Erinnert sich noch jemand an den Ruf „Follow the Science“? Wenn die Bundesregierung in den kommenden Tagen eine neuerliche Kommission zur Reform der Rentenversicherung beruft, werden – neben Politikern – auch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft dabei sein. Manche mögen schon Wetten abschließen, wer diesmal erkoren werden könnte.
ExpertenräteWenn die Regierung nicht mehr weiterweiß
Lesezeit: 5 Min.
Warum setzt die Koalition lauter Kommissionen ein, statt über wichtige Probleme schnell selbst zu entscheiden? Dahinter steckt eine politische Logik.
Von Johan Schloemann
