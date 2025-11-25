Beschäftigte in der Altenpflege können auch in den kommenden beiden Jahren mit einem höheren Mindestlohn rechnen. Die zuständige Pflegekommission schlug am Dienstag vor, den Mindestlohn in zwei Schritten zum 1. Juli 2026 und zum 1. Juli 2027 zu erhöhen, wie Bundesarbeitsministerium und Bundesgesundheitsministerium mitteilten. Dies entspricht bei einer Laufzeit vom 1. Juli 2026 bis 30. September 2028 jeweils einer Erhöhung um 2,6 Prozent. Pflegekräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung erhalten ab kommendem Sommer 17,80 Euro (jetzt 17,35 Euro) und 18,26 Euro ab Juli 2027. Pflegefachkräfte verdienen ab Juli 2026 mindestens 21,03 Euro (jetzt 20,50 Euro). Ab Juli 2027 sind es 21,58 Euro. In der stationären und ambulanten Altenpflege arbeiten mehr als 1,3 Millionen Menschen, viele in Teilzeit.