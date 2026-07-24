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BundesregierungMerz’ großer Umbau – und seine erste Panne

Lesezeit: 3 Min.

Gute Laune nach der Pressekonferenz am Freitag: Die künftige Chefin des Bundeskanzleramts, Nina Warken, Friedrich Merz und der designierte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (alle CDU).
Gute Laune nach der Pressekonferenz am Freitag: Die künftige Chefin des Bundeskanzleramts, Nina Warken, Friedrich Merz und der designierte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (alle CDU). Tobias Schwarz/AFP

Der Bundeskanzler nutzt den Rücktritt von Fraktionschef Spahn für eine Kabinettsumbildung. Ob daraus der ersehnte Neustart wird, ist völlig ungewiss. Der erste Rückschlag kam in der Nacht.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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