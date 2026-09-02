Zum Hauptinhalt springen

Fraktionsbeschluss„Sozial ungerecht“: Grüne prangern Reformkurs der Regierung an

Lesezeit: 2 Min.

Alleinerziehende können vom Staat einen Vorschuss erhalten, wenn das andere Elternteil zu Unrecht keinen Unterhalt zahlt. Hier will die Bundesregierung sparen.
Alleinerziehende können vom Staat einen Vorschuss erhalten, wenn das andere Elternteil zu Unrecht keinen Unterhalt zahlt. Hier will die Bundesregierung sparen.
Maskot/Imago

Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindersofortzuschlag – die Koalition wolle „auf dem Rücken von Familien, Alleinerziehenden und Kindern“ sparen, rügen die Grünen – und fordern, das Geld ganz woanders herzuholen.

Von Markus Balser, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Wo die schwarz-rote Regierung im nächsten Jahr deutlich sparen will? Noch vor der Sommerpause im Juli gaben die Haushaltspläne der Ministerien eine deutliche Antwort. Etwa jener „Einzelplan 17“, der für die Finanzplanung des Bundesfamilienministeriums von Ressortchefin Karin Prien (CDU) steht. Um satte sieben Prozent sollen die Ausgaben auf 15,5 Milliarden Euro sinken – etwa durch Einsparungen von Hilfen für Familien.

Zur SZ-Startseite

Sommer der Sozialreformen
:Was die Steuerreform den Bürgern bringt

„Mehr Netto vom Brutto“ verspricht Finanzminister Klingbeil den „täglich hart arbeitenden“ Deutschen. Aber am Ende wird für fast alle aus der Entlastung eine Belastung. Wie kann das sein?

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite