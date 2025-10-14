Die Koalition hat die nächste Krise. In der SPD entlädt sich Unmut über die Idee vom Losverfahren beim neuen Wehrdienst. Der Plan ist erst mal tot, die CDU sieht den Verteidigungsminister als Schuldigen. Rekonstruktion eines turbulenten Tags im Bundestag.

Olaf Scholz ist jetzt ein freier Mann, er ist nur noch Abgeordneter und verlässt die SPD-Fraktionssitzung, bevor sich dort der Ärger Bahn bricht. Er ist anders als noch in seiner Zeit als Kanzler nun ohne große Aktentasche unterwegs. Und er muss hier auch nicht mehr um Mehrheiten werben für Projekte, die bei seinen Leuten gar nicht gut ankommen.