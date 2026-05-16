Dobrindt ruft zu mehr Leistung und Optimismus auf

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wünscht sich angesichts internationaler Krisen und gesellschaftlicher Unsicherheiten mehr Leistungsbereitschaft und Optimismus in Deutschland. „In einer Generation vor 30, 40, 50, 60 Jahren wusste man, dass man solche Herausforderungen nur durch Leistung, durch Einsatz, durch Bereitschaft, auch durch Leidenschaft bewältigen kann“, sagte Dobrindt am Donnerstag beim Deutschen Katholikentag in Würzburg. „Ich würde mir wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr ein Vorbild an dieser Generation nehmen“, so der Minister im Gespräch mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken.

Der Minister beklagte zugleich eine aus seiner Sicht zunehmend pessimistische öffentliche Debattenkultur. In politischen Talkshows werde oft nur erklärt, wie es nicht gehe und wie schlecht die Zukunft sei. Dabei stehe Deutschland nicht zum ersten Mal vor wirtschaftlichen oder internationalen Krisen. „Wo bleibt eigentlich der Optimismus?“, fragte Dobrindt.

Der Katholikentag gilt als das wichtigste Treffen der katholischen Laien in Deutschland. Die mehrtägige Veranstaltung dauert bis Sonntag und bringt mehrere zehntausend Teilnehmer zu Gottesdiensten, politischen Debatten und gesellschaftlichen Diskussionen zusammen.