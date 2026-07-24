Der Bundeskanzler nutzt den Rücktritt von Fraktionschef Spahn für eine Kabinettsumbildung. Ob daraus der ersehnte Neustart wird, ist völlig ungewiss. Der erste Rückschlag kam in der Nacht.

Zu den erprobten Formeln aus dem Politiker-Baukasten, die ein Regierungschef gerne verwendet, wenn er nach einer Pannenserie neu um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger buhlt, gehört der Spruch: „Wir haben verstanden!“