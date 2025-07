Wie sich der politische Umgang mit Israel konkret verändern könnte, ist bislang offen. Denkbar wäre etwa ein Stopp von Waffenlieferungen oder die Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel, eines zentralen Handels- und Kooperationsabkommens.

Bislang hatte sich die Bundesregierung gegen diesen Schritt ausgesprochen. Außenminister Johann Wadephul (CDU) erklärte beim EU-Außenministertreffen im Juni, dass die Situation in Gaza zwar diskutiert werden müsse und die humanitäre Lage „adressiert“ gehöre – eine Suspendierung des Abkommens komme aber für Deutschland nicht infrage. Israel sei ein „demokratischer Rechtsstaat im Nahen Osten“ und aufgrund der historischen Verantwortung ein besonderer Partner Deutschlands. Merz hatte diese Entscheidung später im Bundestag unterstützt: „Ein Außerkraftsetzen oder gar eine Kündigung dieses Abkommens kommt mit der Bundesregierung nicht infrage“, sagte er.

Die Rhetorik des Bundeskanzlers hat sich verändert, Konsequenzen blieben bislang aus

Allerdings war in den vergangenen Wochen in der Rhetorik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Kursänderung erkennbar geworden. In seiner Regierungserklärung Mitte Mai hatte er zwar die uneingeschränkte Solidarität mit Israel betont, jedoch zugleich alle Beteiligten aufgefordert, eine humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern. Wenig später erregte Merz auf der Digitalkonferenz re:publica Aufsehen, als er deutliche Kritik an Israels Vorgehen äußerte: Er verstehe „offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel“ das Land vorgehe. Der massive Schaden für die Zivilbevölkerung lasse sich nicht mehr mit der Bekämpfung der terroristischen Hamas rechtfertigen. Am Dienstag dieser Woche nun forderte Merz die israelische Regierung auf, „die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen“.

Konsequenzen blieben jedoch zunächst aus. Nun aber deutet viel darauf hin, dass auch die Bundesregierung angesichts der dramatischen Lage in Gaza immer stärker am israelischen Vorgehen zweifelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer tödlichen Hungerkrise im Gazastreifen, Hilfsorganisationen berichten von fehlendem Trinkwasser und mangelhafter medizinischer Versorgung. Nach palästinensischen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer inzwischen bei rund 59 000 – mehr als die Hälfte von ihnen Frauen und Kinder.

Erst vor wenigen Wochen hatte Israel einem Abkommen mit der EU zugestimmt, das die humanitäre Versorgung im Gazastreifen verbessern sollte. Geändert hat sich jedoch wenig, die Blockade von Hilfslieferungen hält weitgehend an. Mehrere EU-Mitgliedstaaten forderten aufgrund der israelischen Kriegsführung in Gaza eine Überprüfung des Assoziierungsabkommens, um politischen Druck auf Israel aufzubauen – bislang ohne Konsequenzen.

Aus der SPD kommt ein Appell zum Umdenken

Der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, sagte der SZ, entscheidend seien die nächsten Tage. „Schließlich hat die israelische Regierung der EU klare Zusagen bezüglich der humanitären Hilfe in Gaza gemacht.“ Die EU und Deutschland kämen nicht darum herum, Israel an seinen Worten zu messen. „Eine Nichterfüllung fester Zusagen könnte nicht ohne Konsequenzen bleiben“, so Hardt. In der Regierungskoalition gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann warnte noch am Mittwoch vor Sanktionen gegen Israel: „Man kann Freunde kritisieren, aber nicht sanktionieren.“ Israel sei ein Staat in existenzieller Bedrohung, daher wäre etwa ein Stopp von Waffenlieferungen eine Entscheidung mit „dramatischen Folgen“.

Der Eindruck, dass die schwarz-rote Koalition zunehmend mit ihrer Haltung gegenüber der israelischen Kriegsführung ringt, verstärkt sich schon seit Tagen. Die Debatte bewegt sich in dem Spannungsfeld zwischen der Staatsräson – der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel – und den Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Anfang der Woche forderte die SPD-Bundestagsfraktion ein Umdenken: „Es ist an der Zeit, dass sich die Bundesregierung den Initiativen auf europäischer Ebene anschließt, bestehende Kooperationen wie das Assoziierungsabkommen auf Eis legt und weitere Maßnahmen, wie den Stopp von Waffenexporten an die israelische Regierung, die völkerrechtswidrig eingesetzt werden, durchsetzt“, heißt es in einer Stellungnahme des außenpolitischen Sprechers der Fraktion, Adis Ahmetović, und des früheren Fraktionschefs Rolf Mützenich.

Ob die Bundesregierung dieser Aufforderung nun Folge leisten wird, bleibt abzuwarten.