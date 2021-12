Kommt es in Deutschland zur ersten Ampelkoalition auf Bundesebene? Nach der Zustimmung durch SPD und FDP geben um 14.30 Uhr die Grünen das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. Sollten deren Mitglieder, wie allseits erwartet wird, mehrheitlich für das neue Regierungsbündnis gestimmt haben, kann der 177 Seiten starke Vertrag am Dienstag unterzeichnet werden. Am Mittwoch würde dann die Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler folgen.

Am Wochenende hatten SPD und FDP die Ampelkoalition gebilligt - jeweils auf einem Bundesparteitag. Die FDP-Delegierten stimmten mit 92,2 Prozent dafür, die SPD-Delegierten mit einer Mehrheit von 98,8 Prozent. Nur die Grünen ließen all ihre 125 000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.

Sind sie ebenfalls dafür, steht dem neuen Bündnis nichts mehr im Wege. Auf Ebene der Bundesländer haben SPD, Grüne und FDP bereits mehrmals zusammengearbeitet, aktuell gibt es eine solche Koalition in Rheinland-Pfalz.