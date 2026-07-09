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GesundheitswesenPsychotherapeuten wehren sich gegen Sparpläne der Regierung

Lesezeit: 4 Min.

Bisher gibt es für Psychotherapeuten eine feste Honorar-Untergrenze. Diese könnte jetzt kippen.
Bisher gibt es für Psychotherapeuten eine feste Honorar-Untergrenze. Diese könnte jetzt kippen. Cavan Images/imago

Ein neues Gesetz soll die Honorare für die Behandlung psychisch Kranker weiter beschneiden. Gibt es Therapieplätze künftig nur noch für Privatpatienten und Selbstzahler?

Von Christina Berndt und Rainer Stadler

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Schon im Februar fragte sich Jakob Ritzkat, niedergelassener Psychotherapeut in München, ob das noch lange gut gehen kann. Optimistisch und zukunftsfroh, wie er auch dank seiner Ausbildung ist, hat er voriges Jahr eine Hilfskraft für seine Praxis eingestellt. So könnte er sich mehr um seine kleinen Kinder kümmern – und zugleich mehr Stunden für Patienten anbieten. Das war der Plan.

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