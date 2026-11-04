SPD kündigt massiven Widerstand gegen Reiches Spritpreis-Deckel an

Der Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel stößt beim Koalitionspartner SPD auf massiven Widerstand. Der Vorschlag greife viel zu spät und werde damit in der Praxis weitgehend wirkungslos bleiben, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf der Nachrichtenagentur Reuters. „Wenn der Deckel erst dann greift, wenn die Preise längst explodiert sind, kommt die Entlastung für die Menschen viel zu spät.“ Zudem drohten Fehlanreize, da die Mineralölkonzerne den Mechanismus leicht umgehen könnten. „Dafür muss der Entwurf überarbeitet und entschieden verschärft werden. So kann und wird er nicht bleiben“, sagte Klüssendorf.



SPD-Fraktionschef Matthias Miersch mahnte ebenfalls Änderungen an. Es müsse an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen, sagte er. Der am 31. Dezember auslaufende Tankrabatt habe an den Zapfsäulen zumindest für eine Dämpfung gesorgt.



Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) betonte dagegen, man stehe zu der Vereinbarung über einen Preisdeckel, knüpfte dies jedoch an Voraussetzungen. Die Regelung dürfe nicht dazu führen, dass es den Kraftstoff in Deutschland nicht mehr gebe, weil er in anderen Ländern zu anderen Preisen angeboten werden könne, sagte Frei. Zudem müssten die Auswirkungen auf die elf Raffinerien in Deutschland berücksichtigt werden.



Reiche will den Spritpreisdeckel nur bei extremen Preissteigerungen und unter hohen Hürden ermöglichen. Die Regierung soll erst dann für einen Zeitraum von drei Monaten Höchstpreise für Benzin und Diesel festlegen können, wenn die Preise in Deutschland drei Wochen in Folge um jeweils mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Steigen die Preise europaweit ähnlich stark, wäre ein Preisdeckel auch bei kräftigen Preissprüngen in Deutschland nicht möglich.