Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Renten steigen voraussichtlich um mehr als vier Prozent
Dobrindt verteidigt „Chaoten“-Aussage zu Krawallen
Merz: Enteignungsdebatte in Berlin schadet ganz Deutschland schon jetzt
Steinmeier-Nachfolge: Merz spricht sich für Frau aus
Hubig legt Entwurf für Verbot verbaler sexueller Belästigung vor
Anne Eberhard
Renten steigen voraussichtlich um mehr als vier Prozent
Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete zuerst darüber.
Die Erhöhung geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 hervor. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis Ende 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2028 dürfte er kräftig steigen auf 19,7 Prozent. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 20,0 Prozent erwartet.
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) gab den Entwurf am Dienstag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien. Allerdings handelt es sich bei der für 2027 erwarteten Rentenerhöhung zunächst nur um eine Schätzung. Endgültig festgelegt wird das Plus erst im Frühjahr, wenn alle notwendigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.
Nach den neuen Berechnungen würde der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2027 von 42,52 auf 44,26 Euro steigen. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren bedeutete dies monatlich 78,30 Euro mehr. Die Renten würden damit auch 2027 stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für 2027 eine Preissteigerungsrate von drei Prozent.
Die Erhöhung geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 hervor. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis Ende 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2028 dürfte er kräftig steigen auf 19,7 Prozent. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 20,0 Prozent erwartet.
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) gab den Entwurf am Dienstag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien. Allerdings handelt es sich bei der für 2027 erwarteten Rentenerhöhung zunächst nur um eine Schätzung. Endgültig festgelegt wird das Plus erst im Frühjahr, wenn alle notwendigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.
Nach den neuen Berechnungen würde der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2027 von 42,52 auf 44,26 Euro steigen. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren bedeutete dies monatlich 78,30 Euro mehr. Die Renten würden damit auch 2027 stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für 2027 eine Preissteigerungsrate von drei Prozent.
Dobrindt verteidigt „Chaoten“-Aussage zu Krawallen
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat Kritik an seinen Äußerungen zu Krawallen bei den Jugendprotesten vom Wochenende zurückgewiesen. In einer Rede beim Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin sagte der CSU-Politiker, er könne das, was er an Gewaltbereitschaft auf der Straße am Samstag gesehen habe, nicht anders beschreiben.
Er sagte: „Es sind Chaoten und dabei kann man dann diskutieren, wie man sie weiter beschreibt. Sind es Chaoten von links, sind es Chaoten von rechts, sind es islamistische Chaoten, sind es Chaoten aus dem migrantischen Hintergrund.“ Wenn Chaoten Polizistinnen und Polizisten angriffen, sei es wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen und die Polizeikräfte zu schützen.
Dobrindt hatte mit Blick auf die Ausschreitungen von „gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten“ gesprochen. Unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte widersprochen. Die Grünen kritisierten, es sei falsch, Menschen mit Migrationshintergrund – immerhin knapp ein Drittel der Bevölkerung – als Problem zu markieren.
In einem Deutschlandfunk-Interview zu den Ausschreitungen räumte derweil der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke auf die Frage einer pauschalen Diffamierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen ein, dass das für diese verletzend sei. Er fragte aber zugleich, wie man die Menschen nun benennen solle. „Das sind die, die auf den Bildern sind. Wieso weiß man vorher, welcher Talahon, welcher junge Mann sich wieder nicht im Griff haben wird?“ Die Gesellschaft finde keinen Umgang und keine Antwort auf dieses Kriminalitätsphänomen.
Der Begriff „Talahon“ geht auf den arabischen Satz „Ta'ala hon“ (Komm her!) zurück. Er war ursprünglich eine Selbstbezeichnung, wird aber nach Einschätzung von Antirassismus-Initiativen und Sozialwissenschaftlern zunehmend von rechten Akteuren genutzt, um junge Männer mit Migrationshintergrund abzuwerten.
Er sagte: „Es sind Chaoten und dabei kann man dann diskutieren, wie man sie weiter beschreibt. Sind es Chaoten von links, sind es Chaoten von rechts, sind es islamistische Chaoten, sind es Chaoten aus dem migrantischen Hintergrund.“ Wenn Chaoten Polizistinnen und Polizisten angriffen, sei es wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen und die Polizeikräfte zu schützen.
Dobrindt hatte mit Blick auf die Ausschreitungen von „gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten“ gesprochen. Unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte widersprochen. Die Grünen kritisierten, es sei falsch, Menschen mit Migrationshintergrund – immerhin knapp ein Drittel der Bevölkerung – als Problem zu markieren.
In einem Deutschlandfunk-Interview zu den Ausschreitungen räumte derweil der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke auf die Frage einer pauschalen Diffamierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen ein, dass das für diese verletzend sei. Er fragte aber zugleich, wie man die Menschen nun benennen solle. „Das sind die, die auf den Bildern sind. Wieso weiß man vorher, welcher Talahon, welcher junge Mann sich wieder nicht im Griff haben wird?“ Die Gesellschaft finde keinen Umgang und keine Antwort auf dieses Kriminalitätsphänomen.
Der Begriff „Talahon“ geht auf den arabischen Satz „Ta'ala hon“ (Komm her!) zurück. Er war ursprünglich eine Selbstbezeichnung, wird aber nach Einschätzung von Antirassismus-Initiativen und Sozialwissenschaftlern zunehmend von rechten Akteuren genutzt, um junge Männer mit Migrationshintergrund abzuwerten.
Anna Schimpp
Merz: Enteignungsdebatte in Berlin schadet ganz Deutschland schon jetzt
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Enteignungspläne einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin scharf kritisiert. „Das macht uns große Sorgen, nicht nur wegen Berlin, sondern es macht uns auch große Sorgen wegen der Ausstrahlungswirkung für ganz Deutschland“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. „Wenn in Deutschland, wenn in der Hauptstadt unseres Landes offen über Enteignungen geredet wird, dann hat das Auswirkungen bis hin auf die Kapitalmärkte nach London, Paris und New York.“ Dies sei keine „Privatangelegenheit“ von Berlin, mahnte der Kanzler. „Es wird insgesamt dem Wirtschaftsstandort massiv schaden.“ Merz forderte die Landesverbände von SPD und Grünen in Berlin auf, diesen Plänen der Linkspartei nicht zuzustimmen.
Merz, der auf seiner Asien-Reise in der vergangenen Woche auch Gespräche mit Investoren geführt hatte, sagte, dass Eigentum verlässlich geschützt werden müsse, um Vertrauen zu erhalten. Durch eine Vergesellschaftung von Wohnbaukonzernen entstehe „nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz, entsteht nicht eine einzige neue Wohnung“. Es sei zudem unklar, woher das Geld für Entschädigungen kommen solle.
Merz, der auf seiner Asien-Reise in der vergangenen Woche auch Gespräche mit Investoren geführt hatte, sagte, dass Eigentum verlässlich geschützt werden müsse, um Vertrauen zu erhalten. Durch eine Vergesellschaftung von Wohnbaukonzernen entstehe „nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz, entsteht nicht eine einzige neue Wohnung“. Es sei zudem unklar, woher das Geld für Entschädigungen kommen solle.
Anne Eberhard
Steinmeier-Nachfolge: Merz spricht sich für Frau aus
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, dass eine Frau auf Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier folgen soll. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt, in der Frage, dass es eine Frau werden muss“, sagte er bei der nicht öffentlichen Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr.
Merz hatte bereits früher gesagt, dass er Sympathie für eine Kandidatin hätte, sich aber nicht festgelegt. Aus seinem Umfeld hatte es vor wenigen Tagen geheißen, dass er bis zum CDU-Präsidium am 9. November mit den CDU-Landesvorsitzenden, den Ministerpräsidenten und Mitgliedern des CDU-Präsidiums sowie der CSU sprechen wolle. Nach der Präsidiumssitzung würden die Gespräche um den Koalitionspartner SPD erweitert und dann mit den Grünen geführt. Ziel sei eine möglichst breite Unterstützung für die Kandidatin oder den Kandidaten in der Bundesversammlung.
Die CDU stellt die meisten Delegierten in der Bundesversammlung und hat das Vorschlagsrecht. CSU-Chef Markus Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Als mögliche Kandidatinnen werden aber auch Namen wie Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. Die Bundesversammlung entscheidet im Januar über die Nachfolge des aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Mehr zu möglichen Kandidatinnen lesen Sie hier:
Merz hatte bereits früher gesagt, dass er Sympathie für eine Kandidatin hätte, sich aber nicht festgelegt. Aus seinem Umfeld hatte es vor wenigen Tagen geheißen, dass er bis zum CDU-Präsidium am 9. November mit den CDU-Landesvorsitzenden, den Ministerpräsidenten und Mitgliedern des CDU-Präsidiums sowie der CSU sprechen wolle. Nach der Präsidiumssitzung würden die Gespräche um den Koalitionspartner SPD erweitert und dann mit den Grünen geführt. Ziel sei eine möglichst breite Unterstützung für die Kandidatin oder den Kandidaten in der Bundesversammlung.
Die CDU stellt die meisten Delegierten in der Bundesversammlung und hat das Vorschlagsrecht. CSU-Chef Markus Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Als mögliche Kandidatinnen werden aber auch Namen wie Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. Die Bundesversammlung entscheidet im Januar über die Nachfolge des aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Mehr zu möglichen Kandidatinnen lesen Sie hier:
Carim Soliman
Postfächer von Linke-Abgeordneten im Bundestag lahmgelegt
Abgeordnete der Linken im Bundestag sind Opfer einer Attacke auf ihre Mail-Postfächer geworden. Diese wurden nach Angaben aus Parlamentskreisen durch Tausende E-Mails geflutet und so lahmgelegt. Sie konnten nicht mehr benutzt werden. Die Rede war von einem „Spam-Bombing-Angriff“. Die E-Mails kamen den Angaben zufolge von unterschiedlichen Absendern, hatten unterschiedliche Betreffs und waren in unterschiedlichen Sprachen geschrieben.
Betroffen waren nur Abgeordnete der Linken. Im Mailverkehr des Bundestags insgesamt kam es lediglich zu Verzögerungen, da die Server genügend Kapazitäten haben. Die geschädigten Abgeordneten erhielten inzwischen Anleitungen, wie sie die massenhaften E-Mails filtern können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde eingeschaltet.
Die Cyberattacke hat den Angaben zufolge nichts mit dem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf iPhones von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten zu tun. Davor hatte der Apple-Konzern gewarnt.
Betroffen waren nur Abgeordnete der Linken. Im Mailverkehr des Bundestags insgesamt kam es lediglich zu Verzögerungen, da die Server genügend Kapazitäten haben. Die geschädigten Abgeordneten erhielten inzwischen Anleitungen, wie sie die massenhaften E-Mails filtern können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde eingeschaltet.
Die Cyberattacke hat den Angaben zufolge nichts mit dem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf iPhones von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten zu tun. Davor hatte der Apple-Konzern gewarnt.
Hubig legt Entwurf für Verbot verbaler sexueller Belästigung vor
Mit Strafen für verbale sexuelle Belästigung sowie höheren Sanktionen und Verjährungsfristen bei Vergewaltigung will Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) Frauen besser vor Übergriffen schützen. Das Justizministerium veröffentlichte einen entsprechenden Referentenentwurf, der auch vorsieht, Strafbarkeitslücken bei verbaler Belästigung zu schließen.
„Die sexuelle Selbstbestimmung ist nicht verhandelbar.“Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)
Eine sexuelle Belästigung kann nach bislang geltendem Recht nur bestraft werden, wenn es körperliche Berührungen gab. Künftig sollen auch anzügliche Sprüche und Gesten bestraft werden können, wenn sie darauf abzielen, die Frau einzuschüchtern oder zu bedrängen. Laut Ministerium vermeidet das Gesetz bewusst den Begriff „Catcalling“, womit zum Beispiel ungewolltes Hinterherpfeifen oder unerbetene sexualisierte Sprüche auf der Straße gemeint sind. Solche „missglückten Komplimente“ seien von der geplanten neuen Vorschrift nicht erfasst, hieß es aus dem Ministerium. Als Bedrängung könnten aber Worte oder Gesten verstanden werden, wenn sich das Opfer der Situation nicht ohne Weiteres entziehen kann.
Hubig will zudem das Strafmaß für Gruppenvergewaltigungen, andere gemeinschaftlich begangene sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen mit der Folge einer Schwangerschaft erhöhen. In diesen Fällen soll es künftig eine Mindeststrafe von fünf Jahren statt bislang zwei Jahren Gefängnis geben.
Vereinheitlichen will Hubig die Verjährungsfrist für Vergewaltigungen. Sie soll künftig in allen Fällen bei 20 Jahren liegen. Aktuell liegt sie zwischen fünf und 20 Jahren. Sie wolle sicherstellen, „dass Vergewaltigungen auch noch viele Jahre nach der Tag verfolgt und bestraft werden können“, sagte Hubig.
Hubig will zudem das Strafmaß für Gruppenvergewaltigungen, andere gemeinschaftlich begangene sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen mit der Folge einer Schwangerschaft erhöhen. In diesen Fällen soll es künftig eine Mindeststrafe von fünf Jahren statt bislang zwei Jahren Gefängnis geben.
Vereinheitlichen will Hubig die Verjährungsfrist für Vergewaltigungen. Sie soll künftig in allen Fällen bei 20 Jahren liegen. Aktuell liegt sie zwischen fünf und 20 Jahren. Sie wolle sicherstellen, „dass Vergewaltigungen auch noch viele Jahre nach der Tag verfolgt und bestraft werden können“, sagte Hubig.
Anne Eberhard
Reiche plant Spritpreisdeckel nur bei hohen Preissprüngen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Preise für Benzin und Diesel nur bei außergewöhnlich starken Preissteigerungen staatlich begrenzen. Ein erster Gesetzentwurf ihres Ministeriums sieht nach einem Bericht des Handelsblatts vor, den Spritpreisdeckel an die Preisentwicklung im Ausland zu koppeln. Die Bundesregierung könne die Preisgrenze erst dann aktivieren, wenn die Kraftstoffpreise drei Wochen hintereinander um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Das Ministerium bestätigte, dass sich der Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung befinde.
Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums verlautete jedoch, der Entwurf sehe eine regelmäßig aktualisierte Berechnungsformel für die Höchstpreise vor. Dabei müssten die tatsächlichen Marktbedingungen und die Importkosten berücksichtigt werden. Zu niedrige Höchstpreise könnten dazu führen, dass Kraftstofflieferungen nach Deutschland unwirtschaftlich würden und Versorgungsengpässe entstünden. Der Spritpreisdeckel solle deshalb die Versorgungssicherheit nicht gefährden.
Den Ministeriumskreisen zufolge sollen die Bundesländer zudem von bundesweiten Höchstpreisen abweichen können, um regionale Unterschiede bei Beschaffungs- und Transportkosten zu berücksichtigen. Auch die Voraussetzung, dass die Spritpreise drei Wochen in Folge deutlich stärker steigen müssen als im europäischen Durchschnitt, wurde in den Kreisen bestätigt.
Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums verlautete jedoch, der Entwurf sehe eine regelmäßig aktualisierte Berechnungsformel für die Höchstpreise vor. Dabei müssten die tatsächlichen Marktbedingungen und die Importkosten berücksichtigt werden. Zu niedrige Höchstpreise könnten dazu führen, dass Kraftstofflieferungen nach Deutschland unwirtschaftlich würden und Versorgungsengpässe entstünden. Der Spritpreisdeckel solle deshalb die Versorgungssicherheit nicht gefährden.
Den Ministeriumskreisen zufolge sollen die Bundesländer zudem von bundesweiten Höchstpreisen abweichen können, um regionale Unterschiede bei Beschaffungs- und Transportkosten zu berücksichtigen. Auch die Voraussetzung, dass die Spritpreise drei Wochen in Folge deutlich stärker steigen müssen als im europäischen Durchschnitt, wurde in den Kreisen bestätigt.
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte Mitte September auf Drängen der Sozialdemokraten vereinbart, möglichst von Januar des kommenden Jahres an einen Spritpreisdeckel einzuführen. Damit sollen die hohen Tankstellenpreise als Folge des Iran-Kriegs gedämpft werden. Dem Bericht zufolge sieht der Entwurf vor, dass die Regelung am 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Die rechtliche Grundlage solle aber nur für drei Monate gelten.
Seit Oktober gilt noch bis Ende des Jahres eine dreimonatige Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Daraus ergibt sich einschließlich der geringeren Mehrwertsteuer eine rechnerische Gesamtentlastung von rund 17 Cent je Liter.
Seit Oktober gilt noch bis Ende des Jahres eine dreimonatige Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Daraus ergibt sich einschließlich der geringeren Mehrwertsteuer eine rechnerische Gesamtentlastung von rund 17 Cent je Liter.
Alarmstufe "dunkelrot": Kanzler trifft auf verärgerte Unionsbasis
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz trifft am Montag in Berlin auf die Kreisvorsitzenden seiner Partei. An der Basis hat sich in den vergangenen Monaten viel Frust über die Bundespolitik angestaut. Schon vor dem Treffen machten viele Kreisvorsitzende ihrem Ärger Luft. In der Diskussion mit dem Kanzler dürfte es zur Sache gehen.
Die Alarmlampe leuchte „dunkelrot“, sagt die CDU-Kreisvorsitzende Désirée Schrade aus Frankfurt (Oder). Es gebe Parteiaustritte in „spürbarem“ Umfang, die alle mit der Unzufriedenheit mit der Bundespolitik begründet würden. „Da kann man nicht den Deckmantel des Schweigens drüber werfen.“ Das meint auch der Dresdner Kreisvorsitzende Ingo Flemming. „Die Bürger haben eben nicht den Eindruck, dass Berlin den Schuss gehört hat“, sagt er. „Und das ist das, was natürlich hier an der Basis zur Verhärtung führt, was natürlich auch zu einer Diskussion über den Bundeskanzler führt.“
Die Alarmlampe leuchte „dunkelrot“, sagt die CDU-Kreisvorsitzende Désirée Schrade aus Frankfurt (Oder). Es gebe Parteiaustritte in „spürbarem“ Umfang, die alle mit der Unzufriedenheit mit der Bundespolitik begründet würden. „Da kann man nicht den Deckmantel des Schweigens drüber werfen.“ Das meint auch der Dresdner Kreisvorsitzende Ingo Flemming. „Die Bürger haben eben nicht den Eindruck, dass Berlin den Schuss gehört hat“, sagt er. „Und das ist das, was natürlich hier an der Basis zur Verhärtung führt, was natürlich auch zu einer Diskussion über den Bundeskanzler führt.“
Die CDU hat knapp 330 Kreisverbände, die das Bindeglied zwischen den Ortsverbänden als kleinste Parteigliederungen und den Bezirks- und Landesverbänden bilden. Ihre Vorsitzenden sind quasi die Sprachrohre der Parteibasis. Die zweitägige Konferenz findet mitten in einer der schwersten Krisen der 81-jährigen Parteigeschichte statt. Im September ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen, und auf Bundesebene ist sie nach der Wahl 2025 von der AfD in den Umfragen als stärkster Kraft abgelöst und weit abgehängt worden. Kanzler Merz kommt zudem auf historisch schlechte Beliebtheitswerte.
Zunächst treffen sich die Kreisvorsitzenden um 14 Uhr mit Generalsekretärin Franziska Hoppermann in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr erfolgt dann die Aussprache mit Merz. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
Warnung vor Spähsoftware auf Politiker-Handys
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf Handys gewarnt. Bei dem Hinweis gehe es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones von Apple.
Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte dazu im ARD-„Bericht aus Berlin“, es gebe „eine Meldung von Apple, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware“. Das BSI habe „superschnell reagiert“ und alle Betroffenen angeschrieben, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben machte er nicht. „Das ist jetzt rein spekulativ, um was es sich hier konkret handelt, das muss man jetzt abwarten.“
Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe. „Das ist trotzdem etwas, was natürlich uns sehr besorgt“, so der Digitalminister.
Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird, um Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Dazu können Tastatureingaben zählen, Nachrichten, Fotos, Standortdaten sowie Anrufe und Mikrofonaufnahmen. Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät; teilweise nutzen sie Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein.
Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte dazu im ARD-„Bericht aus Berlin“, es gebe „eine Meldung von Apple, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware“. Das BSI habe „superschnell reagiert“ und alle Betroffenen angeschrieben, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben machte er nicht. „Das ist jetzt rein spekulativ, um was es sich hier konkret handelt, das muss man jetzt abwarten.“
Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe. „Das ist trotzdem etwas, was natürlich uns sehr besorgt“, so der Digitalminister.
Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird, um Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Dazu können Tastatureingaben zählen, Nachrichten, Fotos, Standortdaten sowie Anrufe und Mikrofonaufnahmen. Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät; teilweise nutzen sie Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein.
Luzia Geier
Brief an Kanzleramt: Wirtschaft will Plastiksteuer stoppen
Mehr als 40 Wirtschaftsverbände laufen in einem Brief an Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) Sturm gegen die geplante Plastiksteuer. Sie erhöhe Bürokratie bei Unternehmen, schaffe Wettbewerbsnachteile und verteuere Produkte des täglichen Bedarfs, heißt es in dem Schreiben, das vom 29. Oktober datiert und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Zudem löse eine Plastiksteuer Zusatzausgaben für die öffentliche Verwaltung aus und setze keine Investitionsanreize für nachhaltigere Verpackungen oder zusätzliche Recyclingkapazitäten, warnen die Verbände, darunter der Industrieverband BDI, der Handelsverband Deutschland, die DIHK, der Chemieverband VCI, der Maschinenbauverband VDMA, der Elektroverband ZVEI und der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Eine Kunststoffverpackungssteuer sei „weder finanz-, wirtschafts- noch umweltpolitisch ein sinnvoller Weg“.
Derzeit wird in der Bundesregierung über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit von Juli 2027 an für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll zu weniger Plastikabfall beitragen. Während die SPD das Vorhaben vorantreibt, hat die Union große Vorbehalte. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für das Jahr 2027 wird mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, von 2028 an sollen es knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Die Verbände fürchten, dass die Plastiksteuer im Schnellverfahren beschlossen wird. Sie dürfe nicht auf die Tagesordnung für die Kabinettssitzung an diesem Mittwoch. „Keinesfalls darf eine neue Steuer mit solchen Auswirkungen im Eilverfahren beschlossen werden“, fordern sie. Nötig sei ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren mit Ressortbeteiligung und „angemessener parlamentarischer Beratung“.
Zudem löse eine Plastiksteuer Zusatzausgaben für die öffentliche Verwaltung aus und setze keine Investitionsanreize für nachhaltigere Verpackungen oder zusätzliche Recyclingkapazitäten, warnen die Verbände, darunter der Industrieverband BDI, der Handelsverband Deutschland, die DIHK, der Chemieverband VCI, der Maschinenbauverband VDMA, der Elektroverband ZVEI und der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Eine Kunststoffverpackungssteuer sei „weder finanz-, wirtschafts- noch umweltpolitisch ein sinnvoller Weg“.
Derzeit wird in der Bundesregierung über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit von Juli 2027 an für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll zu weniger Plastikabfall beitragen. Während die SPD das Vorhaben vorantreibt, hat die Union große Vorbehalte. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für das Jahr 2027 wird mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, von 2028 an sollen es knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Die Verbände fürchten, dass die Plastiksteuer im Schnellverfahren beschlossen wird. Sie dürfe nicht auf die Tagesordnung für die Kabinettssitzung an diesem Mittwoch. „Keinesfalls darf eine neue Steuer mit solchen Auswirkungen im Eilverfahren beschlossen werden“, fordern sie. Nötig sei ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren mit Ressortbeteiligung und „angemessener parlamentarischer Beratung“.
CDU-Vize Prien für KI-Besteuerung
Die stellvertretende CDU-Chefin und Bundesfamilienministerin Karin Prien hat sich für eine KI-Besteuerung ausgesprochen. „Natürlich“, sagte sie dem Stern auf die Frage, ob über eine solche Besteuerung geredet werden müsse. „Wir müssen zu neuen Formen von Besteuerung kommen. Wenn Wertschöpfung im Wesentlichen über Künstliche Intelligenz funktioniert, muss das auch besteuert werden. Anders geht es nicht.“
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte zuletzt im Tagesspiegel mit Blick auf erwartete Jobverluste und Umwälzungen in der Arbeitswelt dafür plädiert, Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. „Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren“, sagte er. Bei RTL/ntv schränkte er danach ein, zunächst müsse Deutschland die wirtschaftlichen Chancen der Technologie nutzen. „Lassen wir doch erst mal das Wachstum kommen.“ Eine spätere Besteuerung schloss er nicht aus. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte sich bei einer Veranstaltung von Welt ähnlich geäußert. „Lasst uns doch die KI erstmal einführen, bevor wir sie besteuern“, sagte sie. Wenn etwas laufe, dann könne man über Steuern sprechen.
Prien sagte dem Stern außerdem: „Wir müssen mehr darüber sprechen, was Künstliche Intelligenz und die Veränderung der Arbeitswelt für junge Leute und ihre Berufslaufbahn bedeuten.“ Die SPD-Bundestagsfraktion hatte im September in einem Beschlusspapier festgehalten, technischer Fortschritt dürfe Menschen nicht arm machen, „weil Maschinen bisher gut bezahlte Aufgaben übernehmen und für Beschäftigte nur niedrig entlohnte Tätigkeiten übrig bleiben“. Die Fraktion hatte dabei betont, sich für Tarifbindung und „eine gerechte Besteuerung der Profite“ einzusetzen.
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte zuletzt im Tagesspiegel mit Blick auf erwartete Jobverluste und Umwälzungen in der Arbeitswelt dafür plädiert, Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. „Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren“, sagte er. Bei RTL/ntv schränkte er danach ein, zunächst müsse Deutschland die wirtschaftlichen Chancen der Technologie nutzen. „Lassen wir doch erst mal das Wachstum kommen.“ Eine spätere Besteuerung schloss er nicht aus. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte sich bei einer Veranstaltung von Welt ähnlich geäußert. „Lasst uns doch die KI erstmal einführen, bevor wir sie besteuern“, sagte sie. Wenn etwas laufe, dann könne man über Steuern sprechen.
Prien sagte dem Stern außerdem: „Wir müssen mehr darüber sprechen, was Künstliche Intelligenz und die Veränderung der Arbeitswelt für junge Leute und ihre Berufslaufbahn bedeuten.“ Die SPD-Bundestagsfraktion hatte im September in einem Beschlusspapier festgehalten, technischer Fortschritt dürfe Menschen nicht arm machen, „weil Maschinen bisher gut bezahlte Aufgaben übernehmen und für Beschäftigte nur niedrig entlohnte Tätigkeiten übrig bleiben“. Die Fraktion hatte dabei betont, sich für Tarifbindung und „eine gerechte Besteuerung der Profite“ einzusetzen.
Grünen-Chef Banaszak: Jugendproteste nicht kriminalisieren
Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak warnt davor, die Teilnehmer der angekündigten Jugendproteste am Samstag unter Generalverdacht zu stellen. „Die Rhetorik der Union, diese Proteste präventiv schon mal zu kriminalisieren und in die Ecke von marodierenden Banden zu treiben, treibt die Leute im Zweifel sogar in eine Radikalisierung“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Stattdessen solle man sich „mit ihren berechtigten Anliegen mal politisch vernünftig auseinandersetzen“. Das Aufstiegsversprechen gelte für junge Menschen nicht mehr, das Leben sei für viele kaum mehr bezahlbar. „Sie haben den Eindruck, für alles ist im Zweifel Geld da, nur nicht für das, was für sie eine Rolle spielt.“
Es sei ein Fehler, auf die Forderungen der Protestbewegung „jetzt nur mit Warnungen vor Gewalt zu reagieren. Es ist klar, dass Gewalt keine Rolle spielen darf. Aber die Unzufriedenheit und die Frustration junger Menschen sind aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar“, sagte Banaszak dem RND.
Die Initiative „Gen Z regelt“ hat für diesen Samstag zu einem deutschlandweiten Protesttag aufgerufen. Dabei soll es um Bildung und soziale Gerechtigkeit gehen. Bei ähnlichen Veranstaltungen in Frankreich, Spanien, Italien und Albanien war es jüngst zu Ausschreitungen gekommen. Innenpolitiker von Union und SPD warnten danach vor Ausschreitungen auch in Deutschland und der Unterwanderung des Protests durch extremistische Kräfte.
Anne Eberhard
Elterngeld soll steigen
Erstmals seit der Einführung im Jahr 2007 soll das Elterngeld erhöht werden. Der Mindestsatz soll nach Plänen des Bundesfamilienministeriums von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstsatz von 1800 auf 1900 Euro, wie das Ministerium in Berlin bekanntgab. Ein entsprechender Gesetzentwurf ging demnach in die regierungsinterne Abstimmung. Beschlossen ist also noch nichts, aber die Kernpunkte scheinen zu stehen.
Familienministerin Karin Prien (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Koalition sei eine gute Lösung für das Elterngeld gelungen. „Wir haben uns darauf verständigt, das Elterngeld strukturell weiterzuentwickeln und es besser an die heutige Lebensrealität junger Familien anzupassen. So sorgen wir dafür, dass es für junge Menschen in Deutschland auch in Zukunft attraktiv bleibt, eine Familie gründen.“
In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, das Elterngeld zu reformieren und auch zu erhöhen. Unter der Maßgabe harter Sparvorgaben hatte Prien dann einen Entwurf für eine Reform ausgearbeitet, der eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf 12 vorsah. Das hatte Kritik ausgelöst. Die Kürzung ist nun vom Tisch.
Familienministerin Karin Prien (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Koalition sei eine gute Lösung für das Elterngeld gelungen. „Wir haben uns darauf verständigt, das Elterngeld strukturell weiterzuentwickeln und es besser an die heutige Lebensrealität junger Familien anzupassen. So sorgen wir dafür, dass es für junge Menschen in Deutschland auch in Zukunft attraktiv bleibt, eine Familie gründen.“
In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, das Elterngeld zu reformieren und auch zu erhöhen. Unter der Maßgabe harter Sparvorgaben hatte Prien dann einen Entwurf für eine Reform ausgearbeitet, der eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf 12 vorsah. Das hatte Kritik ausgelöst. Die Kürzung ist nun vom Tisch.
Die geplanten Regelungen im Einzelnen:
- Es bleibt bei 14 Monaten Basiselterngeld, wenn beide Elternteile jeweils mindestens vier Monate nehmen, die restlichen sechs Monate können flexibel untereinander aufgeteilt werden. Auch Alleinerziehende können weiterhin bis zu 14 Monate Elterngeld erhalten.
- In den ersten jeweils vier Bezugsmonaten bekommen beide Elternteile mehr: Hier soll es künftig 80 Prozent des Netto-Verdienstes vor der Geburt geben, für jeden weiteren Monat dann aber nur noch 50 Prozent. Bisher gab es in der Regel für jeden Elterngeldmonat im Basiselterngeld rund 65 Prozent des Netto-Verdienstes. Künftig sollen bei der Netto-Berechnung außerdem Weihnachtsgeld und andere sonstige Bezüge einbezogen werden.
- Für Väter werde es damit finanziell attraktiver, eine aktive Rolle in der frühen Familienphase einzunehmen, heißt es vom Ministerium. Damit schaffe man einen „schaffen wir einen echten Anschub für mehr Partnerschaftlichkeit“.
- Beide Eltern sollen wieder unbeschränkt gleichzeitig Elterngeld beziehen können, also beispielsweise die ersten vier Monate gemeinsam. Nach der letzten Reform war das eingeschränkt worden, Eltern konnten nur für einen Monat innerhalb des ersten Lebensjahrs des Kindes gleichzeitig Basiselterngeld bekommen.
- Der Geschwisterbonus für Familien - ein Zuschlag auf das Elterngeld, wenn weitere Kinder im Haushalt leben - soll länger gezahlt werden.
- Verwaltungsaufwand soll reduziert werden, so dass das Elterngeld schneller bei den Eltern ankommt.
Barbara Klimke
Umweltminister Schneider kritisiert Audi-Pläne in den USA
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die Planung des Autoherstellers Audi für ein neues Werk in den USA mit scharfen Worten kritisiert. „Während sich weite Teile der Welt aufmachen hin zur technisch überlegenen Elektromobilität, wettet Audi auf fossile Energien und damit auf ein totes Pferd“, sagte Schneider dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Mal ganz abgesehen von den mehr als unappetitlichen Umständen dieser Verkündung, muss man auch Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieser Entscheidung haben.“
Audi-Chef Gernot Döllner war am Wochenende zusammen mit Donald Trump auf einer Wahlkampfbühne aufgetreten und hatte dort den Bau eines eigenen US-Werks im Bundesstaat Georgia mit rund 4500 Arbeitsplätzen angekündigt. In den USA will Audi SUVs bauen, unter anderem den neuen besonders großen und damit auf den US-Markt zugeschnittenen Q9.
Seither steht er in der Kritik von verschiedenen Seiten, sogar sein Rücktritt wurde bereits gefordert. Audi hat eigentlich interne Richtlinien, die Auftritte im Wahlkampf kurz vor Wahlen verbieten. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an.
Die Menschen in Deutschland sehen den Auftritt von Döllner mehrheitlich kritisch. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov sagten 39 Prozent der Befragten, dass sie es „überhaupt nicht angemessen“ finden, dass Döllner dort den Bau eines Werks in den USA angekündigt hat. Weitere 18 Prozent finden es „eher nicht angemessen“.
Anders als die Konkurrenten BMW und Mercedes hat Audi bislang kein eigenes Werk in den USA. Trumps Zölle trifft das Unternehmen also besonders hart. Das schlägt sich auch in den Absatzzahlen nieder: Im dritten Quartal sackten sie bei Audi nicht nur – wie bei allen deutschen Herstellern – in China ab, sondern auch in den USA.
Anders als die Konkurrenten BMW und Mercedes hat Audi bislang kein eigenes Werk in den USA. Trumps Zölle trifft das Unternehmen also besonders hart. Das schlägt sich auch in den Absatzzahlen nieder: Im dritten Quartal sackten sie bei Audi nicht nur – wie bei allen deutschen Herstellern – in China ab, sondern auch in den USA.
Debatte über Bundespräsidentenamt: CDU-Politikerin Claus fühlt sich geehrt
Die Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus, bezeichnet es als „große Ehre“, im Zusammenhang mit einer Kandidatur für das Bundespräsidentenamt genannt worden zu sein. „Jetzt gilt es, ein geordnetes Verfahren einzuhalten. Innerhalb der Partei, also mit den Ministerpräsidenten, den Führungsgremien der CDU und der CSU und natürlich mit unserem Koalitionspartner“, sagte Claus, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, der Rheinischen Post.
Die Zeitung berichtet unter Berufung auf hochrangige CDU-Kreise, die 49-Jährige sei Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das höchste Staatsamt. Aus dem Umfeld von Merz wurde das aber klar dementiert, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. „Merz hat sich weder festgelegt noch einen Vorschlag unterbreitet“, hieß es laut dpa.
Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit 2026 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU.
Die Zeitung berichtet unter Berufung auf hochrangige CDU-Kreise, die 49-Jährige sei Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das höchste Staatsamt. Aus dem Umfeld von Merz wurde das aber klar dementiert, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. „Merz hat sich weder festgelegt noch einen Vorschlag unterbreitet“, hieß es laut dpa.
Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit 2026 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU.
Ines Claus (Archivbild). Foto: Michael Kappeler/dpa