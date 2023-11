Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fällt ausgerechnet am Tag vor dem Höhepunkt der jährlichen Haushaltsberatungen ein Urteil, das gerade für den Haushalt wichtig ist. Zufall?

Karlsruhe entscheidet, ob die Umwandlung der Pandemie-Milliarden in Klimagelder verfassungswidrig war. Die Ampel hofft, mit einem blauen Auge davonzukommen - und rätselt, wieso das Urteil ausgerechnet jetzt gefällt wird.

Von Michael Bauchmüller und Henrike Roßbach, Berlin

Es war eine der ersten Amtshandlungen des frisch vereidigten Bundesfinanzministers: Am 10. Dezember 2021 verkündete Christian Lindner, er habe dem Kabinett seinen Entwurf für einen Nachtragshaushalt zugeleitet. Der Inhalt? Ein erstes Ausrufezeichen der Ampel: 60 Milliarden Euro nicht genutzter Corona-Kredite sollten umgewidmet und in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) verschoben werden. Aus Corona-Milliarden sollten also Klima-Milliarden werden, eine Art Haushaltsmagie der gehobenen Art.