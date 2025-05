Neue Bundesregierung:Jens Spahn ist neuer Fraktionschef der Union

Die designierte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte am Montag an, nach ihrer Amtsübernahme rasch über den weiteren Umgang mit der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD beraten zu wollen. Das entsprechende Gutachten über die Einstellungen in der AfD werde bereits an den ersten Tagen eine wichtige Rolle spielen, sagte Hubig.



Die AfD hat indes beim Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch eingereicht: Die Partei will diese Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) verbieten lassen.