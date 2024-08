Um das verbliebene Loch in der Finanzplanung für 2025 zu schließen, erdachte das Kanzleramt gleich mehrere Tricks. Experten warnen jetzt vor einem erneuten Verfassungsbruch.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

80 Stunden lang hatten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner miteinander gerungen – Anfang Juli dann stand die Einigung auf einen Haushaltsentwurf für 2025, und die Ampelkoalition versank in einen unruhigen Sommerschlaf. Doch damit ist es nun schlagartig schon wieder vorbei, denn der so mühsam ausgehandelte Kompromiss zwischen Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister steht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung erneut auf der Kippe. Damit droht der erbitterte Streit ums Geld, der SPD, Grüne und FDP über Monate gelähmt und tiefe Gräben zwischen den vermeintlichen Partnern aufgerissen hatte, wieder in voller Schärfe aufzuflammen.