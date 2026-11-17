Stromsteuersenkung für alle zum 1. Januar, ein Fahrplan für die Rentenreform und Fortschritte im Streit um das Wahlrecht: Diese drei Ziele hat Bundeskanzler Friedrich Merz für den Koalitionsausschuss ausgegeben, der am frühen Dienstagabend im Kanzleramt zusammenkommt. Problematisch ist vor allem die offene Finanzierung. Insgesamt sucht die Koalition für das kommende Jahr noch etwa sieben Milliarden Euro. Das ist in etwa die Größenordnung, an der vor zwei Jahren die Ampelkoalition zerbrach.

Stromsteuer senken? Das kostet!

Merz hat die Hürde hoch gelegt: Der Koalitionsausschuss werde sich an diesem Dienstagabend auf eine Senkung der Stromsteuer für alle einigen – und zwar für das Jahr 2027 und auf das europäische Mindestmaß. Billigere Schlupflöcher wie eine vorübergehende Senkung für ein paar Monate oder eine Teilsenkung um einen Cent hat er damit zugemacht.

Laut Berechnungen des Vergleichsportals Verivox würde eine solche Steuersenkung für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro bringen. Die SPD ist dazu bereit, wenn die 5,4 Milliarden Euro teure Steuersenkung seriös finanziert wird. „Wir sollten keine finanzpolitischen Experimente eingehen“, heißt es aus dem Ministerium von Vizekanzler Lars Klingbeil.

Geld könnte aus dem Abbau von Subventionen kommen, doch Streichungen lösen oft auch Widerstand mächtiger Lobbygruppen aus. Die Union hat vorgeschlagen, Milliarden-Überschüsse aus dem EEG-Konto zur Förderung erneuerbarer Energien zu verwenden, was man in der SPD für verfassungsrechtlich riskant hält. Genauso lehnt die SPD die Idee ab, bei Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds zu kürzen. Bei den Sozialdemokraten kann man sich dagegen vorstellen, zur Finanzierung die Körperschaftsteuer oder die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge zu erhöhen.

Kalte Progression ausgleichen – auch für hohe Einkommen?

Zusätzlich zur Stromsteuersenkung will Merz über einen Ausgleich der kalten Progression sprechen. Das ist eine versteckte Steuererhöhung, bei der man mehr Steuern zahlen muss, wenn das Einkommen steigt, ohne dass man sich von seinem Geld wegen der Inflation mehr leisten kann. Klingbeil will den Ausgleich bisher nur für Bürger niedrigen und mittleren Einkommens ausgleichen. Ein vollständiger Ausgleich würde Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Auch wenn Länder und Kommunen ihren Teil selbst tragen, müsste der Bund rund 1,8 Milliarden finanzieren.

Was taugt Reiches Spritpreisdeckel?

Die SPD will auch den Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel ansprechen. Dieser soll Anfang 2027 den Tankrabatt ablösen. Die Sozialdemokraten halten Reiches Pläne aber für wirkungslos und untauglich. Nötig seien tatsächliche Höchstpreise und begrenzte Margen, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.

Reiches Entwurf sieht unter anderem vor, dass der Preisdeckel nur greift, wenn die Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin in drei aufeinanderfolgenden Wochen um mehr als fünf Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Das war in den vergangenen Jahren nie der Fall. Zudem will Reiche die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristen.

Was passiert mit der abschlagsfreien Rente?

Der zentrale Konflikt ist die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Noch im Juli hatte sich der Koalitionsausschuss hinter die gesamte Reform gestellt. Nun will vor allem die SPD die beliebte frühere Rente beibehalten. Und dann ist da noch der eigentliche Kern der Reform, die geplante neue Kapitalsäule.

Ziehen doch wieder alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag ein?

Die Wahlrechtsreform der Ampel hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr nicht alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag gekommen sind, vor allem Politiker von CDU und CSU sind betroffen. Das Wahlrecht will in erster Linie die Union wieder ändern. „Ich freue mich darüber, dass die Gespräche da sehr gut vorankommen und dass wir auch da zu einer Entscheidung kommen können“, sagte Merz am Montag. Der SPD scheint das Thema allerdings nicht ganz so wichtig zu sein. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Parteien vorgenommen, das Wahlrecht wieder zu ändern. Zugleich bleibt das Ziel ein kleineres Parlament. Bisher sind die Koalitionspartner hier nicht erkennbar vorangekommen.