Die Grünen machen Bundeskanzler Friedrich Merz schwere Vorwürfe mit Blick auf die europäische Klimapolitik. In einem Entschließungsantrag für die Bundestagssitzung am Donnerstag werfen sie der Koalition vor, das noch nicht festgelegte EU-Klimaziel für 2040 gezielt zu sabotieren. Anlass ist eine Regierungserklärung des Kanzlers zum bevorstehenden EU-Gipfel. „Der Angriff auf das EU-Klimaziel für 2040 ist besonders dreist“, sagte die klimapolitische Sprecherin Lisa Badum am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. „Merz nutzt einen Verfahrenstrick, damit Viktor Orbán die ‚Drecksarbeit‘ macht und das Ziel im Europäischen Rat begräbt.“ Hintergrund der Kritik ist, dass sich die EU bislang nicht auf das von der EU-Kommission vorgeschlagene Klimaziel verständigt hat, bis 2040 den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zu verringern. Die Grünen werfen der schwarz-roten Regierung vor, eine Abstimmung darüber im Umweltministerrat verhindert zu haben. Dadurch wurde das Thema auf den EU-Gipfel am 23. und 24. Oktober verschoben. Dort wäre Einstimmigkeit erforderlich, die Ungarns Regierungschef Orbán verhindern könnte.