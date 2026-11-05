Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner

In der Debatte über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewegt sich jetzt auch die CDU in Richtung Ilse Aigner. Als erste CDU-Ministerpräsidenten haben sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin der Union ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts amtierender Ministerpräsident Sven Schulze machte sich für Aigner stark. Sie wäre eine „sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt“, sagte er im Focus.



„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“



Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.



Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.