Alarmstufe "dunkelrot": Kanzler trifft auf verärgerte Unionsbasis

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz trifft am Montag in Berlin auf die Kreisvorsitzenden seiner Partei. An der Basis hat sich in den vergangenen Monaten viel Frust über die Bundespolitik angestaut. Schon vor dem Treffen machten viele Kreisvorsitzende ihrem Ärger Luft. In der Diskussion mit dem Kanzler dürfte es zur Sache gehen.



Die Alarmlampe leuchte „dunkelrot“, sagt die CDU-Kreisvorsitzende Désirée Schrade aus Frankfurt (Oder). Es gebe Parteiaustritte in „spürbarem“ Umfang, die alle mit der Unzufriedenheit mit der Bundespolitik begründet würden. „Da kann man nicht den Deckmantel des Schweigens drüber werfen.“ Das meint auch der Dresdner Kreisvorsitzende Ingo Flemming. „Die Bürger haben eben nicht den Eindruck, dass Berlin den Schuss gehört hat“, sagt er. „Und das ist das, was natürlich hier an der Basis zur Verhärtung führt, was natürlich auch zu einer Diskussion über den Bundeskanzler führt.“



Die CDU hat knapp 330 Kreisverbände, die das Bindeglied zwischen den Ortsverbänden als kleinste Parteigliederungen und den Bezirks- und Landesverbänden bilden. Ihre Vorsitzenden sind quasi die Sprachrohre der Parteibasis. Die zweitägige Konferenz findet mitten in einer der schwersten Krisen der 81-jährigen Parteigeschichte statt. Im September ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen, und auf Bundesebene ist sie nach der Wahl 2025 von der AfD in den Umfragen als stärkster Kraft abgelöst und weit abgehängt worden. Kanzler Merz kommt zudem auf historisch schlechte Beliebtheitswerte.





Zunächst treffen sich die Kreisvorsitzenden um 14 Uhr mit Generalsekretärin Franziska Hoppermann in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr erfolgt dann die Aussprache mit Merz. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.