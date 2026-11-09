Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Unionsfraktionschef Frei beerdigt Pläne für Einführung einer Plastiksteuer
Mann hisst palästinensische Fahne vor dem Reichstag – Klöckner fordert mehr Schutz
Wagenknecht: Über Staatsoberhaupt wären Gespräche mit allen nötig
Sondervermögen: Kaum Geld für Schulen und Kitas abgerufen
Carim Soliman
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Die SPD-Spitze hat sich hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt. „Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt“, hieß es aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. „Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen.“
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Anne Eberhard
Schneider: Union muss Alternative zur Plastiksteuer nennen
Nach dem Nein zur Plastiksteuer von Unionsfraktionschef Thorsten Frei pocht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf Alternativvorschläge. „Solide Finanzpolitik gerade in diesen Jahren und in diesen Tagen ist entscheidend, und deswegen hat die Union da auch eine Verpflichtung, andere Vorschläge zu machen“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.
Bis Donnerstag müsse die Union Ideen vorlegen, „wie sie das Loch im Haushalt, das wir haben, schließen“, betonte Schneider. „Die Plastiksteuer war eine Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss aus dem Frühjahr und diente sowohl einer ökologischen Steuerung als auch vor allen Dingen der Sicherung unseres Budgets.“ Am Donnerstag findet die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Dort legen die Haushaltsexperten letzte Hand an den Etat für 2027, der dann im Bundestag zum Beschluss ansteht.
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Mehr dazu lesen Sie hier:
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Anne Eberhard
SED-Opferbeauftragte warnt vor Verdrehung der DDR-Geschichte
Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, warnt vor einer Vereinnahmung des Erbes der politischen Wende von 1989 für politische Zwecke. Die friedliche Revolution sei „kein Steinbruch, aus dem sich jeder bedienen kann, was gerade zur eigenen politischen Erzählung passt. Sie war eine Revolution für Freiheit und Demokratie. Wer sich heute auf 1989 beruft, darf diese Geschichte nicht verdrehen und für eigene politische Zwecke vereinnahmen“ sagte Zupke der Rheinischen Post.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Seit einem Jahr gibt es zudem einen Härtefallfonds des Bundes für Opfer der SED-Diktatur. Wie Zupke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, konnte seitdem 502 Menschen mit insgesamt 1,94 Millionen Euro geholfen werden.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
Anne Eberhard
Kerkeling wünscht Aigner „nur das Beste“ als Staatsoberhaupt
Entertainer Hape Kerkeling wünscht der CSU-Politikerin Ilse Aigner bereits vor ihrer offiziellen Nominierung als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt alle Gute für das Amt. „Ich wünsche Ilse Aigner von Herzen nur das Beste für diese wundervolle Aufgabe“, sagte Kerkeling in einem Clip auf Instagram. Kerkeling zeigte sich zugleich berührt, dass weit über 165 000 Menschen eine Petition unterschrieben hätten, weil sie ihn als Staatsoberhaupt sehen wollen. „Ganz ehrlich, das macht mich demütig.“ Die Menschen hätten sich jemanden gewünscht, der kein Berufspolitiker sei und Klartext spreche, ohne dabei laut zu werden.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
Anne Eberhard
Unionsfraktionschef Frei beerdigt Pläne für Einführung einer Plastiksteuer
Die schwarz-rote Koalition wird die geplante Plastiksteuer nach Angaben des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, nicht umsetzen. „Die Plastiksteuer machen wir nicht, weil sie eine falsche, nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Wirkung hätte“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF.
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Frei äußerte sich auch zu weiteren geplanten Steuererhöhungs-Plänen der Koalition. Im Bereich der Zuckersteuer sei klar, dass die Einnahmen dem Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt und damit Entlastungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert würden, sagte er. Auch die Alkoholsteuer werde erhöht. „Das ist in Ordnung, so wie es bis jetzt konzipiert und gemacht worden ist.“ Die Tabaksteuer sei bereits beschlossen. Die CSU hatte einen späteren Zeitpunkt für die Erhöhung der Alkoholsteuer und ein Aus für die Erhöhung der Schaumweinsteuer gefordert.
FDP-Vize Teuteberg: Neue Stärke und Entschlossenheit nötig
Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls hat die stellvertretende FDP-Vorsitzende Linda Teuteberg vor neuen Bedrohungen für die Freiheit gewarnt. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die Hegemonie wiederherstellen, deren Überwindung die Deutschen ihre Freiheit seit 1989 verdankten, sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.
Hubig kritisiert geplanten Spritpreisdeckel als „totes Recht“
Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Nachbesserungen gefordert. Eine Untersuchung besage: „Wenn der Spritpreisdeckel so ausgestaltet wird wie vorgeschlagen, dann bleibt er totes Recht“, sagte Hubig der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Es darf am Ende kein Papiertiger werden.“
Die Ministerin äußerte Zweifel, ob der bisherige Entwurf der Koalitionsvereinbarung gerecht werde. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht“, sagte Hubig. Deshalb werde man „noch ein bisschen feilen müssen“.
Kritisch sieht Hubig insbesondere die hohen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Instruments. „Mir leuchtet nicht völlig ein, warum der Deckel erst greifen soll, wenn es drei Wochen lang Preissteigerungen gegeben hat, die den EU-Schnitt so klar übersteigen“, sagte sie der NOZ.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Die Ministerin äußerte Zweifel, ob der bisherige Entwurf der Koalitionsvereinbarung gerecht werde. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht“, sagte Hubig. Deshalb werde man „noch ein bisschen feilen müssen“.
Kritisch sieht Hubig insbesondere die hohen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Instruments. „Mir leuchtet nicht völlig ein, warum der Deckel erst greifen soll, wenn es drei Wochen lang Preissteigerungen gegeben hat, die den EU-Schnitt so klar übersteigen“, sagte sie der NOZ.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Mann hisst palästinensische Fahne vor dem Reichstag – Klöckner fordert mehr Schutz
Ein Mann hat die deutsche Flagge vor dem Reichstagsgebäude gegen eine palästinensische Fahne ausgetauscht. Der 22-Jährige kletterte am Sonntagvormittag auf den Fahnenmast und warf die deutsche Flagge zu Boden. So wehte vor dem Reichstag kurzzeitig eine Palästinaflagge, bis die Feuerwehr die Fahne am Mittag wieder entfernte.
Der Mann stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Klettergeschirr auf den Mast, an dessen Spitze er dann knapp eine Stunde hängen blieb. Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren unterstützen ihn vom Boden aus und filmten die Aktion. Die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ übernimmt am Vormittag die Verantwortung für die Aktion. Es gehe um „zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina“, heißt es in einer Internetmitteilung.
Alle drei Männer waren vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die beiden Komplizen vom Boden hätten einen Platzverweis erhalten und seien bereits wieder entlassen, heißt es von der Polizei. Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die Flagge auf dem Platz der Republik wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 zu Feier der Wiedervereinigung gehisst.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall mehr Schutz für den Bundestag. Sie wolle nicht hinnehmen, „dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist“, sagte Klöckner der Bild-Zeitung. Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament „nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“. Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant: „Hier ist auch das Land Berlin gefragt.“ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem „Akt der absoluten Respektlosigkeit“. Es sei erkennbar, „dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt.“
Der Mann stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Klettergeschirr auf den Mast, an dessen Spitze er dann knapp eine Stunde hängen blieb. Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren unterstützen ihn vom Boden aus und filmten die Aktion. Die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ übernimmt am Vormittag die Verantwortung für die Aktion. Es gehe um „zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina“, heißt es in einer Internetmitteilung.
Alle drei Männer waren vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die beiden Komplizen vom Boden hätten einen Platzverweis erhalten und seien bereits wieder entlassen, heißt es von der Polizei. Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die Flagge auf dem Platz der Republik wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 zu Feier der Wiedervereinigung gehisst.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall mehr Schutz für den Bundestag. Sie wolle nicht hinnehmen, „dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist“, sagte Klöckner der Bild-Zeitung. Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament „nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“. Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant: „Hier ist auch das Land Berlin gefragt.“ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem „Akt der absoluten Respektlosigkeit“. Es sei erkennbar, „dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt.“
Eine palästinensische Flagge weht vor dem Reichstag. . Gereon Asmuth/taz/dpa
Wagenknecht: Über Staatsoberhaupt wären Gespräche mit allen nötig
Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht lehnt Ilse Aigner als Bundespräsidentin ab und kritisiert, dass die Union keine Gespräche mit ihrer Partei über die Personalie geführt hat. „Aigner wird Altparteien-Präsidentin“, sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur dpa über die derzeitige bayerische Landtagspräsidentin von der CSU. „Frau zu sein und aus Bayern zu kommen, können doch keine hinreichenden Kriterien sein. Auch nicht, dass Söder innerparteiliche Konkurrenz loswird“, fügte sie mit Blick auf den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden hinzu.
Optimal wäre ihren Worten nach ein Bundespräsident, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt. „Was waren das noch für Zeiten, als Bundespräsidenten eine Rede hielten, die in Erinnerung blieb und lagerübergreifend mit Interesse aufgenommen wurde. Wir brauchen einen Bundespräsidenten, der das Land wieder zusammenführt. Dafür hätten Gespräche mit allen Parteien, die Vertreter in die Bundesversammlung schicken, geführt werden müssen.“
Das BSW sitzt in mehreren ostdeutschen Landesparlamenten und kann daher Vertreter für die Bundesversammlung nominieren, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier als Staatsoberhaupt entscheidet.
Die Union ist sich einig, Aigner als Kandidatin aufzustellen. Die SPD hat ihre Unterstützung signalisiert. Es wird erwartet, dass sich Kanzler Friedrich Merz an diesem Sonntagabend offiziell für die CSU-Politikerin ausspricht. Schwarz-Rot hat eine Mehrheit in der Bundesversammlung.
Optimal wäre ihren Worten nach ein Bundespräsident, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt. „Was waren das noch für Zeiten, als Bundespräsidenten eine Rede hielten, die in Erinnerung blieb und lagerübergreifend mit Interesse aufgenommen wurde. Wir brauchen einen Bundespräsidenten, der das Land wieder zusammenführt. Dafür hätten Gespräche mit allen Parteien, die Vertreter in die Bundesversammlung schicken, geführt werden müssen.“
Das BSW sitzt in mehreren ostdeutschen Landesparlamenten und kann daher Vertreter für die Bundesversammlung nominieren, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier als Staatsoberhaupt entscheidet.
Die Union ist sich einig, Aigner als Kandidatin aufzustellen. Die SPD hat ihre Unterstützung signalisiert. Es wird erwartet, dass sich Kanzler Friedrich Merz an diesem Sonntagabend offiziell für die CSU-Politikerin ausspricht. Schwarz-Rot hat eine Mehrheit in der Bundesversammlung.
Sondervermögen: Kaum Geld für Schulen und Kitas abgerufen
Aus dem Sondervermögen des Bundes sind von den vorgesehenen rund 1,2 Milliarden Euro für Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen bislang nur 7,2 Millionen Euro abgeflossen. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Misbah Khan hervor, über die die Rheinische Post berichtete. Insgesamt wurden demnach mit den Bundesmitteln bislang 202 konkrete Investitionsmaßnahmen für die Bereiche Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur sowie Forschung und Entwicklung umgesetzt oder begonnen.
Das Ministerium führt den verzögerten Mittelabfluss unter anderem darauf zurück, dass entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern erst spät abgeschlossen wurden. Bei einigen Maßnahmen seien sie erst im Laufe des Jahres 2026 finalisiert worden, zudem bedürfe es der entsprechenden Umsetzung durch die Bundesländer, heißt es in der Antwort. Zum Stichtag der Angaben (30. Oktober 2026) hatten den Angaben zufolge die Hälfte der Bundesländer noch keine gebundenen Mittel gemeldet. Die acht Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wiesen dagegen bereits gebundene Mittel aus.
Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Khan nannte den schleppenden Abruf der Mittel „skandalös“. „Selbst wenn es prozessuale Gründe dafür gibt, dass die bereitgestellten Mittel nicht abfließen: Diese Zahlen sind schlicht nicht vermittelbar“, sagte sie der Rheinischen Post. Sie forderte, ausgebliebene Investitionen schnell nachzuholen und 2027 zum „Jahr der Bildungsinvestitionen“ zu machen.
Das im September 2025 beschlossene Sondervermögen umfasst drei Säulen: 100 Milliarden Euro fließen an die Länder und Kommunen. Weitere 100 Milliarden Euro stehen für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds bereit. Der Bund kann für zusätzliche Investitionen auf 300 Milliarden Euro zurückgreifen. Die Mittel aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden.
Das Ministerium führt den verzögerten Mittelabfluss unter anderem darauf zurück, dass entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern erst spät abgeschlossen wurden. Bei einigen Maßnahmen seien sie erst im Laufe des Jahres 2026 finalisiert worden, zudem bedürfe es der entsprechenden Umsetzung durch die Bundesländer, heißt es in der Antwort. Zum Stichtag der Angaben (30. Oktober 2026) hatten den Angaben zufolge die Hälfte der Bundesländer noch keine gebundenen Mittel gemeldet. Die acht Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wiesen dagegen bereits gebundene Mittel aus.
Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Khan nannte den schleppenden Abruf der Mittel „skandalös“. „Selbst wenn es prozessuale Gründe dafür gibt, dass die bereitgestellten Mittel nicht abfließen: Diese Zahlen sind schlicht nicht vermittelbar“, sagte sie der Rheinischen Post. Sie forderte, ausgebliebene Investitionen schnell nachzuholen und 2027 zum „Jahr der Bildungsinvestitionen“ zu machen.
Das im September 2025 beschlossene Sondervermögen umfasst drei Säulen: 100 Milliarden Euro fließen an die Länder und Kommunen. Weitere 100 Milliarden Euro stehen für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds bereit. Der Bund kann für zusätzliche Investitionen auf 300 Milliarden Euro zurückgreifen. Die Mittel aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden.
Anna Schimpp
Pistorius: Kommen derzeit ohne Wiedereinführung der Wehrpflicht aus
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius setzt beim personellen Ausbau der Bundeswehr weiter auf Freiwilligkeit. „Wir waren im Oktober die größte Bundeswehr seit 2013 mit über 190 000 Soldatinnen und Soldaten. Alles Freiwillige!“, erklärte der SPD-Politiker im Interview mit dem Deutschlandfunk. Pistorius zeigte sich zuversichtlich, dass die Personalziele ohne Wehrpflicht erreicht werden können. Allerdings schränkte er ein: „Aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken.“ Es könne sein, dass die Rekrutierungskurve in zwei oder drei Jahren abfalle. „Dann müssen wir reagieren.“
Der Minister kündigte auch neue Anstrengungen an, um mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen. Zahlenmäßig sei die Bundeswehr ein „Männerladen“, das werde sich so schnell auch nicht ändern lassen, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Aber wir wollen mehr Frauen in der Bundeswehr haben. Sie ist gerade dann besonders stark, wenn sie die Breite unserer Gesellschaft abdeckt.“ Zu der zuletzt gestiegenen Zahl von gemeldeten Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Bundeswehr will der Minister in der kommenden Woche die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie vorlegen.
Der Minister kündigte auch neue Anstrengungen an, um mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen. Zahlenmäßig sei die Bundeswehr ein „Männerladen“, das werde sich so schnell auch nicht ändern lassen, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Aber wir wollen mehr Frauen in der Bundeswehr haben. Sie ist gerade dann besonders stark, wenn sie die Breite unserer Gesellschaft abdeckt.“ Zu der zuletzt gestiegenen Zahl von gemeldeten Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Bundeswehr will der Minister in der kommenden Woche die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie vorlegen.
Anna Schimpp
Hubig will härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten und verteidigt Jugendproteste
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig wirbt für einen differenzierten Blick auf die aktuellen Jugendproteste in Deutschland. „Die weit überwiegende Mehrzahl der Demonstranten war friedlich. Und es ist das gute Recht der jungen Leute, für ihre Belange demonstrieren zu gehen“, sagte Hubig im Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Sie sehe hierzulande noch „keine französischen Verhältnisse“, so die Ministerin mit Blick auf die Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Zuge der Proteste im Nachbarland. Gleichzeitig betonte sie: „Plünderungen und Gewalt gegen Sicherheitskräfte sind schwere Straftaten.“ Sie arbeite bereits an einem Gesetz, das härtere Strafen gegen Angriffe auf Polizisten und andere Einsatzkräfte ermögliche. Bislang könne, wer bei Ausschreitungen plündert oder große Sachschäden verursacht, bereits wegen Landfriedensbruchs für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen.
Ein pauschales Verbot der für in zwei Wochen angekündigten erneuten Demonstrationen halte sie für „ein völlig falsches Signal“, erklärte Hubig.
Sie sehe hierzulande noch „keine französischen Verhältnisse“, so die Ministerin mit Blick auf die Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Zuge der Proteste im Nachbarland. Gleichzeitig betonte sie: „Plünderungen und Gewalt gegen Sicherheitskräfte sind schwere Straftaten.“ Sie arbeite bereits an einem Gesetz, das härtere Strafen gegen Angriffe auf Polizisten und andere Einsatzkräfte ermögliche. Bislang könne, wer bei Ausschreitungen plündert oder große Sachschäden verursacht, bereits wegen Landfriedensbruchs für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen.
Ein pauschales Verbot der für in zwei Wochen angekündigten erneuten Demonstrationen halte sie für „ein völlig falsches Signal“, erklärte Hubig.
„Wir erwarten von jungen Menschen doch immer, dass sie sich politisch einbringen und engagieren. Es ist ihr gutes Recht, dass die Jugend für bessere Bildung und soziale Gerechtigkeit auf die Straße geht.“Stefanie Hubig
Anna Schimpp
SPD-Politiker Rützel: Rechne mit Aus für geplante Wohngeld-Kürzungen
Die SPD will die geplanten Kürzungen beim Wohngeld bei den Haushaltsberatungen im Bundestag noch abwenden. Der Augsburger Allgemeinen sagte der SPD-Politiker und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales einem Vorabbericht zufolge:
„Was die geplanten Wohngeld-Kürzungen angeht, gehe ich davon aus, dass die in der kommenden Woche bei der Bereinigungssitzung abgeräumt werden.“Bernd Rützel (SPD)
Man müsse sich „bewusst machen, dass wir mit der Milliarden-Kürzung beim Wohngeld keinen Cent sparen“, erklärte er. „Denn die Bedürftigkeit der Menschen, die ist dadurch ja nicht weg.“ Wenn viele Empfänger kein Wohngeld mehr bekämen, rutschten sie in die Grundsicherung. „So wandern die Kosten einfach nur vom Bauministerium ins Arbeitsministerium und wir haben dort damit zu kämpfen“, sagte Rützel.
Aigner steht wohl als Unionskandidatin für die Bundespräsidentschaft fest, doch Merz schweigt weiter
Trotz der Festlegung der Union auf Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl nimmt Kanzler Friedrich Merz (CDU) ihren Namen weiterhin nicht in den Mund. „Wir haben in der CDU verabredet, mit der CSU, dass wir ein Verfahren einhalten“, sagte Merz nach einem Bericht der Westfalenpost am Freitagabend bei einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen. „Ich halte mich, vielleicht als einer der wenigen, an die verabredeten Verfahren.“
Er betonte auch: „Ich habe eine Festlegung getroffen. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, eine Frau zur Bundespräsidentin zu wählen.“ Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Union will Merz Aigner den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen, die am Sonntag und Montag in Berlin tagen. Im Fall ihrer Wahl am 30. Januar wäre die 61-Jährige die erste Bundespräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik.
Ilse Aigner ist fest verwurzelt in Oberbayern, gilt als volksnah, bodenständig und freundlich. Doch das bayerische Parlament führt sie mit strenger Hand. Als erste Frau wird sie nun wohl Bundespräsidentin in Berlin. Ein Porträt von Katja Auer:
Er betonte auch: „Ich habe eine Festlegung getroffen. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, eine Frau zur Bundespräsidentin zu wählen.“ Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Union will Merz Aigner den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen, die am Sonntag und Montag in Berlin tagen. Im Fall ihrer Wahl am 30. Januar wäre die 61-Jährige die erste Bundespräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik.
Ilse Aigner ist fest verwurzelt in Oberbayern, gilt als volksnah, bodenständig und freundlich. Doch das bayerische Parlament führt sie mit strenger Hand. Als erste Frau wird sie nun wohl Bundespräsidentin in Berlin. Ein Porträt von Katja Auer:
Hubig will E-Mails bei Prüfung von AfD-Verbot nutzen
Hunderttausende im Internet veröffentlichter E-Mails der AfD könnten aus Sicht von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig helfen, den Weg zu einem Verbotsverfahren für die Partei zu ebnen. Die SPD-Politikerin sprach sich in der Neuen Osnabrücker Zeitung für eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus, die die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens prüft. Dabei könne sie grundsätzlich alle Erkenntnisse heranziehen, die vorliegen. „Auch die E-Mails könnten also wohl herangezogen werden, wenn sie Belege für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD liefern“, sagte Hubig.
Unbekannte hatten kürzlich im Internet nach eigenen Angaben Daten veröffentlicht, bei denen es sich um rund 421 000 AfD-E-Mails handeln soll. Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Einzelne Landesverbände werden vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
„Ernsthaft und systematisch prüfen“
„Ich bin überzeugt, dass wir jetzt ernsthaft und systematisch prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren vorliegen“, sagte Hubig. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich zuletzt für eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens ausgesprochen.
Eine solche Arbeitsgruppe würde nach früheren Angaben Wissen aus Bund und Ländern bündeln und mit Verfassungsschutz und Verfassungsrechtlern kooperieren. Erst danach würde entschieden, ob Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung tatsächlich ein AfD-Verbotsverfahren beantragen. Hubig sagte: „Für mich ist klar: Wenn ein Antrag konkrete Erfolgsaussichten hat, dann muss er auch gestellt werden.“