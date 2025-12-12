Erinnert sich noch jemand an den Ruf „Follow the Science“? Wenn die Bundesregierung in den kommenden Tagen eine neuerliche Kommission zur Reform der Rentenversicherung beruft, werden – neben Politikern – auch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft dabei sein. Manche mögen schon Wetten abschließen, wer diesmal erkoren werden könnte.