Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
K.-o.-Tropfen: Bundestag entscheidet über schärferes Gesetz
CDU-Außenpolitiker Kiesewetter spricht Merz Fingerspitzengefühl ab
Reform: Führerschein soll günstiger werden
Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab
Bund plant fünf Milliarden Euro mehr für Arbeitslosengeld
K.-o.-Tropfen: Bundestag entscheidet über schärferes Gesetz
Der Einsatz sogenannter K.-o.-Tropfen soll künftig härter bestraft werden. Wer die gefährlichen Substanzen für eine Vergewaltigung oder einen Raub einsetzt, soll mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen müssen. Das will der Bundestag am Freitag beschließen.
K.-o.-Tropfen sind meist heimlich verabreichte Substanzen, die Opfer schnell benommen, wehrlos oder bewusstlos machen können. Sie sollen in Zukunft rechtlich wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug eingestuft werden: Wer sie bei einer Vergewaltigung verwendet, muss mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft rechnen.
Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Dieser hatte 2024 entschieden, dass K.-o.-Tropfen nicht als gefährliches Werkzeug im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen seien. Bislang gilt daher in solchen Fällen eine Mindeststrafe von drei statt fünf Jahren. Der Unrechtsgehalt sei aber mit den übrigen Fällen des besonders schweren sexuellen Übergriffs vergleichbar, wie es zur Begründung im Gesetzentwurf heißt. Diese Schutzlücke solle daher mit der geplanten Reform geschlossen werden.
Eine bundesweite Polizeistatistik zum Einsatz von Substanzen, die das Opfer vor einem sexuellen Übergriff wehrlos machen sollen, gibt es nicht. In den meisten Fällen wird vermutet, dass die Tropfen in einer Bar oder einem Club heimlich verabreicht wurden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Vergewaltigungsopfern von einem Besucher in ihrem eigenen Zuhause K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Bei der Strafverfolgung gibt es jedoch Herausforderungen: Die Mittel sind nach Angaben des Opferschutzvereins Weißer Ring nur sehr kurze Zeit im Körper nachweisbar. Hinzu komme, dass viele Betroffene aus Unsicherheit oder Scham im Verborgenen blieben.
K.-o.-Tropfen sind meist heimlich verabreichte Substanzen, die Opfer schnell benommen, wehrlos oder bewusstlos machen können. Sie sollen in Zukunft rechtlich wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug eingestuft werden: Wer sie bei einer Vergewaltigung verwendet, muss mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft rechnen.
Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Dieser hatte 2024 entschieden, dass K.-o.-Tropfen nicht als gefährliches Werkzeug im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen seien. Bislang gilt daher in solchen Fällen eine Mindeststrafe von drei statt fünf Jahren. Der Unrechtsgehalt sei aber mit den übrigen Fällen des besonders schweren sexuellen Übergriffs vergleichbar, wie es zur Begründung im Gesetzentwurf heißt. Diese Schutzlücke solle daher mit der geplanten Reform geschlossen werden.
Eine bundesweite Polizeistatistik zum Einsatz von Substanzen, die das Opfer vor einem sexuellen Übergriff wehrlos machen sollen, gibt es nicht. In den meisten Fällen wird vermutet, dass die Tropfen in einer Bar oder einem Club heimlich verabreicht wurden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Vergewaltigungsopfern von einem Besucher in ihrem eigenen Zuhause K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Bei der Strafverfolgung gibt es jedoch Herausforderungen: Die Mittel sind nach Angaben des Opferschutzvereins Weißer Ring nur sehr kurze Zeit im Körper nachweisbar. Hinzu komme, dass viele Betroffene aus Unsicherheit oder Scham im Verborgenen blieben.
CDU-Außenpolitiker Kiesewetter spricht Merz Fingerspitzengefühl ab
Im Zuge der Bundespräsidenten-Debatte hat CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz heftig kritisiert. „Er ist jemand, der den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät erkennt. Ihm war es wichtig, Bundeskanzler zu werden“, sagte Kiesewetter in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ über Merz.
Der Kanzler habe bisher kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Es müsse ihm gelingen, die Leute mitzunehmen. „Ich glaube, er reift an diesen Fehlern, und das wünsche ich ihm auch. Ich wünsche einen erfolgreichen Bundeskanzler Friedrich Merz.“
Ausgelöst wurde Kiesewetters Generalkritik an Merz durch die Bundespräsidenten-Debatte. „Es ist eine ziemlich verstolperte, handwerklich schwierige Phase, die wir da gerade erleben“, sagte Kiesewetter darüber und fügte hinzu: „Für so ein Spitzenamt, wo wir ganz schwierige Bundestagswahlen vor uns haben, dann so zu dilettieren und zu verzögern, das ist bitter.“
Es sei ja nicht das erste Mal gewesen, dass in diesen Personalfragen unabgestimmt Vorschläge gemacht worden seien. Er erwarte, „dass wir für das Spitzenamt dieses Landes (...) nicht Namen vorher beschädigen von Menschen, die redliche Arbeit leisten“. Er hätte sich gewünscht, „dass wir diese Parteipolitisierung gar nicht erst zugelassen hätten“.
Kiesewetter fügte hinzu, er glaube, dass es auf Ilse Aigner (CSU) hinauslaufe, das sei eine gute Wahl. „Ich finde es gut, wenn es Frau Aigner wird, und ich wünsche mir, dass sich Friedrich Merz am Montag eindeutig zu dem Namen bekennt. Er kann damit nur gewinnen.“
Der Kanzler habe bisher kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Es müsse ihm gelingen, die Leute mitzunehmen. „Ich glaube, er reift an diesen Fehlern, und das wünsche ich ihm auch. Ich wünsche einen erfolgreichen Bundeskanzler Friedrich Merz.“
Ausgelöst wurde Kiesewetters Generalkritik an Merz durch die Bundespräsidenten-Debatte. „Es ist eine ziemlich verstolperte, handwerklich schwierige Phase, die wir da gerade erleben“, sagte Kiesewetter darüber und fügte hinzu: „Für so ein Spitzenamt, wo wir ganz schwierige Bundestagswahlen vor uns haben, dann so zu dilettieren und zu verzögern, das ist bitter.“
Es sei ja nicht das erste Mal gewesen, dass in diesen Personalfragen unabgestimmt Vorschläge gemacht worden seien. Er erwarte, „dass wir für das Spitzenamt dieses Landes (...) nicht Namen vorher beschädigen von Menschen, die redliche Arbeit leisten“. Er hätte sich gewünscht, „dass wir diese Parteipolitisierung gar nicht erst zugelassen hätten“.
Kiesewetter fügte hinzu, er glaube, dass es auf Ilse Aigner (CSU) hinauslaufe, das sei eine gute Wahl. „Ich finde es gut, wenn es Frau Aigner wird, und ich wünsche mir, dass sich Friedrich Merz am Montag eindeutig zu dem Namen bekennt. Er kann damit nur gewinnen.“
Anne Eberhard
Bundesarbeitsgericht: Keine Kündigung nach Kirchenaustritt
Arbeitnehmer einer katholischen Einrichtung müssen bei einem Kirchaustritt nicht automatisch mit einem Jobverlust rechnen. Wenn kirchliche Einrichtungen religiöse Anforderungen im Beruf stellen, müssten diese für alle beschäftigten Arbeitnehmer mit vergleichbaren Aufgaben gelten, entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Verhandelt wurde der Fall einer Sozialpädagogin in einer Schwangerenberatungsstelle eines katholischen Vereins in Hessen.
Um die Aufgaben als Sozialpädagogin erfüllen zu können, müsse die Klägerin nicht Mitglied der katholischen Kirche sein, so das Bundesarbeitsgericht. „Dies ergibt sich schon daraus, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Kündigung auch nicht katholische Beschäftigte mit den Aufgaben der Schwangerschaftsberatung betraute.“ Ihr Kirchenaustritt allein stelle in dem Fall keinen Loyalitätsverstoß dar, der eine Benachteiligung rechtfertige. Sie erklärten die Kündigung für unwirksam. Die von der Klägerin nachgeforderten Zahlungen stünden ihr zu.
Ihr Fall hatte in diesem Jahr auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg beschäftigt. In seiner Entscheidung hieß es unter anderem zu religiösen Anforderungen im Beruf, dass sie angesichts der Art der Tätigkeit und des Ethos der Kirche „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ sein müssten.
Zum Zeitpunkt der Kündigung beschäftigte der katholische Verein in der hessischen Schwangerschaftsberatung nach Angaben des Bundesarbeitsgerichts auch zwei Arbeitnehmerinnen, die nicht der katholischen Kirche angehörten. Die Klägerin vertrat die Ansicht, die Kündigung benachteiligten sie entgegen den Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wegen ihrer Religion. Der kirchliche Arbeitgeber vertrat dagegen die Auffassung, dass die Beraterin durch den Kirchenaustritt schwerwiegend gegen ihre Loyalitätspflicht verstoßen hat. Er hatte zunächst versucht, sie zum Wiedereintritt zu bewegen. Als das erfolglos blieb, schickte er eine Kündigung.
Um die Aufgaben als Sozialpädagogin erfüllen zu können, müsse die Klägerin nicht Mitglied der katholischen Kirche sein, so das Bundesarbeitsgericht. „Dies ergibt sich schon daraus, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Kündigung auch nicht katholische Beschäftigte mit den Aufgaben der Schwangerschaftsberatung betraute.“ Ihr Kirchenaustritt allein stelle in dem Fall keinen Loyalitätsverstoß dar, der eine Benachteiligung rechtfertige. Sie erklärten die Kündigung für unwirksam. Die von der Klägerin nachgeforderten Zahlungen stünden ihr zu.
Ihr Fall hatte in diesem Jahr auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg beschäftigt. In seiner Entscheidung hieß es unter anderem zu religiösen Anforderungen im Beruf, dass sie angesichts der Art der Tätigkeit und des Ethos der Kirche „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ sein müssten.
Zum Zeitpunkt der Kündigung beschäftigte der katholische Verein in der hessischen Schwangerschaftsberatung nach Angaben des Bundesarbeitsgerichts auch zwei Arbeitnehmerinnen, die nicht der katholischen Kirche angehörten. Die Klägerin vertrat die Ansicht, die Kündigung benachteiligten sie entgegen den Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wegen ihrer Religion. Der kirchliche Arbeitgeber vertrat dagegen die Auffassung, dass die Beraterin durch den Kirchenaustritt schwerwiegend gegen ihre Loyalitätspflicht verstoßen hat. Er hatte zunächst versucht, sie zum Wiedereintritt zu bewegen. Als das erfolglos blieb, schickte er eine Kündigung.
Nach dem Grundgesetz haben Kirchen in Deutschland ein Selbstbestimmungsrecht, das auch arbeitsrechtliche Sonderregelungen begründet. Klagen dazu landen immer wieder bei den Arbeitsgerichten. Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts haben dazu geführt, dass Kirchenaustritte oder Scheidungen bei kirchlichen Arbeitgebern nicht mehr automatisch zur Kündigung oder einer Bewerbungsablehnung führen.
Anne Eberhard
Reform: Führerschein soll günstiger werden
Der Bundestag hat mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition den ersten Teil einer Führerschein-Reform in Deutschland beschlossen. Fahrschulen sollen von Bürokratie entlastet werden. Ermöglicht werden soll auch eine „Laienausbildung“ für Fahrschüler etwa durch Eltern, um zusätzliche Fahrpraxis zu gewinnen.
Der Bundesrat muss Gesetzesänderungen noch zustimmen. Das gilt auch für eine Verordnung des Bundesverkehrsministeriums – der zweite Teil des Reformpakets. In dieser Verordnung geht es um Neuregelungen zu Sonderfahrten, theoretischen und praktischen Prüfungen. Die nächste Sitzung des Bundesrats ist am 20. November.
Der CDU-Verkehrspolitiker Henning Rehbaum sagte im Bundestag, der Erwerb des Führerscheins werde moderner, er könne schneller und günstiger werden – ohne Abstriche bei der Sicherheit. Die „Laienausbildung“ habe sich in anderen Ländern wie Österreich bewährt.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hält es für möglich, dass Fahrschüler durch die Reform mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1000 Euro sparen könnten. Der durchschnittliche Preis für den Pkw-Führerschein der Klasse B liegt laut Ministerium derzeit bei rund 3400 Euro.
Die Grünen-Verkehrspolitikerin Swantje Michaelsen nannte die Reform einen Irrweg: „Statt den Führerschein bezahlbarer zu machen, senkt sie die Standards.“ Die versprochenen Einsparungen von bis zu 1000 Euro könne das Ministerium nicht nachvollziehbar belegen. Der Linke-Abgeordnete Jorrit Bosch sagte, die eigentlichen Kostentreiber beim Führerschein seien hohe Fahrzeug- und Betriebskosten, viele Fahrstunden und nicht bestandene Prüfungen – daran ändere die Reform nichts. Auch Fahrlehrerverbände warnen, die Reform könne zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Sie lehnen auch die „Laienausbildung“ ab.
Warum der Führerschein immer teurer wird und wie junge Menschen in München damit umgehen, lesen Sie hier:
Der Bundesrat muss Gesetzesänderungen noch zustimmen. Das gilt auch für eine Verordnung des Bundesverkehrsministeriums – der zweite Teil des Reformpakets. In dieser Verordnung geht es um Neuregelungen zu Sonderfahrten, theoretischen und praktischen Prüfungen. Die nächste Sitzung des Bundesrats ist am 20. November.
Der CDU-Verkehrspolitiker Henning Rehbaum sagte im Bundestag, der Erwerb des Führerscheins werde moderner, er könne schneller und günstiger werden – ohne Abstriche bei der Sicherheit. Die „Laienausbildung“ habe sich in anderen Ländern wie Österreich bewährt.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hält es für möglich, dass Fahrschüler durch die Reform mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1000 Euro sparen könnten. Der durchschnittliche Preis für den Pkw-Führerschein der Klasse B liegt laut Ministerium derzeit bei rund 3400 Euro.
Die Grünen-Verkehrspolitikerin Swantje Michaelsen nannte die Reform einen Irrweg: „Statt den Führerschein bezahlbarer zu machen, senkt sie die Standards.“ Die versprochenen Einsparungen von bis zu 1000 Euro könne das Ministerium nicht nachvollziehbar belegen. Der Linke-Abgeordnete Jorrit Bosch sagte, die eigentlichen Kostentreiber beim Führerschein seien hohe Fahrzeug- und Betriebskosten, viele Fahrstunden und nicht bestandene Prüfungen – daran ändere die Reform nichts. Auch Fahrlehrerverbände warnen, die Reform könne zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Sie lehnen auch die „Laienausbildung“ ab.
Warum der Führerschein immer teurer wird und wie junge Menschen in München damit umgehen, lesen Sie hier:
Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat das Konzept von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Einführung eines Spritpreisdeckels als unwirksam abgelehnt. Er verlangt einen neuen, verbesserten Vorschlag. Ziel muss aus Sicht des Vizekanzlers sein, einen möglichen neuerlichen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise mithilfe des neuen Instruments zumindest abzudämpfen, ohne dabei die Versorgung von Wirtschaft und Verbrauchern mit Kraftstoffen zu gefährden. Klingbeil hatte Mitte September dem Wunsch der Unionsführung nach einem neuerlichen Tankrabatt nur unter der Maßgabe zugestimmt, dass die Bundesregierung zugleich die Pläne für die Abschöpfung übermäßiger Gewinne der Mineralölwirtschaft vorantreibt und zudem zum 1. Januar kommenden Jahres einen wirksamen Preisdeckel einführt.
Wie am Donnerstag aus dem Finanzministerium verlautete, ist für Klingbeil entscheidend, dass der Spritpreisdeckel auch tatsächlich wirkt und „weitere Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindert“. Dazu müssten unter anderem die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, sinnvoll gewählt werden. „Es ist zum Beispiel nicht auszuschließen, dass Mineralölkonzerne nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Preissteigerungen moderatere Preise in der dritten Woche anlegen, um ein Greifen des Deckels zu vermindern. Solche Umgehungen müssen verhindert werden“, hieß es in Ministeriumskreisen. Auch die von Reiche geplante Befristung des Gesetzes auf drei Monate muss aus Sicht Klingbeils wegen der „anhaltenden globalen Unsicherheiten“, etwa am Golf, aus dem Entwurf gestrichen werden.
Wie am Donnerstag aus dem Finanzministerium verlautete, ist für Klingbeil entscheidend, dass der Spritpreisdeckel auch tatsächlich wirkt und „weitere Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindert“. Dazu müssten unter anderem die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, sinnvoll gewählt werden. „Es ist zum Beispiel nicht auszuschließen, dass Mineralölkonzerne nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Preissteigerungen moderatere Preise in der dritten Woche anlegen, um ein Greifen des Deckels zu vermindern. Solche Umgehungen müssen verhindert werden“, hieß es in Ministeriumskreisen. Auch die von Reiche geplante Befristung des Gesetzes auf drei Monate muss aus Sicht Klingbeils wegen der „anhaltenden globalen Unsicherheiten“, etwa am Golf, aus dem Entwurf gestrichen werden.
Der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums sieht aktuell vor, dass die Regierung nur dann Höchstpreise für Benzin oder Diesel festlegen darf, wenn die Kraftstoffpreise in Deutschland drei Wochen hintereinander jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Eine Auswertung der wöchentlichen EU-Daten für Februar bis Oktober ergab, dass diese Voraussetzung im genannten Zeitraum kein einziges Mal erfüllt worden wäre. Selbst während der starken Preissprünge im März wurde die Schwelle nicht erreicht.
Anne Eberhard
Bund plant fünf Milliarden Euro mehr für Arbeitslosengeld
Mit einem zusätzlichen Darlehen von 5,05 Milliarden Euro will der Bund Mehrausgaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) vorwiegend beim Arbeitslosengeld ausgleichen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Seit Monaten drückt die schwache Konjunktur auf den Arbeitsmarkt. Die BA hatte mit einem Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro zum Jahresende gerechnet. Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt zwar um 40 000, doch sind weiter 2,955 Millionen ohne Job. Die Chefin der Nürnberger Behörde, Andrea Nahles, hatte bereits vor Wochen gesagt, bis eine konjunkturelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt ankomme, dauere es Monate.
Das Finanzressort begründet die geplante „notwendige Liquiditätshilfe“ in Form eines zinslosen Darlehens damit, dass „von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen worden war, welche im laufenden Jahr nicht wie erwartet eingetreten ist“. Die Erwerbslosigkeit liege deutlich oberhalb der Erwartung, die daher rührenden BA-Ausgaben seien überplanmäßig.
Seit Monaten drückt die schwache Konjunktur auf den Arbeitsmarkt. Die BA hatte mit einem Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro zum Jahresende gerechnet. Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt zwar um 40 000, doch sind weiter 2,955 Millionen ohne Job. Die Chefin der Nürnberger Behörde, Andrea Nahles, hatte bereits vor Wochen gesagt, bis eine konjunkturelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt ankomme, dauere es Monate.
Das Finanzressort begründet die geplante „notwendige Liquiditätshilfe“ in Form eines zinslosen Darlehens damit, dass „von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen worden war, welche im laufenden Jahr nicht wie erwartet eingetreten ist“. Die Erwerbslosigkeit liege deutlich oberhalb der Erwartung, die daher rührenden BA-Ausgaben seien überplanmäßig.
Anna Schimpp
Immer mehr Unterstützung für Aigner als Bundespräsidentin
Immer mehr Politikerinnen und Politiker unterstützen Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, aber noch keinen Namen genannt.
CDU-Präsidiumsmitglied und NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach sagte dem Handelsblatt: „Wenn es Frau Aigner würde, wäre es ein Gewinn für unser Land“.
Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin". Evers sagte weiter: „Sie hat Haltung, Herzlichkeit und Bodenhaftung. Sie hört zu, spricht Klartext und gewinnt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.“
Ebenso befürwortete der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin. „Ilse Aigner ist eine hervorragende Kandidatin. Sollte sie kandidieren, hätte sie meine volle Unterstützung“, erklärte Thering, der auch Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist.
Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir sprach sich für Aigner aus: „Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt“, sagte der Grünen-Politiker. „Aigner ist bodenständig, hat ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spricht ihre Sprache.“
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bekräftigte ebenfalls ihre Unterstützung: „Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin.“
CDU-Präsidiumsmitglied und NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach sagte dem Handelsblatt: „Wenn es Frau Aigner würde, wäre es ein Gewinn für unser Land“.
Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin". Evers sagte weiter: „Sie hat Haltung, Herzlichkeit und Bodenhaftung. Sie hört zu, spricht Klartext und gewinnt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.“
Ebenso befürwortete der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin. „Ilse Aigner ist eine hervorragende Kandidatin. Sollte sie kandidieren, hätte sie meine volle Unterstützung“, erklärte Thering, der auch Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist.
Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir sprach sich für Aigner aus: „Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt“, sagte der Grünen-Politiker. „Aigner ist bodenständig, hat ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spricht ihre Sprache.“
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bekräftigte ebenfalls ihre Unterstützung: „Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin.“
Weitere Unterstützung gab es unter anderem von Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel sowie von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnete damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild. Er ging nicht konkret darauf ein, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnete damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild. Er ging nicht konkret darauf ein, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Anna Schimpp
Linnemann will Pflegereform nachbessern: „Zu Jahresbeginn darf es nicht zu harten Brüchen kommen"
Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann will Probleme für Pflegebedürftige wegen kurzfristiger Umstellungen durch die Pflegereform vermeiden. „Zu Jahresbeginn darf es nicht zu harten Brüchen kommen“, sagte der CDU-Politiker zur Einbringung der Gesetzespläne im Bundestag. Mit den Regierungsfraktionen liefen daher Gespräche für Nachbesserungen. Ziel sei, sich besser auf das neue System einstellen zu können. „Für mich ist es essenziell, dass wir die Betroffenen hier nicht überfordern“, sagte Linnemann.
Die Reform zur Stabilisierung der Pflegeversicherung soll in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2027 greifen, um allgemeine Beitragserhöhungen im neuen Jahr abzuwenden. Im Blick für Nachbesserungen stehen nun geplante Änderungen bei Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, die daheim betreut werden. Sie sollen in neuen Budgets gebündelt werden. Linnemann sagte, eine Sache, die viele umtreibe, sei die Umstellung vor allem beim Entlastungsbetrag und bei der Verhinderungspflege, wenn eine pflegende Person zeitweise ausfällt.
Die Reformpläne sehen Ausgabebremsen und Mehreinnahmen vor, um nach Jahren mit stark steigenden Kosten ein für 2027 erwartetes Defizit von 7,6 Milliarden Euro zu decken. Linnemann sagte: „Wenn wir unser Pflegesystem bewahren wollen, müssen wir diese Kostenspirale durchbrechen.“
Die Reform zur Stabilisierung der Pflegeversicherung soll in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2027 greifen, um allgemeine Beitragserhöhungen im neuen Jahr abzuwenden. Im Blick für Nachbesserungen stehen nun geplante Änderungen bei Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, die daheim betreut werden. Sie sollen in neuen Budgets gebündelt werden. Linnemann sagte, eine Sache, die viele umtreibe, sei die Umstellung vor allem beim Entlastungsbetrag und bei der Verhinderungspflege, wenn eine pflegende Person zeitweise ausfällt.
Die Reformpläne sehen Ausgabebremsen und Mehreinnahmen vor, um nach Jahren mit stark steigenden Kosten ein für 2027 erwartetes Defizit von 7,6 Milliarden Euro zu decken. Linnemann sagte: „Wenn wir unser Pflegesystem bewahren wollen, müssen wir diese Kostenspirale durchbrechen.“
Das Gesetz hatte für harte Auseinandersetzungen in der Regierungskoalition gesorgt. Bis zum Tag der Kabinettsentscheidung war fraglich gewesen, ob überhaupt ein Beschluss gefasst würde. Union und SPD einigten sich dann darauf, besonders strittige Punkte auszuklammern und an eine Expertenkommission zu delegieren. Sie wurde Mitte Oktober eingesetzt und soll bis Ende Dezember konkrete Vorschläge für eine langfristige Strukturreform machen.
Anna Schimpp
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke: „Aigner ist die perfekte Kandidatin“
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. „Ilse Aigner bringt alles mit, was eine gute Bundespräsidentin ausmacht“, sagte Woidke dem Nachrichtenmagazin Politico. „Wenn Ilse Aigner vorgeschlagen wird, würde mich das sehr freuen.“ Aus seiner Sicht sei Aigner „die perfekte Kandidatin“, wird Woidke zitiert. „Sie kennt die deutsche Politik aus dem Effeff. Sie ist nahbar. Sie mag Menschen, kann zuhören und man hört ihr zu.“ Zuvor hatte sich aus Brandenburg schon CDU-Innenminister und Vize-Ministerpräsident Jan Redmann für eine Kandidatur Aigners ausgesprochen.
Anna Schimpp
Weitere Unterstützung aus der CDU: Auch Hagel will Aigner als Staatsoberhaupt
Nach anderen einflussreichen CDU-Politikern spricht sich auch Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel klar dafür aus, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Bundespräsidentin zu wählen. „Ilse Aigner hat meine volle Unterstützung als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin“, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Ihr Ansehen reicht weit über die eigenen Reihen hinaus. Sie verbindet Klarheit mit Herzlichkeit. Immer auf Augenhöhe, immer empathisch.“
Hagel begründete seinen Vorstoß mit dem rauer werdenden politischen Klima in der Bundesrepublik. „Das höchste deutsche Staatsamt verlangt Erfahrung, Herz und Haltung“, sagte Hagel weiter. Er verwies in dem Zusammenhang auf Aigners Erfahrung in Bund und Land. Die CSU-Politikerin leitet seit 2018 den Bayerischen Landtag, „überparteilich, mit Würde und Wärme“, so Hagel. Zuvor war Aigner unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin, bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Ilse Aigner sei „eine Brückenbauerin in einer Zeit, die Brücken so dringend braucht.“
Hagel begründete seinen Vorstoß mit dem rauer werdenden politischen Klima in der Bundesrepublik. „Das höchste deutsche Staatsamt verlangt Erfahrung, Herz und Haltung“, sagte Hagel weiter. Er verwies in dem Zusammenhang auf Aigners Erfahrung in Bund und Land. Die CSU-Politikerin leitet seit 2018 den Bayerischen Landtag, „überparteilich, mit Würde und Wärme“, so Hagel. Zuvor war Aigner unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin, bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Ilse Aigner sei „eine Brückenbauerin in einer Zeit, die Brücken so dringend braucht.“
SPD erhöht bei Spritpreisdeckel Druck auf Reiche
Die SPD erhöht den Druck auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für Nachbesserungen beim geplanten Spritpreisdeckel. „Wir erwarten von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, dass sie in der nächsten Woche einen konkreten Vorschlag für einen Spritpreisdeckel vorlegt, der gilt, wenn die Menschen in die Weihnachtsferien fahren“, sagte Fraktionsvize Armand Zorn der Deutschen Presse-Agentur.
„Wir werden kein Gesetz akzeptieren, das vorgibt, dass die Menschen im Januar erst einmal drei Wochen lang historische Preisanstiege erdulden müssen, bevor der Deckel überhaupt greift. Und es kann nicht sein, dass dieser dann Ende März wieder hinfällig sein soll.“ Es sei an der Zeit, die Margen der Mineralölindustrie zu begrenzen. „Die Krise ist jetzt und wir müssen jetzt handeln“, sagte Zorn mit Blick auf Preissprünge infolge des Iran-Konflikts.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Aus der SPD kam bereits deutliche Kritik an den Plänen.
„Wir werden kein Gesetz akzeptieren, das vorgibt, dass die Menschen im Januar erst einmal drei Wochen lang historische Preisanstiege erdulden müssen, bevor der Deckel überhaupt greift. Und es kann nicht sein, dass dieser dann Ende März wieder hinfällig sein soll.“ Es sei an der Zeit, die Margen der Mineralölindustrie zu begrenzen. „Die Krise ist jetzt und wir müssen jetzt handeln“, sagte Zorn mit Blick auf Preissprünge infolge des Iran-Konflikts.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Aus der SPD kam bereits deutliche Kritik an den Plänen.
Steinmeier-Nachfolge: Frei nennt Aigner „ganz hervorragende Personalie“
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnet damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung, ohne konkret darauf einzugehen, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Eine Entscheidung dazu wird Anfang kommender Woche erwartet. Am Montag beschäftigen sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU hat sich bereits für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgesprochen, inzwischen wird sie auch von allen ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten offen unterstützt.
Frei sagte, er rechne damit, dass es bald einen gemeinsamen Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben werde. Er gehe davon aus, dass das ein Vorschlag sein werde, der auch über die Union hinaus „breit abgestützt ist“ und „über die Koalition mit der SPD hinaus an Akzeptanz in ganz Deutschland finden wird und dass wir am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin bekommen werden“.
Frei bekräftigte zugleich, es gebe neben Aigner „natürlich auch andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen werden“. Der Unionsfraktionschef hatte schon vergangene Woche erklärt, er wolle sich nicht auf Aigner festlegen. „Wir haben ja Gott sei Dank einige Frauen, die dafür sehr, sehr gut geeignet sind“, sagte er Welt TV. Als Beispiele nannte er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien und Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Eine Entscheidung dazu wird Anfang kommender Woche erwartet. Am Montag beschäftigen sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU hat sich bereits für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgesprochen, inzwischen wird sie auch von allen ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten offen unterstützt.
Frei sagte, er rechne damit, dass es bald einen gemeinsamen Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben werde. Er gehe davon aus, dass das ein Vorschlag sein werde, der auch über die Union hinaus „breit abgestützt ist“ und „über die Koalition mit der SPD hinaus an Akzeptanz in ganz Deutschland finden wird und dass wir am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin bekommen werden“.
Frei bekräftigte zugleich, es gebe neben Aigner „natürlich auch andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen werden“. Der Unionsfraktionschef hatte schon vergangene Woche erklärt, er wolle sich nicht auf Aigner festlegen. „Wir haben ja Gott sei Dank einige Frauen, die dafür sehr, sehr gut geeignet sind“, sagte er Welt TV. Als Beispiele nannte er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien und Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist tot
Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist am Mittwochabend in einem Berliner Hotel tot aufgefunden worden. Das wurde der Süddeutschen Zeitung aus Kreisen der Staatsregierung in München bestätigt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Die Todesursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.
In Berlin sollte der 55-Jährige am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen. Aus Kreisen seiner Partei heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe. Danach sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Sie fanden ihn dort tot auf.
Aiwanger zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 war Aiwanger Wirtschaftsminister in der Koalitionsregierung mit der CSU.
In Berlin sollte der 55-Jährige am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen. Aus Kreisen seiner Partei heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe. Danach sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Sie fanden ihn dort tot auf.
Aiwanger zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 war Aiwanger Wirtschaftsminister in der Koalitionsregierung mit der CSU.
Anne Eberhard
Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner
In der Debatte über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewegt sich jetzt auch die CDU in Richtung Ilse Aigner. Als erste CDU-Ministerpräsidenten haben sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin der Union ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts amtierender Ministerpräsident Sven Schulze machte sich für Aigner stark. Sie wäre eine „sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt“, sagte er im Focus.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
Anne Eberhard
Wadephul: Kooperation mit Washington umfangreicher und „vielleicht interessanter“
Bundesaußenminister Johann Wadephul erwartet nach den Kongresswahlen in den USA eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Regierung und Parlament in Washington. Er gehe sogar davon aus, dass die Kooperation breiter, umfangreicher und „vielleicht auch interessanter werden (wird) in manchen Aspekten“, sagte Wadephul in Berlin. „Aber ich sehe dahin überhaupt gar keine Erschwerung.“ Er selbst habe „ein vollkommen intaktes Verhältnis“ zu US-Außenminister Marco Rubio. „Ich bin es auch gewohnt, mit Vertretern des Kongresses sehr intensiv zusammenzuarbeiten, und ich würde mich freuen, wenn das auch in Zukunft wieder intensiviert werden kann“, fügte der Minister hinzu.
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Johann Wadephul kommt am Rande der Regierungsbefragung im Bundestag zu einer Stellungnahme. Katrin Luxenburger/dpa