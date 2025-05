Markus Söder ist heute weit weg, aber Ilse Aigner weilt im Bundestag

Er wäre so gerne für CDU und CSU als Kanzlerkandidat angetreten, er wäre so gerne Regierungschef geworden. Nun ist seine Partei, die CSU, zwar an der neuen Bundesregierung beteiligt, doch Markus Söder ist am Tag der Kanzlerwahl weit weg. In München. Dort sitzt er zur Stunde mit Hubert Aiwanger und den weiteren Ministerinnen und Ministern seiner Landesregierung zusammen: die wöchentliche Sitzung des Kabinetts. Thema diesmal ist unter anderem: „Jüdisches Leben und Erinnerungskultur“.



Söder hätte auch in den Bundestag kommen können, als Ministerpräsident darf er das, auf der sogenannten Bundesrats- oder Länderbank dort ist immer ein Stuhl für ihn frei. Er wollte aber offenbar nicht. Am Montag war der CSU-Chef noch in Berlin, um den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen – und da verabschiedete er sich mit den Worten: „Ich wünsche morgen einen guten Start für alle Beteiligten.“ Er gehört nicht dazu.



Auch Ilse Aigner gehört nicht dazu, auch sie ist seit zwölf Jahren keine Bundestagsabgeordnete mehr, sondern sitzt für die CSU im bayerischen Landtag, dessen Präsidentin sie inzwischen ist. Aigner aber ist in den Bundestag gekommen, um Friedrich Merz’ Wahl zum Kanzler mitzuerleben. Sie kennt ihn seit Langem und gut und gehört zu den wenigen, die Merz’ Ferienhaus am Tegernsee auch von innen kennen. Es liegt ja auch in ihrem Landtags-Stimmkreis.