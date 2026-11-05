Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab
Immer mehr Unterstützung für Aigner als Bundespräsidentin
Linnemann will Pflegereform nachbessern: „Zu Jahresbeginn darf es nicht zu harten Brüchen kommen"
SPD erhöht bei Spritpreisdeckel Druck auf Reiche
Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner
Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat das Konzept von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Einführung eines Spritpreisdeckels als unwirksam abgelehnt. Er verlangt einen neuen, verbesserten Vorschlag. Ziel muss aus Sicht des Vizekanzlers sein, einen möglichen neuerlichen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise mithilfe des neuen Instruments zumindest abzudämpfen, ohne dabei die Versorgung von Wirtschaft und Verbrauchern mit Kraftstoffen zu gefährden. Klingbeil hatte Mitte September dem Wunsch der Unionsführung nach einem neuerlichen Tankrabatt nur unter der Maßgabe zugestimmt, dass die Bundesregierung zugleich die Pläne für die Abschöpfung übermäßiger Gewinne der Mineralölwirtschaft vorantreibt und zudem zum 1. Januar kommenden Jahres einen wirksamen Preisdeckel einführt.
Wie am Donnerstag aus dem Finanzministerium verlautete, ist für Klingbeil entscheidend, dass der Spritpreisdeckel auch tatsächlich wirkt und „weitere Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindert“. Dazu müssten unter anderem die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, sinnvoll gewählt werden. „Es ist zum Beispiel nicht auszuschließen, dass Mineralölkonzerne nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Preissteigerungen moderatere Preise in der dritten Woche anlegen, um ein Greifen des Deckels zu vermindern. Solche Umgehungen müssen verhindert werden“, hieß es in Ministeriumskreisen. Auch die von Reiche geplante Befristung des Gesetzes auf drei Monate muss aus Sicht Klingbeils wegen der „anhaltenden globalen Unsicherheiten“, etwa am Golf, aus dem Entwurf gestrichen werden.
Wie am Donnerstag aus dem Finanzministerium verlautete, ist für Klingbeil entscheidend, dass der Spritpreisdeckel auch tatsächlich wirkt und „weitere Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindert“. Dazu müssten unter anderem die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, sinnvoll gewählt werden. „Es ist zum Beispiel nicht auszuschließen, dass Mineralölkonzerne nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Preissteigerungen moderatere Preise in der dritten Woche anlegen, um ein Greifen des Deckels zu vermindern. Solche Umgehungen müssen verhindert werden“, hieß es in Ministeriumskreisen. Auch die von Reiche geplante Befristung des Gesetzes auf drei Monate muss aus Sicht Klingbeils wegen der „anhaltenden globalen Unsicherheiten“, etwa am Golf, aus dem Entwurf gestrichen werden.
Der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums sieht aktuell vor, dass die Regierung nur dann Höchstpreise für Benzin oder Diesel festlegen darf, wenn die Kraftstoffpreise in Deutschland drei Wochen hintereinander jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Eine Auswertung der wöchentlichen EU-Daten für Februar bis Oktober ergab, dass diese Voraussetzung im genannten Zeitraum kein einziges Mal erfüllt worden wäre. Selbst während der starken Preissprünge im März wurde die Schwelle nicht erreicht.
Anne Eberhard
Bund plant fünf Milliarden Euro mehr für Arbeitslosengeld
Mit einem zusätzlichen Darlehen von 5,05 Milliarden Euro will der Bund Mehrausgaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) vorwiegend beim Arbeitslosengeld ausgleichen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Seit Monaten drückt die schwache Konjunktur auf den Arbeitsmarkt. Die BA hatte mit einem Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro zum Jahresende gerechnet. Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt zwar um 40 000, doch sind weiter 2,955 Millionen ohne Job. Die Chefin der Nürnberger Behörde, Andrea Nahles, hatte bereits vor Wochen gesagt, bis eine konjunkturelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt ankomme, dauere es Monate.
Das Finanzressort begründet die geplante „notwendige Liquiditätshilfe“ in Form eines zinslosen Darlehens damit, dass „von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen worden war, welche im laufenden Jahr nicht wie erwartet eingetreten ist“. Die Erwerbslosigkeit liege deutlich oberhalb der Erwartung, die daher rührenden BA-Ausgaben seien überplanmäßig.
Seit Monaten drückt die schwache Konjunktur auf den Arbeitsmarkt. Die BA hatte mit einem Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro zum Jahresende gerechnet. Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt zwar um 40 000, doch sind weiter 2,955 Millionen ohne Job. Die Chefin der Nürnberger Behörde, Andrea Nahles, hatte bereits vor Wochen gesagt, bis eine konjunkturelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt ankomme, dauere es Monate.
Das Finanzressort begründet die geplante „notwendige Liquiditätshilfe“ in Form eines zinslosen Darlehens damit, dass „von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen worden war, welche im laufenden Jahr nicht wie erwartet eingetreten ist“. Die Erwerbslosigkeit liege deutlich oberhalb der Erwartung, die daher rührenden BA-Ausgaben seien überplanmäßig.
Anna Schimpp
Immer mehr Unterstützung für Aigner als Bundespräsidentin
Immer mehr Politikerinnen und Politiker unterstützen Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, aber noch keinen Namen genannt.
CDU-Präsidiumsmitglied und NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach sagte dem Handelsblatt: „Wenn es Frau Aigner würde, wäre es ein Gewinn für unser Land“.
Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin". Evers sagte weiter: „Sie hat Haltung, Herzlichkeit und Bodenhaftung. Sie hört zu, spricht Klartext und gewinnt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.“
Ebenso befürwortete der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin. „Ilse Aigner ist eine hervorragende Kandidatin. Sollte sie kandidieren, hätte sie meine volle Unterstützung“, erklärte Thering, der auch Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist.
Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir sprach sich für Aigner aus: „Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt“, sagte der Grünen-Politiker. „Aigner ist bodenständig, hat ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spricht ihre Sprache.“
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bekräftigte ebenfalls ihre Unterstützung: „Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin.“
CDU-Präsidiumsmitglied und NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach sagte dem Handelsblatt: „Wenn es Frau Aigner würde, wäre es ein Gewinn für unser Land“.
Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin". Evers sagte weiter: „Sie hat Haltung, Herzlichkeit und Bodenhaftung. Sie hört zu, spricht Klartext und gewinnt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.“
Ebenso befürwortete der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin. „Ilse Aigner ist eine hervorragende Kandidatin. Sollte sie kandidieren, hätte sie meine volle Unterstützung“, erklärte Thering, der auch Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist.
Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir sprach sich für Aigner aus: „Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt“, sagte der Grünen-Politiker. „Aigner ist bodenständig, hat ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spricht ihre Sprache.“
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bekräftigte ebenfalls ihre Unterstützung: „Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin.“
Weitere Unterstützung gab es unter anderem von Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel sowie von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnete damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild. Er ging nicht konkret darauf ein, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnete damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild. Er ging nicht konkret darauf ein, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Anna Schimpp
Linnemann will Pflegereform nachbessern: „Zu Jahresbeginn darf es nicht zu harten Brüchen kommen"
Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann will Probleme für Pflegebedürftige wegen kurzfristiger Umstellungen durch die Pflegereform vermeiden. „Zu Jahresbeginn darf es nicht zu harten Brüchen kommen“, sagte der CDU-Politiker zur Einbringung der Gesetzespläne im Bundestag. Mit den Regierungsfraktionen liefen daher Gespräche für Nachbesserungen. Ziel sei, sich besser auf das neue System einstellen zu können. „Für mich ist es essenziell, dass wir die Betroffenen hier nicht überfordern“, sagte Linnemann.
Die Reform zur Stabilisierung der Pflegeversicherung soll in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2027 greifen, um allgemeine Beitragserhöhungen im neuen Jahr abzuwenden. Im Blick für Nachbesserungen stehen nun geplante Änderungen bei Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, die daheim betreut werden. Sie sollen in neuen Budgets gebündelt werden. Linnemann sagte, eine Sache, die viele umtreibe, sei die Umstellung vor allem beim Entlastungsbetrag und bei der Verhinderungspflege, wenn eine pflegende Person zeitweise ausfällt.
Die Reformpläne sehen Ausgabebremsen und Mehreinnahmen vor, um nach Jahren mit stark steigenden Kosten ein für 2027 erwartetes Defizit von 7,6 Milliarden Euro zu decken. Linnemann sagte: „Wenn wir unser Pflegesystem bewahren wollen, müssen wir diese Kostenspirale durchbrechen.“
Die Reform zur Stabilisierung der Pflegeversicherung soll in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2027 greifen, um allgemeine Beitragserhöhungen im neuen Jahr abzuwenden. Im Blick für Nachbesserungen stehen nun geplante Änderungen bei Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, die daheim betreut werden. Sie sollen in neuen Budgets gebündelt werden. Linnemann sagte, eine Sache, die viele umtreibe, sei die Umstellung vor allem beim Entlastungsbetrag und bei der Verhinderungspflege, wenn eine pflegende Person zeitweise ausfällt.
Die Reformpläne sehen Ausgabebremsen und Mehreinnahmen vor, um nach Jahren mit stark steigenden Kosten ein für 2027 erwartetes Defizit von 7,6 Milliarden Euro zu decken. Linnemann sagte: „Wenn wir unser Pflegesystem bewahren wollen, müssen wir diese Kostenspirale durchbrechen.“
Das Gesetz hatte für harte Auseinandersetzungen in der Regierungskoalition gesorgt. Bis zum Tag der Kabinettsentscheidung war fraglich gewesen, ob überhaupt ein Beschluss gefasst würde. Union und SPD einigten sich dann darauf, besonders strittige Punkte auszuklammern und an eine Expertenkommission zu delegieren. Sie wurde Mitte Oktober eingesetzt und soll bis Ende Dezember konkrete Vorschläge für eine langfristige Strukturreform machen.
Anna Schimpp
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke: „Aigner ist die perfekte Kandidatin“
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. „Ilse Aigner bringt alles mit, was eine gute Bundespräsidentin ausmacht“, sagte Woidke dem Nachrichtenmagazin Politico. „Wenn Ilse Aigner vorgeschlagen wird, würde mich das sehr freuen.“ Aus seiner Sicht sei Aigner „die perfekte Kandidatin“, wird Woidke zitiert. „Sie kennt die deutsche Politik aus dem Effeff. Sie ist nahbar. Sie mag Menschen, kann zuhören und man hört ihr zu.“ Zuvor hatte sich aus Brandenburg schon CDU-Innenminister und Vize-Ministerpräsident Jan Redmann für eine Kandidatur Aigners ausgesprochen.
Anna Schimpp
Weitere Unterstützung aus der CDU: Auch Hagel will Aigner als Staatsoberhaupt
Nach anderen einflussreichen CDU-Politikern spricht sich auch Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel klar dafür aus, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Bundespräsidentin zu wählen. „Ilse Aigner hat meine volle Unterstützung als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin“, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Ihr Ansehen reicht weit über die eigenen Reihen hinaus. Sie verbindet Klarheit mit Herzlichkeit. Immer auf Augenhöhe, immer empathisch.“
Hagel begründete seinen Vorstoß mit dem rauer werdenden politischen Klima in der Bundesrepublik. „Das höchste deutsche Staatsamt verlangt Erfahrung, Herz und Haltung“, sagte Hagel weiter. Er verwies in dem Zusammenhang auf Aigners Erfahrung in Bund und Land. Die CSU-Politikerin leitet seit 2018 den Bayerischen Landtag, „überparteilich, mit Würde und Wärme“, so Hagel. Zuvor war Aigner unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin, bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Ilse Aigner sei „eine Brückenbauerin in einer Zeit, die Brücken so dringend braucht.“
Hagel begründete seinen Vorstoß mit dem rauer werdenden politischen Klima in der Bundesrepublik. „Das höchste deutsche Staatsamt verlangt Erfahrung, Herz und Haltung“, sagte Hagel weiter. Er verwies in dem Zusammenhang auf Aigners Erfahrung in Bund und Land. Die CSU-Politikerin leitet seit 2018 den Bayerischen Landtag, „überparteilich, mit Würde und Wärme“, so Hagel. Zuvor war Aigner unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin, bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Ilse Aigner sei „eine Brückenbauerin in einer Zeit, die Brücken so dringend braucht.“
SPD erhöht bei Spritpreisdeckel Druck auf Reiche
Die SPD erhöht den Druck auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für Nachbesserungen beim geplanten Spritpreisdeckel. „Wir erwarten von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, dass sie in der nächsten Woche einen konkreten Vorschlag für einen Spritpreisdeckel vorlegt, der gilt, wenn die Menschen in die Weihnachtsferien fahren“, sagte Fraktionsvize Armand Zorn der Deutschen Presse-Agentur.
„Wir werden kein Gesetz akzeptieren, das vorgibt, dass die Menschen im Januar erst einmal drei Wochen lang historische Preisanstiege erdulden müssen, bevor der Deckel überhaupt greift. Und es kann nicht sein, dass dieser dann Ende März wieder hinfällig sein soll.“ Es sei an der Zeit, die Margen der Mineralölindustrie zu begrenzen. „Die Krise ist jetzt und wir müssen jetzt handeln“, sagte Zorn mit Blick auf Preissprünge infolge des Iran-Konflikts.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Aus der SPD kam bereits deutliche Kritik an den Plänen.
„Wir werden kein Gesetz akzeptieren, das vorgibt, dass die Menschen im Januar erst einmal drei Wochen lang historische Preisanstiege erdulden müssen, bevor der Deckel überhaupt greift. Und es kann nicht sein, dass dieser dann Ende März wieder hinfällig sein soll.“ Es sei an der Zeit, die Margen der Mineralölindustrie zu begrenzen. „Die Krise ist jetzt und wir müssen jetzt handeln“, sagte Zorn mit Blick auf Preissprünge infolge des Iran-Konflikts.
Reiche plant beim Spritpreisdeckel hohe Hürden. Voraussetzung soll unter anderem sein: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinander folgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit soll der Preisdeckel ausgesetzt werden können.
Aus der SPD kam bereits deutliche Kritik an den Plänen.
Steinmeier-Nachfolge: Frei nennt Aigner „ganz hervorragende Personalie“
Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnet damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. „Dass Ilse Aigner eine ganz hervorragende Personalie ist, das hat sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen“, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung, ohne konkret darauf einzugehen, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellen will.
Eine Entscheidung dazu wird Anfang kommender Woche erwartet. Am Montag beschäftigen sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU hat sich bereits für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgesprochen, inzwischen wird sie auch von allen ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten offen unterstützt.
Frei sagte, er rechne damit, dass es bald einen gemeinsamen Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben werde. Er gehe davon aus, dass das ein Vorschlag sein werde, der auch über die Union hinaus „breit abgestützt ist“ und „über die Koalition mit der SPD hinaus an Akzeptanz in ganz Deutschland finden wird und dass wir am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin bekommen werden“.
Frei bekräftigte zugleich, es gebe neben Aigner „natürlich auch andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen werden“. Der Unionsfraktionschef hatte schon vergangene Woche erklärt, er wolle sich nicht auf Aigner festlegen. „Wir haben ja Gott sei Dank einige Frauen, die dafür sehr, sehr gut geeignet sind“, sagte er Welt TV. Als Beispiele nannte er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien und Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Eine Entscheidung dazu wird Anfang kommender Woche erwartet. Am Montag beschäftigen sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU hat sich bereits für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgesprochen, inzwischen wird sie auch von allen ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten offen unterstützt.
Frei sagte, er rechne damit, dass es bald einen gemeinsamen Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben werde. Er gehe davon aus, dass das ein Vorschlag sein werde, der auch über die Union hinaus „breit abgestützt ist“ und „über die Koalition mit der SPD hinaus an Akzeptanz in ganz Deutschland finden wird und dass wir am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin bekommen werden“.
Frei bekräftigte zugleich, es gebe neben Aigner „natürlich auch andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen werden“. Der Unionsfraktionschef hatte schon vergangene Woche erklärt, er wolle sich nicht auf Aigner festlegen. „Wir haben ja Gott sei Dank einige Frauen, die dafür sehr, sehr gut geeignet sind“, sagte er Welt TV. Als Beispiele nannte er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien und Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist tot
Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist am Mittwochabend in einem Berliner Hotel tot aufgefunden worden. Das wurde der Süddeutschen Zeitung aus Kreisen der Staatsregierung in München bestätigt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Die Todesursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.
In Berlin sollte der 55-Jährige am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen. Aus Kreisen seiner Partei heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe. Danach sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Sie fanden ihn dort tot auf.
Aiwanger zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 war Aiwanger Wirtschaftsminister in der Koalitionsregierung mit der CSU.
In Berlin sollte der 55-Jährige am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen. Aus Kreisen seiner Partei heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe. Danach sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Sie fanden ihn dort tot auf.
Aiwanger zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 war Aiwanger Wirtschaftsminister in der Koalitionsregierung mit der CSU.
Anne Eberhard
Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner
In der Debatte über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewegt sich jetzt auch die CDU in Richtung Ilse Aigner. Als erste CDU-Ministerpräsidenten haben sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin der Union ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts amtierender Ministerpräsident Sven Schulze machte sich für Aigner stark. Sie wäre eine „sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt“, sagte er im Focus.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
Anne Eberhard
Wadephul: Kooperation mit Washington umfangreicher und „vielleicht interessanter“
Bundesaußenminister Johann Wadephul erwartet nach den Kongresswahlen in den USA eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Regierung und Parlament in Washington. Er gehe sogar davon aus, dass die Kooperation breiter, umfangreicher und „vielleicht auch interessanter werden (wird) in manchen Aspekten“, sagte Wadephul in Berlin. „Aber ich sehe dahin überhaupt gar keine Erschwerung.“ Er selbst habe „ein vollkommen intaktes Verhältnis“ zu US-Außenminister Marco Rubio. „Ich bin es auch gewohnt, mit Vertretern des Kongresses sehr intensiv zusammenzuarbeiten, und ich würde mich freuen, wenn das auch in Zukunft wieder intensiviert werden kann“, fügte der Minister hinzu.
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Johann Wadephul kommt am Rande der Regierungsbefragung im Bundestag zu einer Stellungnahme. Katrin Luxenburger/dpa
Anne Eberhard
Bundesregierung kommentiert US-Midterms offiziell nicht
Die Bundesregierung will den Ausgang der US-Zwischenwahlen nicht bewerten. Die USA blieben ein wichtiger Partner, sagte ein Regierungssprecher. „Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern kommen sollte“, erklärte er weiter. Deutschland habe eigene Interessen im transatlantischen Verhältnis, die man weiter vortragen werde. Dazu gehörten der Wunsch nach einer „stabilen internationalen Ordnung, regelbasiertem Handel, einer starken Nato“. Es sei zu früh, um die Auswirkungen der Wahlen abschätzen zu können.
Im Kanzleramt herrschte vor den Midterms die Befürchtung, ein innenpolitisch gedrängter Trump könnte sich in der Außenpolitik austoben, etwa mit Angriffen auf Iran. Das Ausmaß der Niederlage von Donald Trump ändert nun einiges, schreibt unser Korrespondent Daniel Brössler – auch für Kanzler Friedrich Merz.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Im Kanzleramt herrschte vor den Midterms die Befürchtung, ein innenpolitisch gedrängter Trump könnte sich in der Außenpolitik austoben, etwa mit Angriffen auf Iran. Das Ausmaß der Niederlage von Donald Trump ändert nun einiges, schreibt unser Korrespondent Daniel Brössler – auch für Kanzler Friedrich Merz.
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Carim Soliman
Grünen-Chefin: Midterms zeigen „Stoppschild gegen Trump und seine Milliardäre“
Franziska Brantner hat den Wahlausgang in den USA als einen „fantastischen Sieg der Demokraten“ bezeichnet. Es habe sich gelohnt, zu zeigen, dass es eine Alternative zu US-Präsident Donald Trump und seiner Politik gebe, „die den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in den USA, sondern weltweit geschadet hat“, sagte Brantner dem RBB24 Inforadio. Bei der Wahl sei ein „Stoppschild gegen Trump und seine Milliardäre“ gezeigt worden. „Daraus kann man Hoffnung ziehen für das demokratische System in den USA und dass es hoffentlich wieder auf die Füße kommt.“
Die Politik des US-Präsidenten werde aber erratisch bleiben, betonte die Co-Vorsitzende der Grünen. Deshalb könne man in der EU längst nicht aufatmen. „Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen.“ Trump habe klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiere, dass er sie spalten wolle, dass er sich mehr und mehr aus der Ukraine herausziehe. „Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal, wie das jetzt final ausgeht.“
Die Politik des US-Präsidenten werde aber erratisch bleiben, betonte die Co-Vorsitzende der Grünen. Deshalb könne man in der EU längst nicht aufatmen. „Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen.“ Trump habe klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiere, dass er sie spalten wolle, dass er sich mehr und mehr aus der Ukraine herausziehe. „Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal, wie das jetzt final ausgeht.“
Carim Soliman
Weidel sieht Iran-Krieg als Grund für Trump-Niederlage
Die deutliche Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl zum Kongress hat nach Ansicht von AfD-Chefin Alice Weidel mit seiner Außenpolitik und dem Iran-Krieg zu tun. Dass die Präsidentenpartei die sogenannten Midterms verliere, sei nicht ungewöhnlich, sagte sie auf Anfrage. „Das Ausmaß der Niederlage der Republikaner ist allerdings bemerkenswert und vor allem mit den verheerenden Folgen des Irankrieges zu erklären.“
Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, betonte Gemeinsamkeiten mit Trumps Republikanern. So wolle man „den Westen als Gemeinschaft souveräner Nationen erneuern, nationale und kulturelle Identität bewahren und die linke ideologische Deutungshoheit zurückdrängen“. Der Verlust der Mehrheiten sei für „unsere politischen Partner“ ein Rückschlag, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Folgen für Deutschland seien aber überschaubar. „Donald Trump bleibt als Präsident die wesentliche Autorität über die außenpolitische Linie seines Landes.“
Carim Soliman
Gabriel: Für US-Demokraten beginnt eigentliche Arbeit erst
Die Demokraten in den USA können sich nach Auffassung des früheren Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) jetzt nicht auf ihrem deutlichen Sieg bei den Zwischenwahlen ausruhen. „Für sie beginnt jetzt die eigentliche Arbeit“, schrieb der heutige Vorsitzende der Atlantik-Brücke auf der Plattform X mit Blick auf die Präsidentenwahl 2028. „Statt auf Rache zu setzen, müssen sie fragen, warum Trumps Bewegung in der Vergangenheit so erfolgreich war. Entscheidend wird, wen sie 2028 ins Rennen schicken.“
Während in den USA noch gewählt wurde, hatte Gabriel auf X gewarnt: „Verlieren die Republikaner, gerät Trump innenpolitisch unter Druck und tobt sich außenpolitisch weiter aus.“ Er hoffe, dass Trumps Annäherung an Russland enden und die USA wieder mit der EU an der Seite der Ukraine stehen werden.
Während in den USA noch gewählt wurde, hatte Gabriel auf X gewarnt: „Verlieren die Republikaner, gerät Trump innenpolitisch unter Druck und tobt sich außenpolitisch weiter aus.“ Er hoffe, dass Trumps Annäherung an Russland enden und die USA wieder mit der EU an der Seite der Ukraine stehen werden.
Sigmar Gabriel on Twitter / X
Ein deutlicher Sieg für die Demokraten! Für sie beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. Statt auf Rache zu setzen, müssen sie fragen, warum Trumps Bewegung in der Vergangenheit so erfolgreich war. Entscheidend wird, wen sie 2028 ins Rennen schicken. pic.twitter.com/utijrEG8Td— Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) November 4, 2026
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