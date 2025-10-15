Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Scharfe Unions-Kritik an Pistorius - Minister betont: „Das war nicht mein Plan“
Einigung der Koalition bei Wehrdienst geplatzt
Gruppe junger Unionspolitiker will Rentenpaket blockieren
BND-Präsident Jäger warnt vor Eskalation mit Russland
Klingbeil will um den Jahreswechsel Sparpaket für Etat 2027
Linus Freymark
Kabinett will Aktivrente beschließen
Die Aktivrente soll Gesetz werden. Das Bundeskabinett will den entsprechenden Gesetzentwurf heute beschließen - trotz des Streits um den Wehrdienst in der Koalition. Geplant ist, dass Beschäftigte im Rentenalter künftig mit einem steuerfreien Zuverdienst von bis zu 2000 Euro im Monat weiterarbeiten können.
Durch den Steuerfreibetrag soll Arbeiten im Alter attraktiver und die Wirtschaft angekurbelt werden. Die Aktivrente "stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig und trägt zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger bei", heißt es im Gesetzentwurf.
Geplanter Startpunkt ist der 1. Januar 2026. Darauf hatten sich die Spitzen der Koalition aus Union und SPD bereits bei ihrem jüngsten Treffen vor einer Woche geeinigt. Nach dem Kabinettsbeschluss soll der Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren durchlaufen.
Durch den Steuerfreibetrag soll Arbeiten im Alter attraktiver und die Wirtschaft angekurbelt werden. Die Aktivrente "stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig und trägt zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger bei", heißt es im Gesetzentwurf.
Geplanter Startpunkt ist der 1. Januar 2026. Darauf hatten sich die Spitzen der Koalition aus Union und SPD bereits bei ihrem jüngsten Treffen vor einer Woche geeinigt. Nach dem Kabinettsbeschluss soll der Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren durchlaufen.
Linus Freymark
Linnemann zu Wehrdienstgesetz: "Wollen unbedingt diese Woche die erste Lesung"
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet damit, dass das neue Wehrdienstgesetz trotz des Koalitionsstreits plangemäß am Donnerstag im Bundestag beraten wird. "Wir wollen unbedingt diese Woche die erste Lesung", sagte Linnemann am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Er gehe davon aus, dass sich die Fraktionen von Union und SPD darauf verständigten.
Ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bestätigte, dass die erste Lesung wie geplant am Donnerstag stattfinden solle. Es habe eine Einigung gegeben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend. Wichtig sei ein moderner und gerechter Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setze, so der Fraktionssprecher.
Ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bestätigte, dass die erste Lesung wie geplant am Donnerstag stattfinden solle. Es habe eine Einigung gegeben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend. Wichtig sei ein moderner und gerechter Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setze, so der Fraktionssprecher.
Newsdesk
Scharfe Unions-Kritik an Pistorius - Minister betont: „Das war nicht mein Plan“
Nach dem vorläufigen Scheitern eines Kompromisses für einen neuen Wehrdienst gibt es in der Union massiven Unmut über Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Ich habe es in über 30 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag noch nie erlebt, dass ein Bundesminister in seinem eigenen Verantwortungsbereich ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediert und die eigene Fraktion in Chaos stürzt“, sagte der stellvertretende Union-Fraktionsvorsitzende Norbert Röttgen (CDU) der Süddeutschen Zeitung.
Röttgen hatte den Kompromiss zusammen mit Siemtje Möller, Falko Droßmann (beide SPD) und Thomas Erndl (CSU) ausgehandelt, auch die Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD) unterstützten die Einigung. Aber besonders der Plan, junge Männer für eine Musterung auszulosen und notfalls per Los zu bestimmen, wer Wehrpflicht leisten muss, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, war auf großen Widerstand in der SPD gestoßen. Pistorius betonte zwar das Prinzip der Freiwilligkeit, wollte aber, dass präventiv alle jungen Männer, bis zu 300 000 pro Jahrgang, gemustert werden, damit bei einem Spannungs- oder Verteidigungsfall mit Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht gleich ein genaues Bild über die Tauglichkeit der Wehrpflichtigen existiert. Und weil man so weniger in juristische Probleme hineinlaufen könnte.
Röttgen hatte den Kompromiss zusammen mit Siemtje Möller, Falko Droßmann (beide SPD) und Thomas Erndl (CSU) ausgehandelt, auch die Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD) unterstützten die Einigung. Aber besonders der Plan, junge Männer für eine Musterung auszulosen und notfalls per Los zu bestimmen, wer Wehrpflicht leisten muss, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, war auf großen Widerstand in der SPD gestoßen. Pistorius betonte zwar das Prinzip der Freiwilligkeit, wollte aber, dass präventiv alle jungen Männer, bis zu 300 000 pro Jahrgang, gemustert werden, damit bei einem Spannungs- oder Verteidigungsfall mit Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht gleich ein genaues Bild über die Tauglichkeit der Wehrpflichtigen existiert. Und weil man so weniger in juristische Probleme hineinlaufen könnte.
Pistorius sagte bei Verlassen der SPD-Fraktionssitzung der SZ: „Das war nicht meine Idee, das war eine Unions-Idee.“ Im Tagesspiegel antwortete er direkt auf Röttgens Vorwürfe gegen ihn. „Ich torpediere nicht, und ich bin auch nicht destruktiv“, sagte er. „Ich habe nur gewisse Schwierigkeiten damit, dass zwei elementare Stellen meines Gesetzentwurfs geändert werden, bevor dieser überhaupt offiziell in den Bundestag eingebracht worden ist“, so Pistorius. Diese Bedenken habe er auch nicht erst heute geltend gemacht.
Juri Auel
Einigung der Koalition bei Wehrdienst geplatzt
Der Streit zwischen Union und SPD über den neuen Wehrdienst eskaliert. Die Koalitionspartner ließen am späten Nachmittag eine Pressekonferenz zum Wehrdienstgesetz wegen zu großer Unstimmigkeiten kurzfristig platzen. Die für den späten Nachmittag anberaumte Veranstaltung werde verschoben, sagte ein SPD-Fraktionssprecher. Ob das Gesetz wie geplant am Donnerstag in den Bundestag eingebracht wird, ist nun nach Angaben von beiden Seiten wieder völlig offen.
Dem Schritt gingen heftige Diskussionen in der SPD-Fraktion voraus. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass es keine Zustimmung zu den Eckpunkten gegeben habe, auf die sich zuvor Unterhändler beider Seiten geeinigt hatten. Die vier Fachpolitiker hatten Ergänzungen zu dem von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgelegten Gesetz ausgehandelt. Dazu zählte ein umstrittenes Losverfahren, das greifen soll, wenn nicht genügend Freiwillige gefunden werden. Vertreter beider Seiten hatten von einer Grundsatzeinigung auf Eckpunkte gesprochen.
Ein Sprecher der Unionsfraktion sagte nun: „Wir haben die Pressekonferenz abgesagt, weil die beabsichtigte Einigung ausgeblieben ist. Wir hatten fest damit gerechnet. Wir wissen nicht, wann die erste Lesung des Gesetzentwurfs erfolgen wird und werden Sie dazu zeitnah informieren.“
Dem Schritt gingen heftige Diskussionen in der SPD-Fraktion voraus. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass es keine Zustimmung zu den Eckpunkten gegeben habe, auf die sich zuvor Unterhändler beider Seiten geeinigt hatten. Die vier Fachpolitiker hatten Ergänzungen zu dem von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgelegten Gesetz ausgehandelt. Dazu zählte ein umstrittenes Losverfahren, das greifen soll, wenn nicht genügend Freiwillige gefunden werden. Vertreter beider Seiten hatten von einer Grundsatzeinigung auf Eckpunkte gesprochen.
Ein Sprecher der Unionsfraktion sagte nun: „Wir haben die Pressekonferenz abgesagt, weil die beabsichtigte Einigung ausgeblieben ist. Wir hatten fest damit gerechnet. Wir wissen nicht, wann die erste Lesung des Gesetzentwurfs erfolgen wird und werden Sie dazu zeitnah informieren.“
Julia Bergmann
Gruppe junger Unionspolitiker will Rentenpaket blockieren
Mit dem geplanten Rentenpaket der Bundesregierung würde „eine dauerhafte Milliardenlast auf den Schultern der jungen Generation“ geschaffen, findet eine Gruppe junger Bundestagsabgeordneter der Unionsparteien. Sie will deshalb einem Bericht des Spiegel zufolge gegen das Rentenpaket der Bundesregierung stimmen. Der Gesetzentwurf sei „in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig“, heißt es offenbar in einem Beschluss der Gruppe, der dem Spiegel vorliegt. Folgekosten in Milliardenhöhe seien demnach nach 2031 vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt und „gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen“.
Gemeinsam verfügen Union und SPD im Bundestag über 328 Stimmen. Das sind nur zwölf mehr, als für eine absolute Mehrheit notwendig sind. Tatsächlich wäre die Gruppe – bestehend aus 18 Unionspolitikern, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl alle unter 35 Jahre alt waren – in der Lage, mit ihren Gegenstimmen den Entwurf zu blockieren. Union und SPD wollen das Rentenpaket noch in diesem Jahr beschließen, sodass es wie geplant am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.
Der Koalitionsvertrag schreibt die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 fest. Die Gruppe der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion betonte, dass man dazu stehe. Allerdings würde in dem Gesetzentwurf erwähnt, dass das Rentenniveau dauerhaft – also auch über das Jahr 2031 hinaus – um ein Prozent höher liegen solle, als es sich nach geltendem Recht ergäbe. Dies würde eine dauerhafte Belastung der Rentenbeitragszahler bedeuten.
Die jungen Abgeordneten kritisierten laut dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, zu Recht, dass der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums zur Stabilisierung der sogenannten Haltelinie über den Koalitionsvertrag hinausgehe. Man werde im parlamentarischen Verfahren „definitiv“ darüber sprechen, dass Grundlage der Koalitionsvertrag sein müsse. „Alles, was darüber hinausgeht, sollte in der Rentenkommission besprochen werden. So war eigentlich auch das gemeinsame Verständnis“, betonte der CDU-Politiker zu Absprachen mit der SPD.
Kanzler Friedrich Merz wich bei einem Besuch in Potsdam auf eine entsprechende Frage aus: Man habe jetzt den ersten Teil einer Rentenreform im Kabinett gehabt, sagte er. „Ab dem Jahr 2032 ist es offen.“ Darüber werde man erst in der Rentenkommission beraten, die im Dezember eingesetzt werde und bereits 2026 Vorschläge vorlegen solle. Man müsse dafür sorgen, dass das ganze Rentenversicherungssystem und die Beiträge erträglich blieben und trotzdem die Versorgung im Alltag gesichert sei.
Gemeinsam verfügen Union und SPD im Bundestag über 328 Stimmen. Das sind nur zwölf mehr, als für eine absolute Mehrheit notwendig sind. Tatsächlich wäre die Gruppe – bestehend aus 18 Unionspolitikern, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl alle unter 35 Jahre alt waren – in der Lage, mit ihren Gegenstimmen den Entwurf zu blockieren. Union und SPD wollen das Rentenpaket noch in diesem Jahr beschließen, sodass es wie geplant am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.
Der Koalitionsvertrag schreibt die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 fest. Die Gruppe der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion betonte, dass man dazu stehe. Allerdings würde in dem Gesetzentwurf erwähnt, dass das Rentenniveau dauerhaft – also auch über das Jahr 2031 hinaus – um ein Prozent höher liegen solle, als es sich nach geltendem Recht ergäbe. Dies würde eine dauerhafte Belastung der Rentenbeitragszahler bedeuten.
Die jungen Abgeordneten kritisierten laut dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, zu Recht, dass der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums zur Stabilisierung der sogenannten Haltelinie über den Koalitionsvertrag hinausgehe. Man werde im parlamentarischen Verfahren „definitiv“ darüber sprechen, dass Grundlage der Koalitionsvertrag sein müsse. „Alles, was darüber hinausgeht, sollte in der Rentenkommission besprochen werden. So war eigentlich auch das gemeinsame Verständnis“, betonte der CDU-Politiker zu Absprachen mit der SPD.
Kanzler Friedrich Merz wich bei einem Besuch in Potsdam auf eine entsprechende Frage aus: Man habe jetzt den ersten Teil einer Rentenreform im Kabinett gehabt, sagte er. „Ab dem Jahr 2032 ist es offen.“ Darüber werde man erst in der Rentenkommission beraten, die im Dezember eingesetzt werde und bereits 2026 Vorschläge vorlegen solle. Man müsse dafür sorgen, dass das ganze Rentenversicherungssystem und die Beiträge erträglich blieben und trotzdem die Versorgung im Alltag gesichert sei.
Christoph Heinlein
BND-Präsident Jäger warnt vor Eskalation mit Russland
Der Bundesnachrichtendienst (BND) sieht das Risiko einer zeitnahen Eskalation in den Beziehungen zu Russland. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer“, warnte der Präsident der Behörde, Martin Jäger, bei einer öffentlichen Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, das die Arbeit der Nachrichtendienste überwacht.
Die Grenzen zwischen Frieden und Krieg verwischten zunehmend, sagte Jäger. „In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Friede, der punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen kann. Wir müssen uns auf weitere Lageverschärfungen vorbereiten.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warnte zuletzt mehrfach, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, einen militärischen Schlag gegen Nato-Gebiet zu führen.
Russland wolle die Grenzen des Westens austesten, konkret: Die Nato unterminieren, europäische Demokratien destabilisieren, Gesellschaften spalten und einschüchtern, sagte Jäger. Ziel, sei, das wirtschaftlich überlegene Europa in Abhängigkeit von Russland zu bringen. Die Regierung in Moskau setze dazu auf die Manipulation von Wahlen und öffentlicher Meinung, Propaganda, Provokation, Desinformation, Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge, Auftragsmorde und die Verfolgung im Ausland lebender Oppositioneller. „Nichts davon ist neu, doch in ihrer Häufung stellen diese Einzelereignisse eine neue Qualität der Konfrontation dar.“
Der BND müsse künftig auch unter den Bedingungen eines bewaffneten Konfliktes mit direkter deutscher Beteiligung agieren können, sagte Jäger. Es gelte, sich darauf schon heute vorzubereiten.
Die Grenzen zwischen Frieden und Krieg verwischten zunehmend, sagte Jäger. „In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Friede, der punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen kann. Wir müssen uns auf weitere Lageverschärfungen vorbereiten.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warnte zuletzt mehrfach, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, einen militärischen Schlag gegen Nato-Gebiet zu führen.
Russland wolle die Grenzen des Westens austesten, konkret: Die Nato unterminieren, europäische Demokratien destabilisieren, Gesellschaften spalten und einschüchtern, sagte Jäger. Ziel, sei, das wirtschaftlich überlegene Europa in Abhängigkeit von Russland zu bringen. Die Regierung in Moskau setze dazu auf die Manipulation von Wahlen und öffentlicher Meinung, Propaganda, Provokation, Desinformation, Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge, Auftragsmorde und die Verfolgung im Ausland lebender Oppositioneller. „Nichts davon ist neu, doch in ihrer Häufung stellen diese Einzelereignisse eine neue Qualität der Konfrontation dar.“
Der BND müsse künftig auch unter den Bedingungen eines bewaffneten Konfliktes mit direkter deutscher Beteiligung agieren können, sagte Jäger. Es gelte, sich darauf schon heute vorzubereiten.
Michelle Ostwald
Klingbeil will um den Jahreswechsel Sparpaket für Etat 2027
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt für den schwierigen Haushalt 2027 eine baldige Verständigung der Parteivorsitzenden auf nötige Milliarden-Einsparungen an. Es gehe darum, dass „um den Jahreswechsel“ herum ein Paket dafür fertig sei, sagte der SPD-Chef in der ARD-Sendung Caren Miosga. „Wir haben diesen Prozess bereits gestartet.“
Es müsse dann zeitnah den Moment geben, in dem die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD für die Koalition bekanntgeben: „Das ist ein Gesamtpaket, und hiermit sparen wir 34 Milliarden ein“, sagte Klingbeil mit Blick auf das zu erwartende Loch im Etat 2027. Er halte diese Vorgehensweise für besser, „als dass jeden Tag irgendwer eine neue Sau durchs Dorf jagt“.
Es müsse dann zeitnah den Moment geben, in dem die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD für die Koalition bekanntgeben: „Das ist ein Gesamtpaket, und hiermit sparen wir 34 Milliarden ein“, sagte Klingbeil mit Blick auf das zu erwartende Loch im Etat 2027. Er halte diese Vorgehensweise für besser, „als dass jeden Tag irgendwer eine neue Sau durchs Dorf jagt“.
Julia Daniel
Bas plant "Quadratmeterdeckel" gegen Mietwucher
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will den Sozialbetrug mit Schrottimmobilien dadurch bekämpfen, dass der vom Amt zu bezahlende Mietpreis je Quadratmeter gedeckelt wird. „Wir wollen die Kosten der Unterkunft wirkungsvoll begrenzen und gegen Ausbeutung auf Kosten der Ärmsten mit sogenannten Schrottimmobilien vorgehen. Hierfür werden wir weitere Maßnahmen vorschlagen, wie einen kommunalen Quadratmeterdeckel“, sagte sie der Bild am Sonntag. Dieser Deckel soll Bestandteil des Gesetzentwurfs zur Bürgergeld-Reform werden, den Bas in den nächsten Wochen vorlegen wird.
Bei der Betrugsmasche belegen Banden heruntergekommene Wohnungen mit zahlreichen oft ausländischen Bürgergeld-Empfängern, die jeweils nur wenige Quadratmeter haben, aber vom Amt den ortsüblichen Mietpreis einer Single-Wohnung erhalten und teils an die Banden abführen müssen. Dabei werden Quadratmeterpreise erzielt, die teilweise dreistellig sind. Der "Quadratmeterdeckel" soll dies verhindern.
Vivien Timmler aus dem Hauptstadtbüro erläutert die Pläne der Arbeitsministerin (SZ Plus):
Bei der Betrugsmasche belegen Banden heruntergekommene Wohnungen mit zahlreichen oft ausländischen Bürgergeld-Empfängern, die jeweils nur wenige Quadratmeter haben, aber vom Amt den ortsüblichen Mietpreis einer Single-Wohnung erhalten und teils an die Banden abführen müssen. Dabei werden Quadratmeterpreise erzielt, die teilweise dreistellig sind. Der "Quadratmeterdeckel" soll dies verhindern.
Vivien Timmler aus dem Hauptstadtbüro erläutert die Pläne der Arbeitsministerin (SZ Plus):
Julia Bergmann
Nietzard und Blasel abgelöst: Grüne Jugend hat neue Chefs
Henriette Held und Luis Bobga wurden beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation in Leipzig als Nachfolger von Jette Nietzard und Jakob Blasel gewählt, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Nietzard hatte mit zahlreichen provokanten Äußerungen viel Widerstand auch in der eigenen Partei ausgelöst.
Held wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz.
Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held kommt aus Berlin und studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die bisherige Vorsitzende des Grüne-Jugend-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern will die Lage in Ostdeutschland stärker auf die Agenda heben. Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen.“
Das gilt auch für Bobga. „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“, kündigte er an. Er wurde in Münster geboren, lebt jetzt in Köln uns saß mehrere Jahre im Stadtrat von Emsdetten. Inzwischen arbeitet er für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und ist bereits Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Der Bundestagswahlkampf sei geprägt gewesen von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“. Bobga, dessen Vater aus Kamerun kommt, betonte: „Unsere Sicherheit ist unverhandelbar.“
Held wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz.
Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held kommt aus Berlin und studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die bisherige Vorsitzende des Grüne-Jugend-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern will die Lage in Ostdeutschland stärker auf die Agenda heben. Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen.“
Das gilt auch für Bobga. „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“, kündigte er an. Er wurde in Münster geboren, lebt jetzt in Köln uns saß mehrere Jahre im Stadtrat von Emsdetten. Inzwischen arbeitet er für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und ist bereits Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Der Bundestagswahlkampf sei geprägt gewesen von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“. Bobga, dessen Vater aus Kamerun kommt, betonte: „Unsere Sicherheit ist unverhandelbar.“
Irene Helmes
DGB-Chefin Fahimi: „Wir kommen nicht dazu, über die wirklich wichtigen Fragen zu reden“
Yasmin Fahimi wirft der Bundesregierung einen „völlig falschen Fokus“ vor. In einer Zeit der wirtschaftlichen Stagnation werde fälschlicherweise so getan, als könnten von Kürzungen im Sozialstaat Wachstumsimpulse ausgehen, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir kommen nicht dazu, über die wirklich wichtigen Fragen zu reden, weil sich alle ständig abarbeiten an sogenannten Sozialreformen, die angeblich nur dann gut sind, wenn sie möglichst schmerzhaft sind.“
Mit der Verschärfung beim Bürgergeld für Arbeitssuchende sei „ein Mini-Problem“ aufgebauscht worden „zu einem Mega-Thema“, dadurch löse die Koalition „keines der Probleme, die wir eigentlich in diesem Land haben“. Die frühere SPD-Generalsekretärin warnt, wenn der Fokus sozialer Reformen „immer wieder nur auf angeblich massenhaften Leistungsmissbrauch erfolgt, dann bedient man die Diskurse der extremen Rechten“, die sich so am Ende durchsetzen könnte. Sie befürchte „einen gesellschaftlichen Großkonflikt“.
Fahimi forderte dagegen unter anderem eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, eine aktive Industriepolitik sowie einen stärkeren Beitrag reicher Menschen über eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine einmalige Vermögensabgabe. Nötig seien zudem eine bessere Forschungsförderung sowie mehr Investitionen in Infrastruktur und den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbarer Energien.
Was der Koalitionsausschuss in dieser Woche konkret beschlossen hat, lesen Sie hier (SZ Plus):
Mit der Verschärfung beim Bürgergeld für Arbeitssuchende sei „ein Mini-Problem“ aufgebauscht worden „zu einem Mega-Thema“, dadurch löse die Koalition „keines der Probleme, die wir eigentlich in diesem Land haben“. Die frühere SPD-Generalsekretärin warnt, wenn der Fokus sozialer Reformen „immer wieder nur auf angeblich massenhaften Leistungsmissbrauch erfolgt, dann bedient man die Diskurse der extremen Rechten“, die sich so am Ende durchsetzen könnte. Sie befürchte „einen gesellschaftlichen Großkonflikt“.
Fahimi forderte dagegen unter anderem eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, eine aktive Industriepolitik sowie einen stärkeren Beitrag reicher Menschen über eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine einmalige Vermögensabgabe. Nötig seien zudem eine bessere Forschungsförderung sowie mehr Investitionen in Infrastruktur und den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbarer Energien.
Was der Koalitionsausschuss in dieser Woche konkret beschlossen hat, lesen Sie hier (SZ Plus):
Christoph Heinlein
Bundestag hebt Immunität zweier AfD-Abgeordneter auf
Gegen die AfD-Abgeordneten Stephan Brandner und Matthias Moosdorf können strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen werden. Mit den Stimmen aus Union und SPD, der Grünen und Linken - die AfD selbst enthielt sich - hob der Bundestag am Donnerstagabend die Immunität der beiden Parlamentarier auf. Laut Medienberichten teilte ein AfD-Fraktionssprecher mit, dass Brandner eine Journalistin beleidigt haben soll. Moosdorf werde vorgeworfen, in einem Nebenraum des Bundestags den Hitlergruß gezeigt zu haben.
Saimah Jiwa
Merz und Bas verteidigen Koalitionseinigung zu Bürgergeldreform
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Pläne verteidigt, Bürgergeld-Empfängern bei wiederholten Terminversäumnissen im Jobcenter künftig alle Leistungen zu streichen. „Es wird in Deutschland niemand obdachlos. Jeder, der eine Wohnung oder ein Dach über dem Kopf braucht, bekommt ein Dach über dem Kopf“, sagte der CDU-Chef dem ARD-Hauptstadtstudio. „Aber diejenigen, die gar nicht mitwirken, die sich noch nicht einmal melden beim Jobcenter, von denen müssen wir doch davon ausgehen, dass sie die Hilfe des Staates, des Sozialstaates, nicht brauchen.“ Deswegen werde die komplette Einstellung aller Leistungen im Gesetz stehen, „aber eben für diese Fälle“.
Auch Bundessozialministerin Bärbel Bas verteidigt die Koalitionseinigung zur Bürgergeldreform. „Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten“, sagte sie am Freitag im „Morgenmagazin“ der ARD. Um die Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssten die Beschäftigten in den Jobcenter sie erreichen. Wen jemand nicht mitwirke, dann müsse es auch Sanktionen geben.
Die Regeln für das Bürgergeld, das in Grundsicherung umbenannt werden soll, sollen deutlich verschärft werden. Darauf hatten sich die Spitzen von CDU, SPD und CSU bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses in der Nacht zu Donnerstag darauf verständigt. Künftig soll es möglich sein, alle Leistungen inklusive der Mietzahlungen zu streichen, wenn Meldetermine wiederholt nicht wahrgenommen werden.
Auch Bundessozialministerin Bärbel Bas verteidigt die Koalitionseinigung zur Bürgergeldreform. „Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten“, sagte sie am Freitag im „Morgenmagazin“ der ARD. Um die Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssten die Beschäftigten in den Jobcenter sie erreichen. Wen jemand nicht mitwirke, dann müsse es auch Sanktionen geben.
Die Regeln für das Bürgergeld, das in Grundsicherung umbenannt werden soll, sollen deutlich verschärft werden. Darauf hatten sich die Spitzen von CDU, SPD und CSU bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses in der Nacht zu Donnerstag darauf verständigt. Künftig soll es möglich sein, alle Leistungen inklusive der Mietzahlungen zu streichen, wenn Meldetermine wiederholt nicht wahrgenommen werden.
Christoph Heinlein
Merz: Herbst der Reformen hat längst begonnen
Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Regierung gegen Kritik der Zögerlichkeit verteidigt und ein hohes Tempo bei Reformen in Aussicht gestellt. „Das geht jetzt Schlag auf Schlag“, sagte der CDU-Politiker im „Heute-Journal“ des ZDF. „Der Herbst der Reformen hat längst angefangen.“
Merz verwies unter anderem auf die abgeschaffte „Turbo-Einbürgerung“ sowie die Aktivrente, die bereits nächste Woche ins Kabinett komme. Zudem einigte sich die Koalition bei Streitthemen wie der E-Auto-Förderung oder dem Bürgergeld.
Weiter verwies Merz darauf, dass die Rentenkommission bereits im nächsten Jahr, und damit früher als geplant, ihre Vorschläge unterbreiten werde. Ende 2026 solle dann ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. „Also noch einmal, das geht jetzt ganz zügig, und ich kann teilweise mich wirklich nur ein bisschen amüsieren über die Kritik, die jetzt geübt wird.“
Merz verwies unter anderem auf die abgeschaffte „Turbo-Einbürgerung“ sowie die Aktivrente, die bereits nächste Woche ins Kabinett komme. Zudem einigte sich die Koalition bei Streitthemen wie der E-Auto-Förderung oder dem Bürgergeld.
Weiter verwies Merz darauf, dass die Rentenkommission bereits im nächsten Jahr, und damit früher als geplant, ihre Vorschläge unterbreiten werde. Ende 2026 solle dann ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. „Also noch einmal, das geht jetzt ganz zügig, und ich kann teilweise mich wirklich nur ein bisschen amüsieren über die Kritik, die jetzt geübt wird.“
Julia Bergmann
Bundestag beschließt „Bau-Turbo“
Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für schnelleres Bauen beschlossen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der sogenannte Bau-Turbo sieht befristete Sonderregelungen im Baugesetzbuch vor und soll schnellere Planungen und Genehmigungen ermöglichen.
Wohngebäude sollen mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet werden dürfen, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein Bebauungsplan vorliegt. Bebauungspläne sind verbindliche Pläne (Zeichnungen) in denen Gemeinden festlegen, wie und mit welchen Gebäuden Grundstücke in der Kommune bebaut werden dürfen. Einen solchen Plan zu erstellen, kann inklusive vorgeschriebener Bürgerbeteiligung Jahre dauern. Die Sonderregelung soll bis Ende 2030 gelten. Im Entwurf ist von einer „Experimentierklausel“ die Rede. Sie gilt auch für in Wohngebieten benötigte Einrichtungen wie Kitas und Supermärkte.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte im Bundestag, mit der Reform werde vieles günstiger und schneller gehen. Es geht dabei nicht nur um den Neubau, sondern auch die Erweiterung von Wohngebäuden oder die Umwidmung von Flächen. Die konkrete Regelung soll bis Ende 2030 befristet sein.
Wohngebäude sollen mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet werden dürfen, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein Bebauungsplan vorliegt. Bebauungspläne sind verbindliche Pläne (Zeichnungen) in denen Gemeinden festlegen, wie und mit welchen Gebäuden Grundstücke in der Kommune bebaut werden dürfen. Einen solchen Plan zu erstellen, kann inklusive vorgeschriebener Bürgerbeteiligung Jahre dauern. Die Sonderregelung soll bis Ende 2030 gelten. Im Entwurf ist von einer „Experimentierklausel“ die Rede. Sie gilt auch für in Wohngebieten benötigte Einrichtungen wie Kitas und Supermärkte.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte im Bundestag, mit der Reform werde vieles günstiger und schneller gehen. Es geht dabei nicht nur um den Neubau, sondern auch die Erweiterung von Wohngebäuden oder die Umwidmung von Flächen. Die konkrete Regelung soll bis Ende 2030 befristet sein.
Dominik Fürst
Harte Kritik von Grünen und Linken an Bürgergeld-Reform
Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nennt die von der Bundesregierung geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld „menschlich hart und kalt“. „CDU und SPD wollen den Menschen alles streichen, was sie zum Leben brauchen“, sagte Haßelmann der dpa. Von der Koalition gehe damit nicht nur eine soziale Kälte aus, „es wird auch verfassungsrechtlich nicht haltbar sein.“
Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.
AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.
Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.
AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.