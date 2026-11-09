CDU-Vorstand nominiert Aigner – Unterstützung auch von Spitzengrünen

Nach dem Vorschlag des Bundeskanzlers wünscht sich die Spitze der CDU Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Der Parteivorstand nominierte die CSU-Politikerin am Montag für das höchste Staatsamt, wie CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz anschließend in Berlin sagte. Aigner werde eine Bundespräsidentin „mit Würde und mit Herz“ sein, sagte er.



Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.



Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung halte man es für wichtig, dass es in der Bundesversammlung parteiübergreifende Mehrheiten für eine Bundespräsidentin gebe, schreiben Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Franziska Brantner und Felix Banaszak. Es gebe viele Fragen, in denen sie die schwarz-rote Koalition und Kanzler Merz scharf kritisierten. Aber: „Die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts ist in dieser Lage nicht der Schauplatz parteipolitischer Ränkespiele.“



Als bayerische Landtagspräsidentin habe Aigner gezeigt, dass sie parlamentarische Verantwortung mit einer klaren Haltung im Hinblick auf die Regeln der Demokratie verbinden könne. „Wir verbinden damit die Erwartung, dass sie ihr Amt überparteilich, aber nicht unparteiisch im Sinne der Stärkung und Erneuerung der Demokratie ausübt und dazu beiträgt, unser Land wieder stärker zusammenzuführen.“