Natürlich kann es immer noch schlimmer kommen. Nach einer Woche voller Pannen, Zankereien und neuer Hiobsbotschaften aber müssen sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine schwarz-roten Koalitionäre so langsam fragen: Wie schlimm noch?
Union und SPDFür die Regierung startet die Woche schlecht und endet böse
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Union und SPD wollten mehr Wirtschaftswachstum. Doch derzeit wachsen nur die Probleme: miserable Umfragewerte, einbrechende Steuereinnahmen – und jetzt auch noch eine Schlappe im Bundesrat.
Von Daniel Brössler und Claus Hulverscheidt, Berlin
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