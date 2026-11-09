Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein
Merz schlägt Aigner offiziell als Bundespräsidentin vor
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Unionsfraktionschef Frei beerdigt Pläne für Einführung einer Plastiksteuer
Mann hisst palästinensische Fahne vor dem Reichstag – Klöckner fordert mehr Schutz
Anne Eberhard
Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein
Für ihre Wahl zur Bundespräsidentin setzt die CSU-Politikerin Ilse Aigner auf eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg. Dies sei „ein wichtiges Signal gegen populistische und extremistische Kräfte in unserem Land“, sagte sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Sie wolle Kandidatin der „starken Mitte“ sein.
„Die Spaltung, sie wird vorangetrieben und der Konsens wird verächtlich gemacht“, sagte Aigner. „Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“
Aigner sagte mit Blick auf das lange Zaudern von Merz bei der Festlegung auf ihre Person, der Kanzler habe es ja durchaus spannend gemacht. „Auch für mich die letzten Wochen. Aber wenn diese Dramaturgie dazu dann führt, dass hinter meiner Person sich wirklich eine breite politische Mitte dann auch versammeln kann, dann bin ich darüber auch sehr froh.“
Aigner versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
„Die Spaltung, sie wird vorangetrieben und der Konsens wird verächtlich gemacht“, sagte Aigner. „Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“
Aigner sagte mit Blick auf das lange Zaudern von Merz bei der Festlegung auf ihre Person, der Kanzler habe es ja durchaus spannend gemacht. „Auch für mich die letzten Wochen. Aber wenn diese Dramaturgie dazu dann führt, dass hinter meiner Person sich wirklich eine breite politische Mitte dann auch versammeln kann, dann bin ich darüber auch sehr froh.“
Aigner versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
Anne Eberhard
Söder über Aigner: Starke Frau und Gewinn für Deutschland
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, Ilse Aigner (CSU), als „ganz starke Frau, starke Politikerin und überzeugte Demokratin“ gewürdigt. Die CSU freue sich „riesig“ über die Entscheidung des CDU-Parteivorstands vom Montag, Aigner für das höchste Staatsamt zu nominieren, sagte Söder bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montag.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Anne Eberhard
Linke will eigenen Bundespräsidenten-Kandidaten aufstellen
Die Linke will nach der Nominierung von Ilse Aigner (CSU) für das Amt der Bundespräsidentin einen eigenen Personalvorschlag machen. Aigners Benennung mache nun „unbedingt einen eigenen Vorschlag notwendig“, sagte Parteichef Luigi Pantisano vor Journalisten in Berlin. Man werde darüber in den kommenden Tagen in den Parteigremien beraten und die Öffentlichkeit dann über den Vorschlag der Linken informieren. „Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.“
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Anne Eberhard
CDU-Vorstand nominiert Aigner – Unterstützung auch von Spitzengrünen
Nach dem Vorschlag des Bundeskanzlers wünscht sich die Spitze der CDU Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Der Parteivorstand nominierte die CSU-Politikerin am Montag für das höchste Staatsamt, wie CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz anschließend in Berlin sagte. Aigner werde eine Bundespräsidentin „mit Würde und mit Herz“ sein, sagte er.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung halte man es für wichtig, dass es in der Bundesversammlung parteiübergreifende Mehrheiten für eine Bundespräsidentin gebe, schreiben Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Franziska Brantner und Felix Banaszak. Es gebe viele Fragen, in denen sie die schwarz-rote Koalition und Kanzler Merz scharf kritisierten. Aber: „Die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts ist in dieser Lage nicht der Schauplatz parteipolitischer Ränkespiele.“
Als bayerische Landtagspräsidentin habe Aigner gezeigt, dass sie parlamentarische Verantwortung mit einer klaren Haltung im Hinblick auf die Regeln der Demokratie verbinden könne. „Wir verbinden damit die Erwartung, dass sie ihr Amt überparteilich, aber nicht unparteiisch im Sinne der Stärkung und Erneuerung der Demokratie ausübt und dazu beiträgt, unser Land wieder stärker zusammenzuführen.“
Anne Eberhard
Merz schlägt Aigner offiziell als Bundespräsidentin vor
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat dem Vorstand seiner Partei offiziell die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer Vorstandssitzung in Berlin, an der auch Aigner teilnahm. Der Vorschlag sei mit lange anhaltendem Applaus aufgenommen worden, berichteten Teilnehmer.
Carim Soliman
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Die SPD-Spitze hat sich hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt. „Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt“, hieß es aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. „Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen.“
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Anne Eberhard
Schneider: Union muss Alternative zur Plastiksteuer nennen
Nach dem Nein zur Plastiksteuer von Unionsfraktionschef Thorsten Frei pocht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf Alternativvorschläge. „Solide Finanzpolitik gerade in diesen Jahren und in diesen Tagen ist entscheidend, und deswegen hat die Union da auch eine Verpflichtung, andere Vorschläge zu machen“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.
Bis Donnerstag müsse die Union Ideen vorlegen, „wie sie das Loch im Haushalt, das wir haben, schließen“, betonte Schneider. „Die Plastiksteuer war eine Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss aus dem Frühjahr und diente sowohl einer ökologischen Steuerung als auch vor allen Dingen der Sicherung unseres Budgets.“ Am Donnerstag findet die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Dort legen die Haushaltsexperten letzte Hand an den Etat für 2027, der dann im Bundestag zum Beschluss ansteht.
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Mehr dazu lesen Sie hier:
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
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Anne Eberhard
SED-Opferbeauftragte warnt vor Verdrehung der DDR-Geschichte
Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, warnt vor einer Vereinnahmung des Erbes der politischen Wende von 1989 für politische Zwecke. Die friedliche Revolution sei „kein Steinbruch, aus dem sich jeder bedienen kann, was gerade zur eigenen politischen Erzählung passt. Sie war eine Revolution für Freiheit und Demokratie. Wer sich heute auf 1989 beruft, darf diese Geschichte nicht verdrehen und für eigene politische Zwecke vereinnahmen“ sagte Zupke der Rheinischen Post.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Seit einem Jahr gibt es zudem einen Härtefallfonds des Bundes für Opfer der SED-Diktatur. Wie Zupke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, konnte seitdem 502 Menschen mit insgesamt 1,94 Millionen Euro geholfen werden.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
Anne Eberhard
Kerkeling wünscht Aigner „nur das Beste“ als Staatsoberhaupt
Entertainer Hape Kerkeling wünscht der CSU-Politikerin Ilse Aigner bereits vor ihrer offiziellen Nominierung als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt alle Gute für das Amt. „Ich wünsche Ilse Aigner von Herzen nur das Beste für diese wundervolle Aufgabe“, sagte Kerkeling in einem Clip auf Instagram. Kerkeling zeigte sich zugleich berührt, dass weit über 165 000 Menschen eine Petition unterschrieben hätten, weil sie ihn als Staatsoberhaupt sehen wollen. „Ganz ehrlich, das macht mich demütig.“ Die Menschen hätten sich jemanden gewünscht, der kein Berufspolitiker sei und Klartext spreche, ohne dabei laut zu werden.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
Anne Eberhard
Unionsfraktionschef Frei beerdigt Pläne für Einführung einer Plastiksteuer
Die schwarz-rote Koalition wird die geplante Plastiksteuer nach Angaben des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, nicht umsetzen. „Die Plastiksteuer machen wir nicht, weil sie eine falsche, nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Wirkung hätte“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF.
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Frei äußerte sich auch zu weiteren geplanten Steuererhöhungs-Plänen der Koalition. Im Bereich der Zuckersteuer sei klar, dass die Einnahmen dem Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt und damit Entlastungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert würden, sagte er. Auch die Alkoholsteuer werde erhöht. „Das ist in Ordnung, so wie es bis jetzt konzipiert und gemacht worden ist.“ Die Tabaksteuer sei bereits beschlossen. Die CSU hatte einen späteren Zeitpunkt für die Erhöhung der Alkoholsteuer und ein Aus für die Erhöhung der Schaumweinsteuer gefordert.
FDP-Vize Teuteberg: Neue Stärke und Entschlossenheit nötig
Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls hat die stellvertretende FDP-Vorsitzende Linda Teuteberg vor neuen Bedrohungen für die Freiheit gewarnt. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die Hegemonie wiederherstellen, deren Überwindung die Deutschen ihre Freiheit seit 1989 verdankten, sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.
Hubig kritisiert geplanten Spritpreisdeckel als „totes Recht“
Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Nachbesserungen gefordert. Eine Untersuchung besage: „Wenn der Spritpreisdeckel so ausgestaltet wird wie vorgeschlagen, dann bleibt er totes Recht“, sagte Hubig der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Es darf am Ende kein Papiertiger werden.“
Die Ministerin äußerte Zweifel, ob der bisherige Entwurf der Koalitionsvereinbarung gerecht werde. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht“, sagte Hubig. Deshalb werde man „noch ein bisschen feilen müssen“.
Kritisch sieht Hubig insbesondere die hohen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Instruments. „Mir leuchtet nicht völlig ein, warum der Deckel erst greifen soll, wenn es drei Wochen lang Preissteigerungen gegeben hat, die den EU-Schnitt so klar übersteigen“, sagte sie der NOZ.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Die Ministerin äußerte Zweifel, ob der bisherige Entwurf der Koalitionsvereinbarung gerecht werde. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht“, sagte Hubig. Deshalb werde man „noch ein bisschen feilen müssen“.
Kritisch sieht Hubig insbesondere die hohen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Instruments. „Mir leuchtet nicht völlig ein, warum der Deckel erst greifen soll, wenn es drei Wochen lang Preissteigerungen gegeben hat, die den EU-Schnitt so klar übersteigen“, sagte sie der NOZ.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Mann hisst palästinensische Fahne vor dem Reichstag – Klöckner fordert mehr Schutz
Ein Mann hat die deutsche Flagge vor dem Reichstagsgebäude gegen eine palästinensische Fahne ausgetauscht. Der 22-Jährige kletterte am Sonntagvormittag auf den Fahnenmast und warf die deutsche Flagge zu Boden. So wehte vor dem Reichstag kurzzeitig eine Palästinaflagge, bis die Feuerwehr die Fahne am Mittag wieder entfernte.
Der Mann stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Klettergeschirr auf den Mast, an dessen Spitze er dann knapp eine Stunde hängen blieb. Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren unterstützen ihn vom Boden aus und filmten die Aktion. Die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ übernimmt am Vormittag die Verantwortung für die Aktion. Es gehe um „zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina“, heißt es in einer Internetmitteilung.
Alle drei Männer waren vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die beiden Komplizen vom Boden hätten einen Platzverweis erhalten und seien bereits wieder entlassen, heißt es von der Polizei. Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die Flagge auf dem Platz der Republik wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 zu Feier der Wiedervereinigung gehisst.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall mehr Schutz für den Bundestag. Sie wolle nicht hinnehmen, „dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist“, sagte Klöckner der Bild-Zeitung. Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament „nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“. Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant: „Hier ist auch das Land Berlin gefragt.“ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem „Akt der absoluten Respektlosigkeit“. Es sei erkennbar, „dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt.“
Der Mann stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Klettergeschirr auf den Mast, an dessen Spitze er dann knapp eine Stunde hängen blieb. Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren unterstützen ihn vom Boden aus und filmten die Aktion. Die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ übernimmt am Vormittag die Verantwortung für die Aktion. Es gehe um „zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina“, heißt es in einer Internetmitteilung.
Alle drei Männer waren vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die beiden Komplizen vom Boden hätten einen Platzverweis erhalten und seien bereits wieder entlassen, heißt es von der Polizei. Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die Flagge auf dem Platz der Republik wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 zu Feier der Wiedervereinigung gehisst.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall mehr Schutz für den Bundestag. Sie wolle nicht hinnehmen, „dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist“, sagte Klöckner der Bild-Zeitung. Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament „nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“. Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant: „Hier ist auch das Land Berlin gefragt.“ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem „Akt der absoluten Respektlosigkeit“. Es sei erkennbar, „dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt.“
Eine palästinensische Flagge weht vor dem Reichstag. . Gereon Asmuth/taz/dpa
Wagenknecht: Über Staatsoberhaupt wären Gespräche mit allen nötig
Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht lehnt Ilse Aigner als Bundespräsidentin ab und kritisiert, dass die Union keine Gespräche mit ihrer Partei über die Personalie geführt hat. „Aigner wird Altparteien-Präsidentin“, sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur dpa über die derzeitige bayerische Landtagspräsidentin von der CSU. „Frau zu sein und aus Bayern zu kommen, können doch keine hinreichenden Kriterien sein. Auch nicht, dass Söder innerparteiliche Konkurrenz loswird“, fügte sie mit Blick auf den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden hinzu.
Optimal wäre ihren Worten nach ein Bundespräsident, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt. „Was waren das noch für Zeiten, als Bundespräsidenten eine Rede hielten, die in Erinnerung blieb und lagerübergreifend mit Interesse aufgenommen wurde. Wir brauchen einen Bundespräsidenten, der das Land wieder zusammenführt. Dafür hätten Gespräche mit allen Parteien, die Vertreter in die Bundesversammlung schicken, geführt werden müssen.“
Das BSW sitzt in mehreren ostdeutschen Landesparlamenten und kann daher Vertreter für die Bundesversammlung nominieren, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier als Staatsoberhaupt entscheidet.
Die Union ist sich einig, Aigner als Kandidatin aufzustellen. Die SPD hat ihre Unterstützung signalisiert. Es wird erwartet, dass sich Kanzler Friedrich Merz an diesem Sonntagabend offiziell für die CSU-Politikerin ausspricht. Schwarz-Rot hat eine Mehrheit in der Bundesversammlung.
Optimal wäre ihren Worten nach ein Bundespräsident, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt. „Was waren das noch für Zeiten, als Bundespräsidenten eine Rede hielten, die in Erinnerung blieb und lagerübergreifend mit Interesse aufgenommen wurde. Wir brauchen einen Bundespräsidenten, der das Land wieder zusammenführt. Dafür hätten Gespräche mit allen Parteien, die Vertreter in die Bundesversammlung schicken, geführt werden müssen.“
Das BSW sitzt in mehreren ostdeutschen Landesparlamenten und kann daher Vertreter für die Bundesversammlung nominieren, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier als Staatsoberhaupt entscheidet.
Die Union ist sich einig, Aigner als Kandidatin aufzustellen. Die SPD hat ihre Unterstützung signalisiert. Es wird erwartet, dass sich Kanzler Friedrich Merz an diesem Sonntagabend offiziell für die CSU-Politikerin ausspricht. Schwarz-Rot hat eine Mehrheit in der Bundesversammlung.
Sondervermögen: Kaum Geld für Schulen und Kitas abgerufen
Aus dem Sondervermögen des Bundes sind von den vorgesehenen rund 1,2 Milliarden Euro für Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen bislang nur 7,2 Millionen Euro abgeflossen. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Misbah Khan hervor, über die die Rheinische Post berichtete. Insgesamt wurden demnach mit den Bundesmitteln bislang 202 konkrete Investitionsmaßnahmen für die Bereiche Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur sowie Forschung und Entwicklung umgesetzt oder begonnen.
Das Ministerium führt den verzögerten Mittelabfluss unter anderem darauf zurück, dass entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern erst spät abgeschlossen wurden. Bei einigen Maßnahmen seien sie erst im Laufe des Jahres 2026 finalisiert worden, zudem bedürfe es der entsprechenden Umsetzung durch die Bundesländer, heißt es in der Antwort. Zum Stichtag der Angaben (30. Oktober 2026) hatten den Angaben zufolge die Hälfte der Bundesländer noch keine gebundenen Mittel gemeldet. Die acht Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wiesen dagegen bereits gebundene Mittel aus.
Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Khan nannte den schleppenden Abruf der Mittel „skandalös“. „Selbst wenn es prozessuale Gründe dafür gibt, dass die bereitgestellten Mittel nicht abfließen: Diese Zahlen sind schlicht nicht vermittelbar“, sagte sie der Rheinischen Post. Sie forderte, ausgebliebene Investitionen schnell nachzuholen und 2027 zum „Jahr der Bildungsinvestitionen“ zu machen.
Das im September 2025 beschlossene Sondervermögen umfasst drei Säulen: 100 Milliarden Euro fließen an die Länder und Kommunen. Weitere 100 Milliarden Euro stehen für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds bereit. Der Bund kann für zusätzliche Investitionen auf 300 Milliarden Euro zurückgreifen. Die Mittel aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden.
Das Ministerium führt den verzögerten Mittelabfluss unter anderem darauf zurück, dass entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern erst spät abgeschlossen wurden. Bei einigen Maßnahmen seien sie erst im Laufe des Jahres 2026 finalisiert worden, zudem bedürfe es der entsprechenden Umsetzung durch die Bundesländer, heißt es in der Antwort. Zum Stichtag der Angaben (30. Oktober 2026) hatten den Angaben zufolge die Hälfte der Bundesländer noch keine gebundenen Mittel gemeldet. Die acht Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wiesen dagegen bereits gebundene Mittel aus.
Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Khan nannte den schleppenden Abruf der Mittel „skandalös“. „Selbst wenn es prozessuale Gründe dafür gibt, dass die bereitgestellten Mittel nicht abfließen: Diese Zahlen sind schlicht nicht vermittelbar“, sagte sie der Rheinischen Post. Sie forderte, ausgebliebene Investitionen schnell nachzuholen und 2027 zum „Jahr der Bildungsinvestitionen“ zu machen.
Das im September 2025 beschlossene Sondervermögen umfasst drei Säulen: 100 Milliarden Euro fließen an die Länder und Kommunen. Weitere 100 Milliarden Euro stehen für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds bereit. Der Bund kann für zusätzliche Investitionen auf 300 Milliarden Euro zurückgreifen. Die Mittel aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden.