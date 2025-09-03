Mit einem Rekord an Vorlagen startet das Bundeskabinett in den September. Auch mit einer Chefrunde der Koalition will der Kanzler neue Zuversicht kreieren. Aber die ungelösten Fragen und Probleme häufen sich.

Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin

Es gibt durchaus auch innenpolitisch einiges zu tun für Friedrich Merz – wobei er die Zuschreibung, er sei ein Außenkanzler, ohnehin schon immer für Quatsch hielt. Und so soll nun die erste Kabinettssitzung im September mit dem am Abend folgenden Koalitionsausschuss den von Merz angekündigten „Herbst der Reformen“ einläuten. Aber der könnte recht ruppig werden, wie ein Disput mit der Bundesarbeitsministerin zeigt. Im Regierungslager wird schon geunkt, dass dieser Herbst bitte nicht in einem „Winter des Stillstands“ enden möge.