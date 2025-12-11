Zum Hauptinhalt springen

KoalitionsausschussDie Regierung will schneller bauen und klüger sparen

Lesezeit: 4 Min.

Künftig weden Infrastrukturprojekte leichter das Prädikat „von überragendem öffentlichen Interesse“ bekommen. Das kann auch ein Neubau von Autobahnen und Brücken sein.
Künftig weden Infrastrukturprojekte leichter das Prädikat „von überragendem öffentlichen Interesse“ bekommen. Das kann auch ein Neubau von Autobahnen und Brücken sein. (Foto: Sepp Spiegl/imago)

Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf neue Regeln für den Ausbau der Infrastruktur geeinigt. Der Kern der Einigung: Alles soll schneller gehen, sogar wenn es Naturschutzbedenken gibt.

Von Michael Bauchmüller, Henrike Roßbach und Vivien Timmler, Berlin

Am Anfang steht der Rückblick. Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses eröffnet, spricht er erst einmal nicht über den Vorabend, sondern über das große Ganze. Eine Modernisierungsagenda des Bundes habe diese Regierung schon beschlossen, dazu eine zweite föderale mit den Ländern, plus „eine Reihe von Beschlüssen zum Rückbau von Bürokratie“, vom „Bauturbo“ bis zu weniger Bürokratie in der Pflege.

