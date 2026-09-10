Bundesfamilienministerin Karin Prien stellt im Bundestag ihren Haushalt vor und verteidigt die Kürzungen. Diese sollen weniger die Bildung betreffen als die Familien.

Karin Prien stand am Rednerpult des Bundestags. Und schon ihr erster Satz sollte zeigen, wie wichtig das Ressort ist, das sie als Familienministerin betreut: „Gute Bildung und starke Familien sind Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, sagte die CDU-Politikerin. Gerade erst hätten die Pisa-Ergebnisse gezeigt, wie es um die Bildung im Land bestellt ist. Nicht gut. „Mehr als besorgniserregend“, sagte Prien. Das Problem sei groß.