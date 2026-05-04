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BundesregierungKoalition sucht Wege aus der Krise

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Bundeskanzler Friedrich Merz mit Schülern der jüdischen Chabad Gemeinde Berlin, kurz vor Beginn der CDU-Präsidiumssitzung.
Bundeskanzler Friedrich Merz mit Schülern der jüdischen Chabad Gemeinde Berlin, kurz vor Beginn der CDU-Präsidiumssitzung. Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa

Nach den Streitereien der vergangenen Woche bemühen sich Union und SPD zum ersten Jahrestag ihres Bündnisses um eine Rückkehr zur Sacharbeit. Allerdings wächst die Kritik am Kanzleramtschef.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Eines zumindest ist in der Koalition noch da, nämlich die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann. Am Montag lautete die Losung jedenfalls in Berlin: raus aus der Polarisierungsspirale. Und so versuchte die SPD-Spitze die öffentliche Klage des Bundeskanzlers, die Sozialdemokraten seien nicht kompromissbereit genug, einfach ins Leere laufen zu lassen, in dem sie nicht verbal nachlegte.

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