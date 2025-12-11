Am Anfang steht der Rückblick. Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses eröffnet, spricht er erst einmal nicht über den Vorabend, sondern über das große Ganze. Eine Modernisierungsagenda des Bundes habe diese Regierung schon beschlossen, dazu eine zweite föderale mit den Ländern, plus „eine Reihe von Beschlüssen zum Rückbau von Bürokratie“, vom „Bauturbo“ bis zu weniger Bürokratie in der Pflege.
Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf neue Regeln für den Ausbau der Infrastruktur geeinigt. Der Kern der Einigung: Alles soll schneller gehen, sogar wenn es Naturschutzbedenken gibt.
Der bislang größte Schritt zu weniger Bürokratie: Die EU vereinfacht oder streicht viele Vorgaben für die Wirtschaft. Und Ursula von der Leyen verspricht: Da kommt noch viel mehr.
