine Bestätigung, dass wir nie aufgeben dürfen“, dass „Menschlichkeit nie am Ende sein darf“. Dann widerspricht Miersch seiner Vorrednerin Alice Weidel: „Der große Unterschied zwischen Ihnen und uns: Diese Bundesrepublik wäre ohne Europa nichts.“



Er betont, wie wichtig Investitionen im Ausland seien, weil sie sich für Deutschland auszahlten, anders, als Weidel behauptet hat. Wer in anderen Staaten mit finanziellen Hilfen Stabilität bewirke, verhindere auch Migration aus diesen Ländern.



Dann richtet er sich an den Bundeskanzler: Die Stahlindustrie benötige Schutz. "Ich erwarte schon, dass die Bundesregierung auch den Zollvorschlag der EU unterstützt", sagt Miersch. Die EU möchte Zölle und Vorgaben ändern, um Stahlimporte zu verteuern und die eigene Industrie zu schützen. Zuletzt weist er darauf hin, dass CO₂ -Zertifikate, die fossile Energien verteuern, nicht die einzige Maßnahme für Klimaschutz sein dürfe, weil sonst die Bürger unter den hohen Kosten leiden. Wer Verkehr und Gebäude früh klimafreundlicher aufstelle, verhindere eine übermäßige Belastung der Menschen.