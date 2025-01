Die Bundesregierung hat wenige Wochen vor den letzten Beratungen des Bundestags vor der Neuwahl ein weiteres Gesetz für einen verbesserten Schutz von Frauen vor Gewalt auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine sogenannte Formulierungshilfe für die Fraktionen, mit der Änderungen am Gewaltschutzgesetz vorgenommen werden sollen. Die Koalition will auf diesem Weg die Möglichkeit für elektronische Fußfesseln und verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Gewalttäter schaffen.