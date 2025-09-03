Es gibt durchaus auch innenpolitisch einiges zu tun für Friedrich Merz – wobei er die Zuschreibung, er sei ein Außenkanzler, ohnehin schon immer für Quatsch hielt. Und so soll nun die erste Kabinettssitzung im September mit dem am Abend folgenden Koalitionsausschuss den von Merz angekündigten „Herbst der Reformen“ einläuten. Aber der könnte recht ruppig werden, wie ein Disput mit der Bundesarbeitsministerin zeigt. Im Regierungslager wird schon geunkt, dass dieser Herbst bitte nicht in einem „Winter des Stillstands“ enden möge.
KoalitionBitte keinen „Bullshit“ mehr
Lesezeit: 5 Min.
- Das Bundeskabinett beschließt ein Rekordpaket mit über einem Dutzend Gesetzentwürfen, darunter Energiekostenentlastungen und verschärfte Asylregeln.
- Wegen einer 30-Milliarden-Lücke im Bundeshaushalt 2027 soll jedes Ressort ein Prozent einsparen, außer das Verteidigungsministerium.
- Die Erbschaft- und Schenkungsteuer brachte 13 Milliarden Euro ein, während Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen über 17 Milliarden Euro kosteten.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Mit einem Rekord an Vorlagen startet das Bundeskabinett in den September. Auch mit einer Chefrunde der Koalition will der Kanzler neue Zuversicht kreieren. Aber die ungelösten Fragen und Probleme häufen sich.
Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin
Sozialpolitik:Ist der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar? Das sagen die Zahlen
Friedrich Merz hat eine Debatte angestoßen, wie es um den deutschen Sozialstaat steht. Vier Grafiken zeigen, ob die Lage wirklich alarmierend ist – und wo künftig Ärger droht.
Lesen Sie mehr zum Thema