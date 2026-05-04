Eines zumindest ist in der Koalition noch da, nämlich die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann. Am Montag lautete die Losung jedenfalls in Berlin: raus aus der Polarisierungsspirale. Und so versuchte die SPD-Spitze die öffentliche Klage des Bundeskanzlers, die Sozialdemokraten seien nicht kompromissbereit genug, einfach ins Leere laufen zu lassen, in dem sie nicht verbal nachlegte.
BundesregierungKoalition sucht Wege aus der Krise
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Nach den Streitereien der vergangenen Woche bemühen sich Union und SPD zum ersten Jahrestag ihres Bündnisses um eine Rückkehr zur Sacharbeit. Allerdings wächst die Kritik am Kanzleramtschef.
Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin
Ein Jahr Schwarz-Rot:Die Koalition kommt nicht aus der Krise
Die Regierung demonstriert Reformeifer, aber der Rückhalt auch für Bundeskanzler Friedrich Merz schwindet rasant. Bei der geplanten Steuerreform droht bereits neuer Ärger.
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