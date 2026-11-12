Die Sozialdemokraten sind schon lange draußen aus dem Sitzungssaal, da tagt die Unionsfraktion immer noch. Es geht um Milliarden, aber der Diskussionsbedarf ist am Mittwochabend ungleich verteilt. Die SPD ist zufrieden, die Union offensichtlich weniger. Es dauert weitere zwei Stunden, bis auch sie sich mit den gemeinsamen Plänen abgefunden hat. Allein das sage schon viel über die Stimmung in der Fraktion, erklärt ein Unionsabgeordneter im Herausgehen. Und am Ende steht da vor allem eine Liste von Dingen, die nicht kommen.

Da wäre etwa die Senkung der Stromsteuer, von Kanzler Friedrich Merz kürzlich noch einmal auf den Tisch gebracht: mangels Geldes vorerst abgesagt. Da wäre die Einführung einer Plastiksteuer, die einen Joghurtbecher um rund 0,3 Cent verteuert hätte: erst mal zu den Akten. Die geplante Zuckersteuer verteuert zuckerhaltige Limonaden nicht von Juli 2027 an, sondern erst ab Januar 2028. Die geplante Abschaffung des Kindersofortzuschlags ist vom Tisch, ebenso die Kürzung des Wohngelds. Was allerdings erst einmal auch nicht kommt, ist die Reform der Einkommensteuer, inklusive Reichensteuer. Der von der Union geforderte Ausgleich der kalten Progression, bei der Lohnzuwächse überproportional stark besteuert werden, bleibt erst mal auch graue Theorie.

Wichtig sei der „Gerechtigkeitscheck“, heißt es bei der SPD

Aber Streichungen lassen sich eben auch als Erfolge verkaufen, beide Koalitionsfraktionschefs und der CSU-Landesgruppenchef machen das vor. Thorsten Frei etwa lobt für die CDU, dass die Plastiksteuer eine Idee geblieben ist – zu viele Zielkonflikte, etwa zwischen ökologischer Lenkung und zusätzlicher Bürokratie. Auch den Aufschub für die Zuckersteuer verbucht er auf der Habenseite – so bekomme die Industrie mehr Zeit, die Rezepturen ihrer Getränke zu ändern. Die Senkung der Stromsteuer hingegen bleibe „oberste Priorität“. Schließlich habe man die den Menschen auch versprochen. Ganz allgemein sei es aber so, dass bei den Fraktionsspitzen eben die „krummen Hunde“ landeten. Ein undankbarer Job.

Da hat Freis SPD-Kollege Matthias Miersch schon etwas mehr zu verkaufen. Es sei wichtig, bei allen Vorhaben einen „Gerechtigkeitscheck“ anzulegen, sagt er. Und den hätten eben die Kürzungen bei Kindersofortzuschlag, Unterhaltsvorschuss und Wohngeld nicht bestanden. Die Zuckersteuer komme zwar später, werde aber durch drei statt bisher zwei Stufen wirkungsvoller. Und gegen eine Senkung der Stromsteuer habe man nichts, es fehle nur einfach das Geld.

Der CSU-Landesgruppenchef freut sich, dass die Sektsteuer nicht angehoben wird

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann lobt noch die Koalition im Allgemeinen, die bisher jede Herausforderung gelöst habe, und außerdem im Speziellen die Änderung bei der Sektsteuer: Die sollte eigentlich ebenfalls angehoben werden, ist jetzt auch vom Tisch. Beim Sparhaushalt 2027 freuen sich die Koalitionsparteien am meisten über die Projekte, die sie sich haben sparen können, wahlweise Kürzungen oder Steuererhöhungen.

Der groben Einigung der Fraktionsspitzen folgt an diesem Donnerstag die „Haushaltsbereinigungssitzung“ – der Haushaltsausschuss legt letzte Hand an den Etat des Bundes. Vieles kann sich hier noch einmal ändern, aber die Grundzüge stehen jetzt. Theoretisch könnten sich auf wundersame Weise auch jene 5,4 Milliarden Euro auftun, die jährlich für eine Senkung der Stromsteuer nötig wären. Wahrscheinlich ist es nicht – so sehr der Kanzler bis zuletzt darauf gesetzt hat.