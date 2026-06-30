Tankrabatt endet am Dienstag – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Zwei Monate lang gilt der Tankrabatt – morgen läuft er aus. Für Sprit, der am 1. Juli das Tanklager oder die Raffinerie verlässt, gilt wieder die alte, höhere Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer entspricht der Rabatt einer Entlastung von 16,7 Cent pro Liter. Der Kraftstoffmarktexperte des ADAC, Christian Laberer, sagt: „Es ist zu befürchten, dass die Preise in etwa um diese Summe nach oben gehen werden.“



Nach der geltenden Zwölf-Uhr-Regel dürfen die Preise nur um 12 Uhr mittags angehoben werden, nicht um Mitternacht, wenn der Steuerrabatt endet. Eine Ausnahme für das Ende des Tankrabatts ist laut Wirtschaftsministerium nicht vorgesehen. Möglicherweise werden daher einzelne Tankstellen bereits am 30. Juni mittags die Preise stärker anheben oder am Nachmittag langsamer senken. Bei vielen wird der große Preissprung aber wohl am 1. Juli mittags kommen, so Laberer.



Voraussichtlich wird die Preisbelastung jedoch nicht ganz so hoch ausfallen wie vor der Einführung des Tankrabatts. „Wenn die Entspannung bei den Ölpreisen anhält, müssten die Spritpreise fairerweise auch ohne Tankrabatt unter zwei Euro bleiben“, sagt Laberer. Darauf deuten die Preise der vergangenen Tage zumindest bei Diesel und auch E10 hin. Bei E5, dem „normalen“ Superbenzin, wird es knapp.





Die Verbraucherzentralen warnen die Mineralölbranche vor überhöhten Preissprüngen nach dem Auslaufen der Steuersenkung beim Tanken an diesem Dienstag. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte: „Das Ende des Tankrabatts darf nicht zum Startschuss für Extragewinne werden.“ Für die Konzerne gebe es keinen Grund, Preise stärker anzuheben als um die ausgelaufene Steuerentlastung. Das Bundeskartellamt bleibe in der Pflicht, genau hinzusehen.



In der Praxis hätte der Tankrabatt für Verbraucher nur einen vergleichsweise geringen finanziellen Vorteil gebracht – rund 33 Euro für Dieselfahrer und etwa 21 Euro für Benzinfahrer.