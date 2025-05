BSW erhält erneut Millionenspende

Trotz des BSW-Misserfolges bei der Bundestagswahl bleibt der Partei von Sahra Wagenknecht der wichtigste Großspender erhalten. Der in Mecklenburg-Vorpommern wohnende Unternehmer Thomas Stanger überwies dem BSW im April erneut einen Millionenbetrag – genau 2,048 Millionen Euro. Das geht aus der Veröffentlichung von Großspenden durch den Deutschen Bundestag hervor. Stanger hatte bereits im vergangenen Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt, als er dem Bündnis Sahra Wagenknecht im Januar 990.000 Euro und im März 4,09 Millionen Euro spendete, zusammen also etwa 5 Millionen Euro. So viel Geld hatte keine andere Partei von einem Einzelspender erhalten. Das BSW war bei der Bundestagswahl am 23. Februar mit 4,98 Prozent haarscharf an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.