Regierungsbildung:Miersch: „Große Rückendeckung von der Basis“

Klingbeil soll Vizekanzler werden

SPD-Chef Lars Klingbeil soll Vizekanzler in der neuen Bundesregierung werden. Das Parteipräsidium habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Parteikreisen.



Die SPD will ihr Personaltableau für die Regierung mit der Union erst am 5. Mai vorlegen, also dem Tag vor der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler. Klingbeil soll SZ-Informationen zufolge auch Finanzminister werden. Zudem wird Boris Pistorius wohl seine Arbeit als Verteidigungsminister fortsetzen. Bei allen anderen Posten – die SPD stellt darüber hinaus die Minister für Arbeit und Soziales, Bauen und Wohnen, Justiz, Umwelt und Entwicklung – könnte es Überraschungen geben, hieß es. Am selben Tag soll der Koalitionsvertrag auch offiziell unterzeichnet werden, im Gasometer auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg.



Klingbeil ist seit 2021 Parteivorsitzender und übernahm nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der letzten Bundestagswahl auch das Amt des Fraktionschefs. Der 47 Jahre alte Niedersachse sicherte sich nun also trotz der von ihm mitverantworteten Niederlage eine Machtposition. Klingbeil führte die SPD in die Koalitionsverhandlungen mit der Union und verhandelte teilweise unter vier Augen mit dem voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz - ohne Co-Parteichefin Saskia Esken.