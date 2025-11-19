Bundesregierung berät über Drohnenabwehr, Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine und elektronische Fußfesseln

Das Kabinett beschäftigt sich heute mit der Bekämpfung von Drohnen im Inland sowie mit reduzierten Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Außerdem soll eine Änderung am Gewaltschutzgesetz beschlossen werden, mit dem Frauen besser vor gewalttätigen Ex-Partnern geschützt werden sollen.



Die geplante Änderung am Luftsicherheitsgesetz sieht vor, dass die Bundeswehr die Sicherheitsbehörden künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen soll – notfalls auch mit Waffengewalt. So sollen Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe verhindert werden. Die geplante Reform des Luftsicherheitsgesetzes soll für diese Art der Amtshilfe nicht nur Rechtssicherheit schaffen. Sie soll auch die dafür im konkreten Fall notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen Sicherheitsbehörden und Militär vereinfachen und verkürzen. Der Entwurf kommt aus dem Bundesinnenministerium.



Durch die Erweiterung der möglichen Einsatzmaßnahmen der Bundeswehr zur Unterstützung der Länder bei der Verhinderung eines besonders schweren Unglücksfalls soll laut Entwurf „die unmittelbare Einwirkung der Streitkräfte mit Waffengewalt oder sonstigen Wirkmitteln, zum Beispiel mit sogenannten Jammern, gegen unkooperative unbemannte Luftfahrzeuge möglich werden“. Allerdings nur dann, wenn davon auszugehen ist, dass die Drohne „gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“. Technische Amtshilfe soll dem Entwurf zufolge auch die Bundespolizei von der Bundeswehr anfordern können. Die Soldaten dürften nach den Plänen des Innenministeriums dabei unter bestimmten Voraussetzungen auch militärische Mittel nutzen.



Die meisten neuen Regelungen, die der Entwurf vorsieht, zielen darauf ab, sich gegen Risiken, die nach Einschätzung der Bundesregierung aktuell vor allem von Russland ausgehen, zu wappnen. Doch die geplante Reform enthält auch Regelungen, die gegen radikale Aktivisten gerichtet sind, die den Flugverkehr durch Aktionen auf dem Rollfeld beziehungsweise auf den Start- und Landebahnen behindern. Entsprechende Aktionen von Klimaaktivisten wurden bisher als Ordnungswidrigkeit behandelt – mit Bußgeldern sowie Schadensersatzforderungen. Künftig soll dies als Straftat gewertet werden.



Das Kabinett beschäftigt sich zudem auch mit einer geplanten Änderung am Gewaltschutzgesetz. Elektronische Fußfesseln sollen künftig Frauen vor gewalttätigen Ex-Partnern schützen. Die Möglichkeit einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung für zur Gewalt neigende Ex-Partner wollte schon die Vorgängerregierung in einem Bundesgesetz regeln. Nachdem die Ampel-Koalition zerbrochen war, fand sich dafür aber keine Mehrheit mehr im Bundestag.



Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Bisher haben die einen Anspruch auf Bürgergeld. Künftig sollen neu aus der Ukraine nach Deutschland flüchtende Menschen nur noch Sozialleistungen für Asylbewerber erhalten, und nicht mehr wie bislang Bürgergeld. Betroffen von der Änderung sind ukrainische Flüchtlinge, die seit dem 1. April 2025 neu nach Deutschland gekommen sind oder kommen. Darauf hatten sich CDU/CSU und SPD bereits im Koalitionsvertrag verständigt.