Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Kritik am Erscheinungsbild der Ampelregierung geübt. "Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung", sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" auf den Hinweis, dass viele Menschen mit der Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) unzufrieden seien. Dabei unterschied er zwischen den politischen Leistungen an sich und der "Kür" wie etwa der Kommunikation. "Die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die ist groß." So habe die Regierung Deutschland sicher durch den Winter geführt, eine Gasmangellage vermieden und die Strom- und Gaspreise runterbekommen. Auch die Energie- und Lebensmittelpreise gingen jetzt deutlich runter. "Aber natürlich haben wir in der Kür, also im Erscheinungsbild der Regierung jetzt nicht geglänzt. Das kann ja keiner behaupten", sagte Habeck auch vor dem Hintergrund der regierungsinternen Auseinandersetzungen um das Heizungsgesetz. Die Regierung habe sich in den vergangenen drei bis vier Wochen aber aus dem "Loch rausgebuddelt", in dem sie gesteckt habe, sagte Habeck.