Der langjährige Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, leitet ab September die ständige Vertretung der Bundesrepublik bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Bislang ist seine Nachfolge in Berlin allerdings immer noch nicht geklärt. Klein mahnt daher zu Eile. „Ich halte es für äußerst wichtig, den Posten in Zeiten erstarkten Antisemitismus nun rasch nachzubesetzen“, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur am Montag in Berlin. Ihn erreichten bereits besorgte Nachfragen aus der jüdischen Gemeinschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Nach der parlamentarischen Sommerpause gebe es wichtige Anliegen im Kampf gegen Antisemitismus auf dem Gebiet der Gesetzgebung, auf institutioneller Ebene und bei der Stärkung jüdischen Lebens, sagte Klein.