Scholz: Regierungswechsel ist Ausdruck demokratischer Normalität

In seiner Rede während des Großen Zapfenstreichs betonte der scheidende SPD-Kanzler, dass in einer Demokratie Ämter immer nur auf Zeit verliehen werden. "Das unterscheidet uns von den Autokratien weltweit", so Scholz. Zugleich sei es in diesen Zeiten eben keineswegs normal, dass sich ein solcher Wechsel "so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollzieht", wie in diesen Tagen hier in Deutschland.



Demokratie bedeute nicht, dass alle immer einer Meinung seien, so Scholz. Trotzdem hätten die vergangenen Jahre auch gezeigt: „Gerade in Krisenzeiten steht unser Land zusammen – und wächst dadurch über sich hinaus.“ Und er zitiert Beispiele von gegenseitiger Unterstützung während der Corona-Pandemie, bei Flutkatastrophen, Engagement bei Klimaschutz und gegen Antisemitismus. „Vergessen wir nicht, welche Kraft in Deutschland steckt, wenn es zusammenhält“.