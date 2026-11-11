Grünen-Spitze stützt Roth in Antisemitismus-Debatte

Die Grünen-Spitze stellt sich in der Debatte um Antisemitismus-Vorwürfe und Meinungsfreiheit in Bezug auf Israel hinter die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Bundesvorstand habe sich „mit den Angriffen, die es in den letzten Tagen auf Claudia Roth gab“ beschäftigt, sagte Parteivorsitzende Franziska Brantner nach einer Sitzung in Berlin. Es sei inakzeptabel, dass man Roth nun in eine Reihe mit Geschichtsrevisionisten stelle. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und die damit verbundene Verantwortung sei Roth immer ein wichtiges Anliegen gewesen.

Die ehemalige Kulturstaatsministerin hatte sich kürzlich von früheren Aussagen nach der Berlinale 2024 in Bezug auf den Gaza-Krieg distanziert. Im Podcast „Jung & Naiv“ sprach die Grünen-Politikerin rückblickend von persönlichen Fehlern. Dass sie Akteure rund um den Film „No Other Land“ kritisiert hatte, bereue sie heute. Sie führte dies auf massiven Druck aus verschiedenen Kreisen zurück. Sie habe später versucht, sich zu entschuldigen. Der mediale Druck sei „massiv“ gewesen, führte die Politikerin aus. „Es war so ein unfassbarer Druck vom Zentralrat, von unglaublich vielen Kreisen“. Sie sei in dieser Lage zu schwach oder zu überfordert gewesen.



Vereinzelt gab es Kritik von Grünen-Mitgliedern an den Aussagen Roths in dem Podcast. In einem Statement aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden an den Stern hieß es, dass Roth „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“ sei. Dies umfasse „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“. Brantner betonte, der Zentralrat der Juden sei die wichtigste Vertretung der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Die Grünen respektierten seine Stimme – auch in manchmal schwierigen Debatten.

Roth hatte in dem Podcast auch gesagt: „Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen, wann befreist du dich endlich von diesem, von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um?“ Aus Sicht von Brantner war das eine unglückliche Formulierung. „Sie hätte diese Aussagen von Dritten einordnen sollen, damit diese missverständlichen Interpretationen nicht möglich sind“, sagte die Co-Vorsitzende der Grünen. Gegenüber dem Stern hatte Roth selbst bereits erklärt, sie habe sich diese Aussagen ihrer Freunde „nicht zu eigen gemacht“, sondern lediglich zitiert.