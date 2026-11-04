Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner
Wadephul: Kooperation mit Washington umfangreicher und „vielleicht interessanter“
Prien zu US-Zwischenwahlen: „Ein Morgen der Zuversicht“
SPD kündigt massiven Widerstand gegen Reiches Spritpreis-Deckel an
Renten steigen voraussichtlich um mehr als vier Prozent
Anne Eberhard
Wahl zur Bundespräsidentin: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner
In der Debatte über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewegt sich jetzt auch die CDU in Richtung Ilse Aigner. Als erste CDU-Ministerpräsidenten haben sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin der Union ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts amtierender Ministerpräsident Sven Schulze machte sich für Aigner stark. Sie wäre eine „sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt“, sagte er im Focus.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
„Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass Ilse Aigner am Montag unsere gemeinsame Kandidatin der Union wird“, sagte Kretschmer. Die Debatte müsse ein Ende haben. Zuvor hatte Voigt dem Stern gesagt: „Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie so tickt wie jemand, den Deutschland jetzt gerade braucht. Sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Schwesterpartei CSU hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und sich auf ihrem Parteitag in München vor knapp zwei Wochen auf sie festgelegt. SPD und Grüne haben ebenfalls Sympathien für die 61-jährige CSU-Politikerin erkennen lassen.
Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommen aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU sowie der Vize-Ministerpräsident und CDU-Innenminister Brandenburgs, Jan Redmann, haben schon Sympathien für Aigner gezeigt.
Anne Eberhard
Wadephul: Kooperation mit Washington umfangreicher und „vielleicht interessanter“
Bundesaußenminister Johann Wadephul erwartet nach den Kongresswahlen in den USA eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Regierung und Parlament in Washington. Er gehe sogar davon aus, dass die Kooperation breiter, umfangreicher und „vielleicht auch interessanter werden (wird) in manchen Aspekten“, sagte Wadephul in Berlin. „Aber ich sehe dahin überhaupt gar keine Erschwerung.“ Er selbst habe „ein vollkommen intaktes Verhältnis“ zu US-Außenminister Marco Rubio. „Ich bin es auch gewohnt, mit Vertretern des Kongresses sehr intensiv zusammenzuarbeiten, und ich würde mich freuen, wenn das auch in Zukunft wieder intensiviert werden kann“, fügte der Minister hinzu.
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Wadephul ist zuversichtlich, dass mit dem Ausgang der Kongresswahlen in den USA eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine entstehen kann. „Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte Wadephul in Berlin. „Ich glaube, dass man sich dort im Wahlkampf schon eine gewisse Zeit lang zurückgehalten hat und ich weiß, dass es in beiden Häusern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine gibt.“
Johann Wadephul kommt am Rande der Regierungsbefragung im Bundestag zu einer Stellungnahme. Katrin Luxenburger/dpa
Anne Eberhard
Bundesregierung kommentiert US-Midterms offiziell nicht
Die Bundesregierung will den Ausgang der US-Zwischenwahlen nicht bewerten. Die USA blieben ein wichtiger Partner, sagte ein Regierungssprecher. „Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern kommen sollte“, erklärte er weiter. Deutschland habe eigene Interessen im transatlantischen Verhältnis, die man weiter vortragen werde. Dazu gehörten der Wunsch nach einer „stabilen internationalen Ordnung, regelbasiertem Handel, einer starken Nato“. Es sei zu früh, um die Auswirkungen der Wahlen abschätzen zu können.
Im Kanzleramt herrschte vor den Midterms die Befürchtung, ein innenpolitisch gedrängter Trump könnte sich in der Außenpolitik austoben, etwa mit Angriffen auf Iran. Das Ausmaß der Niederlage von Donald Trump ändert nun einiges, schreibt unser Korrespondent Daniel Brössler – auch für Kanzler Friedrich Merz.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Im Kanzleramt herrschte vor den Midterms die Befürchtung, ein innenpolitisch gedrängter Trump könnte sich in der Außenpolitik austoben, etwa mit Angriffen auf Iran. Das Ausmaß der Niederlage von Donald Trump ändert nun einiges, schreibt unser Korrespondent Daniel Brössler – auch für Kanzler Friedrich Merz.
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Carim Soliman
Grünen-Chefin: Midterms zeigen „Stoppschild gegen Trump und seine Milliardäre“
Franziska Brantner hat den Wahlausgang in den USA als einen „fantastischen Sieg der Demokraten“ bezeichnet. Es habe sich gelohnt, zu zeigen, dass es eine Alternative zu US-Präsident Donald Trump und seiner Politik gebe, „die den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in den USA, sondern weltweit geschadet hat“, sagte Brantner dem RBB24 Inforadio. Bei der Wahl sei ein „Stoppschild gegen Trump und seine Milliardäre“ gezeigt worden. „Daraus kann man Hoffnung ziehen für das demokratische System in den USA und dass es hoffentlich wieder auf die Füße kommt.“
Die Politik des US-Präsidenten werde aber erratisch bleiben, betonte die Co-Vorsitzende der Grünen. Deshalb könne man in der EU längst nicht aufatmen. „Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen.“ Trump habe klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiere, dass er sie spalten wolle, dass er sich mehr und mehr aus der Ukraine herausziehe. „Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal, wie das jetzt final ausgeht.“
Die Politik des US-Präsidenten werde aber erratisch bleiben, betonte die Co-Vorsitzende der Grünen. Deshalb könne man in der EU längst nicht aufatmen. „Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen.“ Trump habe klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiere, dass er sie spalten wolle, dass er sich mehr und mehr aus der Ukraine herausziehe. „Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal, wie das jetzt final ausgeht.“
Carim Soliman
Weidel sieht Iran-Krieg als Grund für Trump-Niederlage
Die deutliche Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl zum Kongress hat nach Ansicht von AfD-Chefin Alice Weidel mit seiner Außenpolitik und dem Iran-Krieg zu tun. Dass die Präsidentenpartei die sogenannten Midterms verliere, sei nicht ungewöhnlich, sagte sie auf Anfrage. „Das Ausmaß der Niederlage der Republikaner ist allerdings bemerkenswert und vor allem mit den verheerenden Folgen des Irankrieges zu erklären.“
Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, betonte Gemeinsamkeiten mit Trumps Republikanern. So wolle man „den Westen als Gemeinschaft souveräner Nationen erneuern, nationale und kulturelle Identität bewahren und die linke ideologische Deutungshoheit zurückdrängen“. Der Verlust der Mehrheiten sei für „unsere politischen Partner“ ein Rückschlag, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Folgen für Deutschland seien aber überschaubar. „Donald Trump bleibt als Präsident die wesentliche Autorität über die außenpolitische Linie seines Landes.“
Carim Soliman
Gabriel: Für US-Demokraten beginnt eigentliche Arbeit erst
Die Demokraten in den USA können sich nach Auffassung des früheren Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) jetzt nicht auf ihrem deutlichen Sieg bei den Zwischenwahlen ausruhen. „Für sie beginnt jetzt die eigentliche Arbeit“, schrieb der heutige Vorsitzende der Atlantik-Brücke auf der Plattform X mit Blick auf die Präsidentenwahl 2028. „Statt auf Rache zu setzen, müssen sie fragen, warum Trumps Bewegung in der Vergangenheit so erfolgreich war. Entscheidend wird, wen sie 2028 ins Rennen schicken.“
Während in den USA noch gewählt wurde, hatte Gabriel auf X gewarnt: „Verlieren die Republikaner, gerät Trump innenpolitisch unter Druck und tobt sich außenpolitisch weiter aus.“ Er hoffe, dass Trumps Annäherung an Russland enden und die USA wieder mit der EU an der Seite der Ukraine stehen werden.
Während in den USA noch gewählt wurde, hatte Gabriel auf X gewarnt: „Verlieren die Republikaner, gerät Trump innenpolitisch unter Druck und tobt sich außenpolitisch weiter aus.“ Er hoffe, dass Trumps Annäherung an Russland enden und die USA wieder mit der EU an der Seite der Ukraine stehen werden.
Sigmar Gabriel on Twitter / X
Ein deutlicher Sieg für die Demokraten! Für sie beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. Statt auf Rache zu setzen, müssen sie fragen, warum Trumps Bewegung in der Vergangenheit so erfolgreich war. Entscheidend wird, wen sie 2028 ins Rennen schicken. pic.twitter.com/utijrEG8Td— Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) November 4, 2026
x.com
Carim Soliman
Prien zu US-Zwischenwahlen: „Ein Morgen der Zuversicht“
Bundesbildungsministerin Karin Prien wertet den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA als Beleg für die Kraft der Demokratie. „Ein Morgen der Zuversicht. Die Geschichte der liberalen Demokratie ist längst nicht auserzählt“, schrieb die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende am Morgen auf der Plattform X. Prien nannte den Wahlausgang ein „kraftvolles Votum“.
Carim Soliman
Pistorius gratuliert US-Demokraten zu „historischem Sieg“
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat den US-Demokraten zu einem „historischen Sieg“ im Kongress gratuliert. Die US-Regierung bleibe aber dieselbe, und Deutschland werde mit ihr weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten, sagte der SPD-Politiker auf der Berliner Sicherheitskonferenz. Er wisse nicht, wie die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die nahe Zukunft aussähen, fügte Pistorius hinzu. Die deutsche Regierung werde jedoch den Kontakt zu Demokraten und Republikanern gleichermaßen suchen.
Anne Eberhard
Neues SPD-Verfahren gegen Schröder beantragt
Altkanzler Gerhard Schröder droht nach seinem Geburtstagsbesuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin ein neues Parteiordnungsverfahren in der SPD. Es seien zwei Anträge dazu eingegangen, deren Formwirksamkeit noch überprüft werde, sagte der Geschäftsführer des SPD-Bezirks Hannover, Christoph Matterne. Zuständig sei wegen Schröders Wohnort der SPD-Unterbezirk Region Hannover. Welche zwei Parteigliederungen die Anträge stellten, sagte Matterne mit Blick auf die SPD-Schiedsordnung nicht. Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten über die beiden Anträge berichtet.
Vor wenigen Jahren hatte es schon einmal Anträge auf Parteisanktionen gegen Schröder wegen dessen Nähe zu Russland gegeben. Damals hatten 17 SPD-Gliederungen das Verfahren ins Rollen gebracht. In erster Instanz entschied der SPD-Unterbezirk Region Hannover im Sommer 2022, dass Schröder nicht gegen die Parteiordnung verstoßen habe. Dagegen legten sieben SPD-Gliederungen Berufung ein – erfolglos.
Neben einem Parteiausschluss wären auch mildere Strafen wie eine Rüge möglich gewesen. Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies 2023 aber alle Anträge auf Sanktionen zurück. In letzter Instanz lehnte auch die SPD-Bundesschiedskommission Anträge auf Berufung als unzulässig ab.
Vor wenigen Jahren hatte es schon einmal Anträge auf Parteisanktionen gegen Schröder wegen dessen Nähe zu Russland gegeben. Damals hatten 17 SPD-Gliederungen das Verfahren ins Rollen gebracht. In erster Instanz entschied der SPD-Unterbezirk Region Hannover im Sommer 2022, dass Schröder nicht gegen die Parteiordnung verstoßen habe. Dagegen legten sieben SPD-Gliederungen Berufung ein – erfolglos.
Neben einem Parteiausschluss wären auch mildere Strafen wie eine Rüge möglich gewesen. Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies 2023 aber alle Anträge auf Sanktionen zurück. In letzter Instanz lehnte auch die SPD-Bundesschiedskommission Anträge auf Berufung als unzulässig ab.
Mehrere SPD-Politiker forderten den Rauswurf Schröders nach dessen Geburtstagsbesuch bei Putin. Mehr dazu lesen Sie hier:
Anne Eberhard
SPD kündigt massiven Widerstand gegen Reiches Spritpreis-Deckel an
Der Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel stößt beim Koalitionspartner SPD auf massiven Widerstand. Der Vorschlag greife viel zu spät und werde damit in der Praxis weitgehend wirkungslos bleiben, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf der Nachrichtenagentur Reuters. „Wenn der Deckel erst dann greift, wenn die Preise längst explodiert sind, kommt die Entlastung für die Menschen viel zu spät.“ Zudem drohten Fehlanreize, da die Mineralölkonzerne den Mechanismus leicht umgehen könnten. „Dafür muss der Entwurf überarbeitet und entschieden verschärft werden. So kann und wird er nicht bleiben“, sagte Klüssendorf.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch mahnte ebenfalls Änderungen an. Es müsse an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen, sagte er. Der am 31. Dezember auslaufende Tankrabatt habe an den Zapfsäulen zumindest für eine Dämpfung gesorgt.
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) betonte dagegen, man stehe zu der Vereinbarung über einen Preisdeckel, knüpfte dies jedoch an Voraussetzungen. Die Regelung dürfe nicht dazu führen, dass es den Kraftstoff in Deutschland nicht mehr gebe, weil er in anderen Ländern zu anderen Preisen angeboten werden könne, sagte Frei. Zudem müssten die Auswirkungen auf die elf Raffinerien in Deutschland berücksichtigt werden.
Reiche will den Spritpreisdeckel nur bei extremen Preissteigerungen und unter hohen Hürden ermöglichen. Die Regierung soll erst dann für einen Zeitraum von drei Monaten Höchstpreise für Benzin und Diesel festlegen können, wenn die Preise in Deutschland drei Wochen in Folge um jeweils mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Steigen die Preise europaweit ähnlich stark, wäre ein Preisdeckel auch bei kräftigen Preissprüngen in Deutschland nicht möglich.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch mahnte ebenfalls Änderungen an. Es müsse an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen, sagte er. Der am 31. Dezember auslaufende Tankrabatt habe an den Zapfsäulen zumindest für eine Dämpfung gesorgt.
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) betonte dagegen, man stehe zu der Vereinbarung über einen Preisdeckel, knüpfte dies jedoch an Voraussetzungen. Die Regelung dürfe nicht dazu führen, dass es den Kraftstoff in Deutschland nicht mehr gebe, weil er in anderen Ländern zu anderen Preisen angeboten werden könne, sagte Frei. Zudem müssten die Auswirkungen auf die elf Raffinerien in Deutschland berücksichtigt werden.
Reiche will den Spritpreisdeckel nur bei extremen Preissteigerungen und unter hohen Hürden ermöglichen. Die Regierung soll erst dann für einen Zeitraum von drei Monaten Höchstpreise für Benzin und Diesel festlegen können, wenn die Preise in Deutschland drei Wochen in Folge um jeweils mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Steigen die Preise europaweit ähnlich stark, wäre ein Preisdeckel auch bei kräftigen Preissprüngen in Deutschland nicht möglich.
Anne Eberhard
Renten steigen voraussichtlich um mehr als vier Prozent
Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete zuerst darüber.
Die Erhöhung geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 hervor. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis Ende 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2028 dürfte er kräftig steigen auf 19,7 Prozent. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 20,0 Prozent erwartet.
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) gab den Entwurf am Dienstag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien. Allerdings handelt es sich bei der für 2027 erwarteten Rentenerhöhung zunächst nur um eine Schätzung. Endgültig festgelegt wird das Plus erst im Frühjahr, wenn alle notwendigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.
Nach den neuen Berechnungen würde der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2027 von 42,52 auf 44,26 Euro steigen. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren bedeutete dies monatlich 78,30 Euro mehr. Die Renten würden damit auch 2027 stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für 2027 eine Preissteigerungsrate von drei Prozent.
Die Erhöhung geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 hervor. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis Ende 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2028 dürfte er kräftig steigen auf 19,7 Prozent. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 20,0 Prozent erwartet.
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) gab den Entwurf am Dienstag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien. Allerdings handelt es sich bei der für 2027 erwarteten Rentenerhöhung zunächst nur um eine Schätzung. Endgültig festgelegt wird das Plus erst im Frühjahr, wenn alle notwendigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.
Nach den neuen Berechnungen würde der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2027 von 42,52 auf 44,26 Euro steigen. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren bedeutete dies monatlich 78,30 Euro mehr. Die Renten würden damit auch 2027 stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für 2027 eine Preissteigerungsrate von drei Prozent.
Dobrindt verteidigt „Chaoten“-Aussage zu Krawallen
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat Kritik an seinen Äußerungen zu Krawallen bei den Jugendprotesten vom Wochenende zurückgewiesen. In einer Rede beim Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin sagte der CSU-Politiker, er könne das, was er an Gewaltbereitschaft auf der Straße am Samstag gesehen habe, nicht anders beschreiben.
Er sagte: „Es sind Chaoten und dabei kann man dann diskutieren, wie man sie weiter beschreibt. Sind es Chaoten von links, sind es Chaoten von rechts, sind es islamistische Chaoten, sind es Chaoten aus dem migrantischen Hintergrund.“ Wenn Chaoten Polizistinnen und Polizisten angriffen, sei es wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen und die Polizeikräfte zu schützen.
Dobrindt hatte mit Blick auf die Ausschreitungen von „gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten“ gesprochen. Unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte widersprochen. Die Grünen kritisierten, es sei falsch, Menschen mit Migrationshintergrund – immerhin knapp ein Drittel der Bevölkerung – als Problem zu markieren.
In einem Deutschlandfunk-Interview zu den Ausschreitungen räumte derweil der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke auf die Frage einer pauschalen Diffamierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen ein, dass das für diese verletzend sei. Er fragte aber zugleich, wie man die Menschen nun benennen solle. „Das sind die, die auf den Bildern sind. Wieso weiß man vorher, welcher Talahon, welcher junge Mann sich wieder nicht im Griff haben wird?“ Die Gesellschaft finde keinen Umgang und keine Antwort auf dieses Kriminalitätsphänomen.
Der Begriff „Talahon“ geht auf den arabischen Satz „Ta'ala hon“ (Komm her!) zurück. Er war ursprünglich eine Selbstbezeichnung, wird aber nach Einschätzung von Antirassismus-Initiativen und Sozialwissenschaftlern zunehmend von rechten Akteuren genutzt, um junge Männer mit Migrationshintergrund abzuwerten.
Er sagte: „Es sind Chaoten und dabei kann man dann diskutieren, wie man sie weiter beschreibt. Sind es Chaoten von links, sind es Chaoten von rechts, sind es islamistische Chaoten, sind es Chaoten aus dem migrantischen Hintergrund.“ Wenn Chaoten Polizistinnen und Polizisten angriffen, sei es wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen und die Polizeikräfte zu schützen.
Dobrindt hatte mit Blick auf die Ausschreitungen von „gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten“ gesprochen. Unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte widersprochen. Die Grünen kritisierten, es sei falsch, Menschen mit Migrationshintergrund – immerhin knapp ein Drittel der Bevölkerung – als Problem zu markieren.
In einem Deutschlandfunk-Interview zu den Ausschreitungen räumte derweil der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke auf die Frage einer pauschalen Diffamierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen ein, dass das für diese verletzend sei. Er fragte aber zugleich, wie man die Menschen nun benennen solle. „Das sind die, die auf den Bildern sind. Wieso weiß man vorher, welcher Talahon, welcher junge Mann sich wieder nicht im Griff haben wird?“ Die Gesellschaft finde keinen Umgang und keine Antwort auf dieses Kriminalitätsphänomen.
Der Begriff „Talahon“ geht auf den arabischen Satz „Ta'ala hon“ (Komm her!) zurück. Er war ursprünglich eine Selbstbezeichnung, wird aber nach Einschätzung von Antirassismus-Initiativen und Sozialwissenschaftlern zunehmend von rechten Akteuren genutzt, um junge Männer mit Migrationshintergrund abzuwerten.
Anna Schimpp
Merz: Enteignungsdebatte in Berlin schadet ganz Deutschland schon jetzt
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Enteignungspläne einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin scharf kritisiert. „Das macht uns große Sorgen, nicht nur wegen Berlin, sondern es macht uns auch große Sorgen wegen der Ausstrahlungswirkung für ganz Deutschland“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. „Wenn in Deutschland, wenn in der Hauptstadt unseres Landes offen über Enteignungen geredet wird, dann hat das Auswirkungen bis hin auf die Kapitalmärkte nach London, Paris und New York.“ Dies sei keine „Privatangelegenheit“ von Berlin, mahnte der Kanzler. „Es wird insgesamt dem Wirtschaftsstandort massiv schaden.“ Merz forderte die Landesverbände von SPD und Grünen in Berlin auf, diesen Plänen der Linkspartei nicht zuzustimmen.
Merz, der auf seiner Asien-Reise in der vergangenen Woche auch Gespräche mit Investoren geführt hatte, sagte, dass Eigentum verlässlich geschützt werden müsse, um Vertrauen zu erhalten. Durch eine Vergesellschaftung von Wohnbaukonzernen entstehe „nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz, entsteht nicht eine einzige neue Wohnung“. Es sei zudem unklar, woher das Geld für Entschädigungen kommen solle.
Merz, der auf seiner Asien-Reise in der vergangenen Woche auch Gespräche mit Investoren geführt hatte, sagte, dass Eigentum verlässlich geschützt werden müsse, um Vertrauen zu erhalten. Durch eine Vergesellschaftung von Wohnbaukonzernen entstehe „nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz, entsteht nicht eine einzige neue Wohnung“. Es sei zudem unklar, woher das Geld für Entschädigungen kommen solle.
Anne Eberhard
Steinmeier-Nachfolge: Merz spricht sich für Frau aus
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, dass eine Frau auf Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier folgen soll. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt, in der Frage, dass es eine Frau werden muss“, sagte er bei der nicht öffentlichen Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr.
Merz hatte bereits früher gesagt, dass er Sympathie für eine Kandidatin hätte, sich aber nicht festgelegt. Aus seinem Umfeld hatte es vor wenigen Tagen geheißen, dass er bis zum CDU-Präsidium am 9. November mit den CDU-Landesvorsitzenden, den Ministerpräsidenten und Mitgliedern des CDU-Präsidiums sowie der CSU sprechen wolle. Nach der Präsidiumssitzung würden die Gespräche um den Koalitionspartner SPD erweitert und dann mit den Grünen geführt. Ziel sei eine möglichst breite Unterstützung für die Kandidatin oder den Kandidaten in der Bundesversammlung.
Die CDU stellt die meisten Delegierten in der Bundesversammlung und hat das Vorschlagsrecht. CSU-Chef Markus Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Als mögliche Kandidatinnen werden aber auch Namen wie Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. Die Bundesversammlung entscheidet im Januar über die Nachfolge des aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Mehr zu möglichen Kandidatinnen lesen Sie hier:
Merz hatte bereits früher gesagt, dass er Sympathie für eine Kandidatin hätte, sich aber nicht festgelegt. Aus seinem Umfeld hatte es vor wenigen Tagen geheißen, dass er bis zum CDU-Präsidium am 9. November mit den CDU-Landesvorsitzenden, den Ministerpräsidenten und Mitgliedern des CDU-Präsidiums sowie der CSU sprechen wolle. Nach der Präsidiumssitzung würden die Gespräche um den Koalitionspartner SPD erweitert und dann mit den Grünen geführt. Ziel sei eine möglichst breite Unterstützung für die Kandidatin oder den Kandidaten in der Bundesversammlung.
Die CDU stellt die meisten Delegierten in der Bundesversammlung und hat das Vorschlagsrecht. CSU-Chef Markus Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Als mögliche Kandidatinnen werden aber auch Namen wie Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. Die Bundesversammlung entscheidet im Januar über die Nachfolge des aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
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Carim Soliman
Postfächer von Linke-Abgeordneten im Bundestag lahmgelegt
Abgeordnete der Linken im Bundestag sind Opfer einer Attacke auf ihre Mail-Postfächer geworden. Diese wurden nach Angaben aus Parlamentskreisen durch Tausende E-Mails geflutet und so lahmgelegt. Sie konnten nicht mehr benutzt werden. Die Rede war von einem „Spam-Bombing-Angriff“. Die E-Mails kamen den Angaben zufolge von unterschiedlichen Absendern, hatten unterschiedliche Betreffs und waren in unterschiedlichen Sprachen geschrieben.
Betroffen waren nur Abgeordnete der Linken. Im Mailverkehr des Bundestags insgesamt kam es lediglich zu Verzögerungen, da die Server genügend Kapazitäten haben. Die geschädigten Abgeordneten erhielten inzwischen Anleitungen, wie sie die massenhaften E-Mails filtern können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde eingeschaltet.
Die Cyberattacke hat den Angaben zufolge nichts mit dem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf iPhones von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten zu tun. Davor hatte der Apple-Konzern gewarnt.
Betroffen waren nur Abgeordnete der Linken. Im Mailverkehr des Bundestags insgesamt kam es lediglich zu Verzögerungen, da die Server genügend Kapazitäten haben. Die geschädigten Abgeordneten erhielten inzwischen Anleitungen, wie sie die massenhaften E-Mails filtern können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde eingeschaltet.
Die Cyberattacke hat den Angaben zufolge nichts mit dem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf iPhones von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten zu tun. Davor hatte der Apple-Konzern gewarnt.