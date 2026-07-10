Künstliche Intelligenz oder echter Mensch? Seit FAZ und FAS zwei Gastbeiträge löschten, wird über die KI-Nutzung von Politikern debattiert. In mehreren Ministerien gibt es Verdachtsmomente, zeigt eine SZ-Recherche.

Als die Deutsche Bahn vor wenigen Tagen ankündigte, ihre Kundenkommunikation unter anderem mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern, lobte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) diesen Schritt. Eine KI-Assistenz soll Reisenden bald individuelle Auskünfte zu ihren Fahrten erteilen, KI auch in den Leitstellen dabei helfen, Informationen zu Störungen schneller zu verarbeiten. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in seinem eigenen Ministerium allerdings gibt dem Minister nun ein Rätsel auf. Wurde ein Gastbeitrag von Schnieder von seinen Mitarbeitern mit KI-Werkzeugen bearbeitet, ohne dass der offizielle Autor etwas davon erfuhr?