Es ist fast acht Uhr am Morgen, als SPD, Grüne und FDP endlich klären, wie die Härten durch die rasant steigenden Energiepreise abgefangen werden. Nun geben sie die Details bekannt - die Pressekonferenz um 11 Uhr im Livestream.

Von Juri Auel und Mike Szymanski

Eigentlich hätte es das unter der Ampelregierung nicht mehr geben sollen: SPD, Grüne und FDP versicherten zum Start ihres Bündnisses, sie würden - anders als die Vorgängerregierung - auf quälend lange Nachtsitzungen verzichten. Wenn zentrale Entscheidungen fürs Land anstünden, dann sei es besser, wenn solche ohne dunkle Ringe unter den Augen fallen.

Und so markiert die Nacht auf Donnerstag auch einen Einschnitt für das koalitionäre Miteinander: Um 21 Uhr hatten sich Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt zusammengesetzt. Das Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger von den rasant steigenden Energiekosten zu entlasten und wenigstens einen Teil der Härten, die damit verbunden sind, zu kompensieren. Bis fast acht Uhr am Morgen dauerte es, bis eine Einigung erzielt wurde. Das ist schon keine Nachtsitzung mehr, sondern eine Einigung in der Afterhour.

Die Bestandteile dieser Einigung sind am Morgen noch unklar. Die Koalitionspartner hätten sich nach intensiven Beratungen auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit" verständigt. Details sollen erst bei einer Pressekonferenz der drei Parteivorsitzenden um 11 Uhr verkündet werden.

Zuletzt hatte eine Arbeitsgruppe aus Parteivertretern über Entlastungen verhandelt, aber keine endgültige Einigung erzielt. Ein mehrseitiges Entwurfspapier beschrieb Entlastungsansätze aus Sicht aller drei Parteien, zahlreiche Vorschläge standen zur Diskussion: FDP-Chef und Finanzminister Christian Linder etwa hatte einen Tankzuschuss ins Gespräch gebracht, der allerdings bei den Koalitionspartnern auf Widerstand gestoßen ist. SPD und Grüne wünschten sich ein zielgerichteteres Vorgehen, als alle Autofahrer - vor allem ungeachtet des Verbrauchs der Fahrzeuge - direkt an der Tankstelle zu entlasten. Die Grünen wollen starke Akzente beim Energiesparen setzen. Die SPD will weitere Härten vor allem für Menschen ohne, mit niedrigem und mittlerem Einkommen abfedern.

Die Koalition hatte sich bereits Ende Februar auf Entlastungen verständigt. Der Strompreis soll durch die vorzeitige Abschaffung der sogenannten EEG-Umlage zur Ökostromförderung sinken, die Pendlerpauschale für weitere Fahrten zum Arbeitsort wurde rückwirkend angehoben, bestehende Unterstützungsleistungen vom Staat wurden ebenfalls angehoben beziehungsweise Einmalzahlungen in Aussicht gestellt. Jedoch kamen schnell Zweifel auf, ob die Vorhaben ausreichten, die Preissteigerungen auch nur annähernd abzufedern.