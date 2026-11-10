Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kabarettistin Gruber: Aigner kann „immer größer werdende Spaltung unserer Gesellschaft“ überwinden
AfD-Fraktion kritisiert Aigner nach Besuchsabsage
Aigner stellt sich im Bundestag vor, lehnt aber Einladung der AfD ab
Grünen-Spitze stützt Roth in Antisemitismus-Debatte
Merkel: Nominierung von Aigner ist „historisch“
Kabarettistin Gruber: Aigner kann „immer größer werdende Spaltung unserer Gesellschaft“ überwinden
Die Kabarettistin Monika Gruber zeigt sich erfreut über die Nominierung von Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin. „Als Freundin, vor allem aber als Bürgerin dieses Landes freue ich mich sehr darüber, dass Ilse Aigner unsere neue Bundespräsidentin werden soll“, schrieb sie auf SZ-Anfrage in einer Stellungnahme. Die beiden sind befreundet, im April 2025 gaben sie der Bild ein gemeinsames Interview und nannten ihre Freundschaft eine „Liebe auf den ersten Blick“. Schon in jenem Gespräch brachte Gruber Aigner als Bundespräsidentin ins Gespräch.
„Sie steht nicht nur für einen christlichen Wertehorizont, sondern auch für ein modernes Frauenbild“, teilte Gruber nun mit. „Seit jeher ist sie eine Politikerin der bürgerlichen Mitte, uneitel und eine durch und durch bodenständige Persönlichkeit. Daher sehe ich sie als eine der Wenigen dazu in der Lage, die immer größer werdende Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden.“
In jenem Bild-Interview sagte Aigner, dass sie und Gruber nicht immer einer Meinung seien, wenn es um politische Themen gehe. „Aber das ist in Ordnung und das muss eine Freundschaft auch aushalten.“ Sie hätten die gleichen Werte, beide seien sie „ähnlich bodenständig und geerdet erzogen worden“.
Monika Gruber ist umstritten, da sie immer wieder kräftig austeilt, gerne gegen die Grünen, die zu einer „totalitären Klima- und Kriegstreiber-Sekte verkommen“ seien, aber auch gegen Kabarett-Kollegen, die sich in ihren Augen zu einseitig positionieren „in den Reihen der woken und vermeintlich überkorrekten Zeitgeistnutten". Kürzlich nannte sie SPD-Chef Lars Klingbeil „ökonomisch so ungebildet, dass er selbst mit der Führung eines Würschtlstands überfordert wäre“. Auch Rassismus-Vorwürfe gab es schon. Sie selbst sieht sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Weil Gruber oft polarisiert, Aigner dagegen als verbindende Person wahrgenommen wird, wirkt die Freundschaft der beiden auf viele zumindest überraschend.
„Sie steht nicht nur für einen christlichen Wertehorizont, sondern auch für ein modernes Frauenbild“, teilte Gruber nun mit. „Seit jeher ist sie eine Politikerin der bürgerlichen Mitte, uneitel und eine durch und durch bodenständige Persönlichkeit. Daher sehe ich sie als eine der Wenigen dazu in der Lage, die immer größer werdende Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden.“
In jenem Bild-Interview sagte Aigner, dass sie und Gruber nicht immer einer Meinung seien, wenn es um politische Themen gehe. „Aber das ist in Ordnung und das muss eine Freundschaft auch aushalten.“ Sie hätten die gleichen Werte, beide seien sie „ähnlich bodenständig und geerdet erzogen worden“.
Monika Gruber ist umstritten, da sie immer wieder kräftig austeilt, gerne gegen die Grünen, die zu einer „totalitären Klima- und Kriegstreiber-Sekte verkommen“ seien, aber auch gegen Kabarett-Kollegen, die sich in ihren Augen zu einseitig positionieren „in den Reihen der woken und vermeintlich überkorrekten Zeitgeistnutten". Kürzlich nannte sie SPD-Chef Lars Klingbeil „ökonomisch so ungebildet, dass er selbst mit der Führung eines Würschtlstands überfordert wäre“. Auch Rassismus-Vorwürfe gab es schon. Sie selbst sieht sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Weil Gruber oft polarisiert, Aigner dagegen als verbindende Person wahrgenommen wird, wirkt die Freundschaft der beiden auf viele zumindest überraschend.
Klingbeil will Steuerklassen III und V abschaffen
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die von vielen Ehepaaren genutzten Steuerklassen III und V abschaffen. Ziel sei, die Steuererklärung für Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen, heißt es aus dem Finanzministerium. Zuerst hatte das Handelsblatt über die Pläne berichtet, über die der Bund demnach mit den Ländern verhandelt.
Die Besteuerung könnte künftig automatisch je nach Einkommensverteilung der Ehepartner erfolgen. Wenn auf das „automatisierte Faktorverfahren“ umgestellt werde, müssten viele gemeinsam veranlagte Personen keine Steuererklärung mehr abgeben, heißt es im Finanzministerium. Wie viel Einkommensteuer das Paar gemeinsam zahlt, ändert sich dadurch nicht.
Bisher können Ehepartner und Lebenspartner wählen, ob sie beide in der Steuerklasse IV (Faktorverfahren) eingeordnet werden wollen oder ob derjenige mit dem höheren Einkommen Klasse III nutzt und der andere die Klasse V. In der Steuerklasse III sind die monatlichen Steuerabzüge zunächst geringer. Weniger Steuern zahlt das Paar letztlich nicht – die Steuerbelastung wird aber anders zwischen beiden Partnern verteilt.
Das Finanzministerium argumentiert, durch eine Abschaffung der Steuerklassen werde die Besteuerung gerechter, der Partner mit geringerem Verdienst bekomme neue Arbeitsanreize. Die Idee ist nicht neu: Bereits die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sie in ihrem Koalitionsvertrag und beschloss das Vorhaben sogar im Kabinett. Damals übte die Union scharfe Kritik – ob sich Klingbeils Pläne durchsetzen, ist daher offen.
Die Besteuerung könnte künftig automatisch je nach Einkommensverteilung der Ehepartner erfolgen. Wenn auf das „automatisierte Faktorverfahren“ umgestellt werde, müssten viele gemeinsam veranlagte Personen keine Steuererklärung mehr abgeben, heißt es im Finanzministerium. Wie viel Einkommensteuer das Paar gemeinsam zahlt, ändert sich dadurch nicht.
Bisher können Ehepartner und Lebenspartner wählen, ob sie beide in der Steuerklasse IV (Faktorverfahren) eingeordnet werden wollen oder ob derjenige mit dem höheren Einkommen Klasse III nutzt und der andere die Klasse V. In der Steuerklasse III sind die monatlichen Steuerabzüge zunächst geringer. Weniger Steuern zahlt das Paar letztlich nicht – die Steuerbelastung wird aber anders zwischen beiden Partnern verteilt.
Das Finanzministerium argumentiert, durch eine Abschaffung der Steuerklassen werde die Besteuerung gerechter, der Partner mit geringerem Verdienst bekomme neue Arbeitsanreize. Die Idee ist nicht neu: Bereits die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sie in ihrem Koalitionsvertrag und beschloss das Vorhaben sogar im Kabinett. Damals übte die Union scharfe Kritik – ob sich Klingbeils Pläne durchsetzen, ist daher offen.
Linken-Fraktionschef kritisiert Nominierung von Aigner
Linken-Fraktionschef Sören Pellmann sieht die Nominierung von Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin kritisch. Seine Partei hätte sich eine überparteiliche Kandidatin gewünscht, sagte er in Berlin. Er bemängelte, „dass es offensichtlich ein Hin-und-Herschieben zwischen SPD und CDU/CSU gibt“.
In Zeiten von Politikverdrossenheit hätte Pellmann eine unabhängige Person außerhalb des politischen Spektrums bevorzugt, idealerweise eine Frau. "Ich wünschte mir als Vertreter Ostdeutschlands vielleicht auch sogar eine aus dem Osten.“
Einen Tag nach ihrer Nominierung stellt sich Unionskandidatin Aigner im Bundestag vor. Geplant sind Besuche bei den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den oppositionellen Grünen. Bei der AfD und der Linken wird sich Aigner zunächst nicht vorstellen. Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Pellmann signalisierte aber, sie sei willkommen – auch zu einem späteren Zeitpunkt. Die Linke hat angekündigt, eine eigene Kandidatin zu nominieren, die dann auch den Kriterien entsprechen soll, die die Partei sich gewünscht hätte.
Anna Schimpp
Grüne kritisieren Haushaltsplan Klingbeils zur Autobahn
Die Grünen haben Haushaltspläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur bundeseigenen Autobahn GmbH scharf kritisiert. „Klingbeil räumt den Autobahn-Etat leer, obwohl die neuen und teuren Kreditmöglichkeiten für die Autobahn GmbH noch nicht einmal beschlossen sind“, sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta der Deutschen Presse-Agentur.
Die Autobahn GmbH des Bundes soll 2027 für Investitionen rund zwei Milliarden Euro weniger bekommen als bisher geplant - in Summe dann rund 2,4 Milliarden Euro. Das geht aus der Vorlage des Finanzministeriums zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag zum Haushalt 2027 hervor. In den Folgejahren sollen die Verpflichtungsermächtigungen weiter abgesenkt werden.
Piechotta sagte, Klingbeil zwinge das Parlament, seinen Vorschlag der Kreditfinanzierung der Autobahn durchs Parlament zu bringen. „Sonst müssen viele Bauprojekte im nächsten Jahr gestoppt werden. Das ist Erpressung, denn die Regierungspläne zur Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH sind im Bundestag umstritten und kaum mehrheitsfähig.“
Die Autobahn GmbH des Bundes soll 2027 für Investitionen rund zwei Milliarden Euro weniger bekommen als bisher geplant - in Summe dann rund 2,4 Milliarden Euro. Das geht aus der Vorlage des Finanzministeriums zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag zum Haushalt 2027 hervor. In den Folgejahren sollen die Verpflichtungsermächtigungen weiter abgesenkt werden.
Piechotta sagte, Klingbeil zwinge das Parlament, seinen Vorschlag der Kreditfinanzierung der Autobahn durchs Parlament zu bringen. „Sonst müssen viele Bauprojekte im nächsten Jahr gestoppt werden. Das ist Erpressung, denn die Regierungspläne zur Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH sind im Bundestag umstritten und kaum mehrheitsfähig.“
Die Bundesregierung plant eine Finanzreform der Autobahn GmbH des Bundes, über die derzeit im Bundestag beraten wird. Bisher erfolgt die Finanzierung der Gesellschaft aus dem Bundeshaushalt, sie bekommt Mittel für Investitionen, Betriebs- und Verwaltungsausgaben. Dazu kommen Gelder aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur für den Erhalt von Brücken.
Künftig soll die Autobahn GmbH Kredite aufnehmen und Anleihen begeben können. Außerdem soll sie Einnahmen aus der Lkw-Maut erhalten - entsprechend verringert werden sollen die Ausgaben für die Autobahn GmbH im Haushalt.
Künftig soll die Autobahn GmbH Kredite aufnehmen und Anleihen begeben können. Außerdem soll sie Einnahmen aus der Lkw-Maut erhalten - entsprechend verringert werden sollen die Ausgaben für die Autobahn GmbH im Haushalt.
Anna Schimpp
AfD-Fraktion kritisiert Aigner nach Besuchsabsage
Die AfD-Fraktion hat den Verzicht von Bundespräsidenten-Kandidatin Ilse Aigner (CSU) auf eine Vorstellung bei den AfD-Abgeordneten scharf kritisiert. Das Gespräch abzulehnen, „das ist genau die Einleitung von dem, was wir befürchten: wieder ein Präsident von den anderen Parteien benannt, der spaltet, in die Tiefe der Gesellschaft, wie es schlimmer überhaupt nicht geht, in der Nachfolge von Steinmeier“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, vor Journalisten in Berlin.
Die AfD will einen eigenen Kandidaten benennen. Baumann sagte, die Entscheidung werde am Wochenende bei einer Konferenz von AfD-Bundesvorstand und Landesvorsitzenden fallen.
Aigners Stabschef Eric Markuse hatte die Ablehnung eines Besuchs der AfD-Fraktion mit einer Äußerung von AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch begründet. Diese habe die Nominierung Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrige sich ein Besuch der AfD-Fraktion.
Die AfD will einen eigenen Kandidaten benennen. Baumann sagte, die Entscheidung werde am Wochenende bei einer Konferenz von AfD-Bundesvorstand und Landesvorsitzenden fallen.
Aigners Stabschef Eric Markuse hatte die Ablehnung eines Besuchs der AfD-Fraktion mit einer Äußerung von AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch begründet. Diese habe die Nominierung Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrige sich ein Besuch der AfD-Fraktion.
Carim Soliman
Aigner stellt sich im Bundestag vor, lehnt aber Einladung der AfD ab
Einen Tag nach ihrer Nominierung stellt sich die Unionskandidatin für die Bundespräsidentenwahl, Ilse Aigner, im Bundestag vor. Geplant sind Besuche in den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den oppositionellen Grünen. Bei der AfD und der Linken wird sich Aigner voraussichtlich zunächst nicht vorstellen.
Aigner ließ die AfD am Abend trotz Einladung abblitzen. „Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion“, teilte Aigners Stabschef Eric Markuse der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Er bezog sich damit auf einen X-Post der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch.
Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf sagte der dpa: „Morgen kommt sie nicht. Eine Einladung ist nicht erfolgt. Wenn sie sich vorstellen möchte, kann sie dies gern tun.“
Aigner ließ die AfD am Abend trotz Einladung abblitzen. „Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion“, teilte Aigners Stabschef Eric Markuse der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Er bezog sich damit auf einen X-Post der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch.
Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf sagte der dpa: „Morgen kommt sie nicht. Eine Einladung ist nicht erfolgt. Wenn sie sich vorstellen möchte, kann sie dies gern tun.“
Verkehrsminister Bilger gegen Einführung eines Tempolimits
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger lehnt die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen ab. Das machte der CDU-Politiker am Abend in der ARD-„Arena“ deutlich, einer Veranstaltung mit Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.
Bilger sagte, es gebe, wenn man mal alle Straßen in ganz Deutschland anschaue, noch 4 Prozent Straßen, wo es kein Tempolimit gebe. Auf den Autobahnen seien es etwa 70 Prozent, wo es kein Tempolimit gibt. „Aber viele fahren jetzt ja auch schon langsamer, nutzen den Tempomat, wollen vielleicht auch Sprit sparen.“ Deswegen werde der CO₂-Effekt überschätzt.
Es gebe gut ausgebaute Autobahnen in Deutschland. „Wir haben weniger Verkehrsunfälle als in anderen Ländern Europas, wo es ein Tempolimit gibt“, sagte der Minister weiter. „Und dann will ich schon auch um Verständnis werben, dass es für viele, die das Tempolimit ablehnen, schon auch eine Einschränkung ihrer Freiheit wäre, die, glaube ich, bei der vielen Spaltung, die wir in unserem Land haben, nochmal zusätzliche Spaltung verursachen würde.“
Die Bundesregierung setze auf sogenannte Telematikanlagen, bei denen je nach Verkehrslage, nach Wetter und nach Stausituation die Geschwindigkeit angepasst werde. Die seien die intelligenteren Lösungen. Bilger ist seit Ende Juli Verkehrsminister.
Bilger sagte, es gebe, wenn man mal alle Straßen in ganz Deutschland anschaue, noch 4 Prozent Straßen, wo es kein Tempolimit gebe. Auf den Autobahnen seien es etwa 70 Prozent, wo es kein Tempolimit gibt. „Aber viele fahren jetzt ja auch schon langsamer, nutzen den Tempomat, wollen vielleicht auch Sprit sparen.“ Deswegen werde der CO₂-Effekt überschätzt.
Es gebe gut ausgebaute Autobahnen in Deutschland. „Wir haben weniger Verkehrsunfälle als in anderen Ländern Europas, wo es ein Tempolimit gibt“, sagte der Minister weiter. „Und dann will ich schon auch um Verständnis werben, dass es für viele, die das Tempolimit ablehnen, schon auch eine Einschränkung ihrer Freiheit wäre, die, glaube ich, bei der vielen Spaltung, die wir in unserem Land haben, nochmal zusätzliche Spaltung verursachen würde.“
Die Bundesregierung setze auf sogenannte Telematikanlagen, bei denen je nach Verkehrslage, nach Wetter und nach Stausituation die Geschwindigkeit angepasst werde. Die seien die intelligenteren Lösungen. Bilger ist seit Ende Juli Verkehrsminister.
Grünen-Spitze stützt Roth in Antisemitismus-Debatte
Die Grünen-Spitze stellt sich in der Debatte um Antisemitismus-Vorwürfe und Meinungsfreiheit in Bezug auf Israel hinter die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Bundesvorstand habe sich „mit den Angriffen, die es in den letzten Tagen auf Claudia Roth gab“ beschäftigt, sagte Parteivorsitzende Franziska Brantner nach einer Sitzung in Berlin. Es sei inakzeptabel, dass man Roth nun in eine Reihe mit Geschichtsrevisionisten stelle. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und die damit verbundene Verantwortung sei Roth immer ein wichtiges Anliegen gewesen.
Die ehemalige Kulturstaatsministerin hatte sich kürzlich von früheren Aussagen nach der Berlinale 2024 in Bezug auf den Gaza-Krieg distanziert. Im Podcast „Jung & Naiv“ sprach die Grünen-Politikerin rückblickend von persönlichen Fehlern. Dass sie Akteure rund um den Film „No Other Land“ kritisiert hatte, bereue sie heute. Sie führte dies auf massiven Druck aus verschiedenen Kreisen zurück. Sie habe später versucht, sich zu entschuldigen. Der mediale Druck sei „massiv“ gewesen, führte die Politikerin aus. „Es war so ein unfassbarer Druck vom Zentralrat, von unglaublich vielen Kreisen“. Sie sei in dieser Lage zu schwach oder zu überfordert gewesen.
Vereinzelt gab es Kritik von Grünen-Mitgliedern an den Aussagen Roths in dem Podcast. In einem Statement aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden an den Stern hieß es, dass Roth „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“ sei. Dies umfasse „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“. Brantner betonte, der Zentralrat der Juden sei die wichtigste Vertretung der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Die Grünen respektierten seine Stimme – auch in manchmal schwierigen Debatten.
Vereinzelt gab es Kritik von Grünen-Mitgliedern an den Aussagen Roths in dem Podcast. In einem Statement aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden an den Stern hieß es, dass Roth „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“ sei. Dies umfasse „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“. Brantner betonte, der Zentralrat der Juden sei die wichtigste Vertretung der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Die Grünen respektierten seine Stimme – auch in manchmal schwierigen Debatten.
Roth hatte in dem Podcast auch gesagt: „Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen, wann befreist du dich endlich von diesem, von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um?“ Aus Sicht von Brantner war das eine unglückliche Formulierung. „Sie hätte diese Aussagen von Dritten einordnen sollen, damit diese missverständlichen Interpretationen nicht möglich sind“, sagte die Co-Vorsitzende der Grünen. Gegenüber dem Stern hatte Roth selbst bereits erklärt, sie habe sich diese Aussagen ihrer Freunde „nicht zu eigen gemacht“, sondern lediglich zitiert.
Aigner will sich nicht der AfD-Fraktion vorstellen
Die Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner, hat nicht vor, sich bei der AfD-Fraktion im Bundestag vorzustellen. Aigners Stabschef Eric Markuse begründete dies mit einer Äußerung der AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch. „Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion“, sagte Markuse der Deutschen Presse-Agentur.
Der CDU-Vorstand hatte die bayerische Landtagspräsidentin Aigner offiziell für das höchste Staatsamt nominiert. Sollte sie am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.
Auf Aigners Entscheidung reagierte von Storch mit scharfen Worten. „Wer wegen eines einzigen kritischen Tweets, der außerdem das Verfahren mehr als die Person kritisiert, das Gespräch verweigert, zeigt mangelnde Souveränität, mangelnde Kritikfähigkeit und das Fehlen der Fähigkeit, Gräben zu überwinden“, sagte die AfD-Politikerin The Pioneer.
Parteikreise: SPD will nächste Woche Entscheidung über Spitzenamt
Die Spitze der Sozialdemokraten will die Führungsfragen der Partei in der nächsten Woche klären. „Am 19. November trifft sich das Präsidium zu einer Sondersitzung in Berlin“, sagte ein Parteivertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Erwartet wird, dass dann die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sich für einen Posten an der Parteispitze bereit erklärt. „An Schwesig hängt es jetzt“, hieß es an anderer Stelle in der Partei. Sie könne auch zur Bedingung machen, die Partei anstelle der bisherigen Doppelspitze alleine zu führen.
Schwesig habe sich dazu aber bislang bedeckt gehalten. Auch Parteichef Lars Klingbeil lasse weiter offen, ob er nochmal kandidiere. Als weiterer möglicher Kandidat für den Posten an der Spitze gilt der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil. Er hat sich in der Debatte zwar öfter zu Wort gemeldet und eine Kandidatur erwogen, aber bisher keine Zusage gemacht.
Die SPD will im Januar bei einem Sonder-Parteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war der Rücktritt von Klingbeils Co-Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Für Unruhe in der Partei sorgt aber schon seit Langem das schlechte Abschneiden bei Landtagswahlen.
Schwesig habe sich dazu aber bislang bedeckt gehalten. Auch Parteichef Lars Klingbeil lasse weiter offen, ob er nochmal kandidiere. Als weiterer möglicher Kandidat für den Posten an der Spitze gilt der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil. Er hat sich in der Debatte zwar öfter zu Wort gemeldet und eine Kandidatur erwogen, aber bisher keine Zusage gemacht.
Die SPD will im Januar bei einem Sonder-Parteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war der Rücktritt von Klingbeils Co-Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Für Unruhe in der Partei sorgt aber schon seit Langem das schlechte Abschneiden bei Landtagswahlen.
Merkel: Nominierung von Aigner ist „historisch“
Altkanzlerin Angela Merkel hält die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin für geschichtsträchtig. Anders als frühere Kandidatinnen habe Aigner alle Chancen, am 30. Januar tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden, erklärte Merkel in Berlin. Schon deshalb sei die Entscheidung für Aigner „historisch“. Merkel war die erste und bisher einzige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik.
Merkel äußerte in einer Erklärung Zuspruch für Aigner, als Menschen und als Politikerin „gerade in Zeiten wie diesen“. Sie begründete: „Denn ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren: ihre Leidenschaft für Politik, ihre Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit, ihren Humor. Für die nun vor ihr liegenden Wochen ihrer Kandidatur wünsche ich ihr allen erdenklichen Erfolg.“
Von 2008 bis 2013 war Ilse Aigner Bundesagrarministerin unter Kanzlerin Merkel – bis der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Aigner nach München holte. Merkel wird voraussichtlich als Mitglied der Bundesversammlung an der Wahl der Bundespräsidentin beteiligt sein. Sie hatte sich bereits im Vorfeld für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.
Merkel äußerte in einer Erklärung Zuspruch für Aigner, als Menschen und als Politikerin „gerade in Zeiten wie diesen“. Sie begründete: „Denn ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren: ihre Leidenschaft für Politik, ihre Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit, ihren Humor. Für die nun vor ihr liegenden Wochen ihrer Kandidatur wünsche ich ihr allen erdenklichen Erfolg.“
Von 2008 bis 2013 war Ilse Aigner Bundesagrarministerin unter Kanzlerin Merkel – bis der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Aigner nach München holte. Merkel wird voraussichtlich als Mitglied der Bundesversammlung an der Wahl der Bundespräsidentin beteiligt sein. Sie hatte sich bereits im Vorfeld für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.
Anne Eberhard
Söder über Aigner: Starke Frau und Gewinn für Deutschland
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, Ilse Aigner (CSU), als „ganz starke Frau, starke Politikerin und überzeugte Demokratin“ gewürdigt. Die CSU freue sich „riesig“ über die Entscheidung des CDU-Parteivorstands vom Montag, Aigner für das höchste Staatsamt zu nominieren, sagte Söder bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montag.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Anne Eberhard
Linke will eigenen Bundespräsidenten-Kandidaten aufstellen
Die Linke will nach der Nominierung von Ilse Aigner (CSU) für das Amt der Bundespräsidentin einen eigenen Personalvorschlag machen. Aigners Benennung mache nun „unbedingt einen eigenen Vorschlag notwendig“, sagte Parteichef Luigi Pantisano vor Journalisten in Berlin. Man werde darüber in den kommenden Tagen in den Parteigremien beraten und die Öffentlichkeit dann über den Vorschlag der Linken informieren. „Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.“
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Anne Eberhard
Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein
Für ihre Wahl zur Bundespräsidentin setzt die CSU-Politikerin Ilse Aigner auf eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg. Dies sei „ein wichtiges Signal gegen populistische und extremistische Kräfte in unserem Land“, sagte sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Sie wolle Kandidatin der „starken Mitte“ sein. „Die Spaltung, sie wird vorangetrieben und der Konsens wird verächtlich gemacht“, sagte Aigner.
„Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“Ilse Aigner (CSU)
Die 61-Jährige sagte mit Blick auf das lange Zaudern von Merz bei der Festlegung auf ihre Person, der Kanzler habe es ja durchaus spannend gemacht. „Aber wenn diese Dramaturgie dazu dann führt, dass hinter meiner Person sich wirklich eine breite politische Mitte dann auch versammeln kann, dann bin ich darüber auch sehr froh.“ Die inzwischen breite Unterstützung für ihre Kandidatur über Parteigrenzen hinweg sei „außergewöhnlich“, und mache sie „demütig, aber auch mutig“, sagte Aigner.
Sie versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
Sie versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
Anne Eberhard
CDU-Vorstand nominiert Aigner – Unterstützung auch von Spitzengrünen
Nach dem Vorschlag des Bundeskanzlers wünscht sich die Spitze der CDU Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Der Parteivorstand nominierte die CSU-Politikerin am Montag für das höchste Staatsamt, wie CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz anschließend in Berlin sagte. Aigner werde eine Bundespräsidentin „mit Würde und mit Herz“ sein, sagte er.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung halte man es für wichtig, dass es in der Bundesversammlung parteiübergreifende Mehrheiten für eine Bundespräsidentin gebe, schreiben Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Franziska Brantner und Felix Banaszak. Es gebe viele Fragen, in denen sie die schwarz-rote Koalition und Kanzler Merz scharf kritisierten. Aber: „Die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts ist in dieser Lage nicht der Schauplatz parteipolitischer Ränkespiele.“
Als bayerische Landtagspräsidentin habe Aigner gezeigt, dass sie parlamentarische Verantwortung mit einer klaren Haltung im Hinblick auf die Regeln der Demokratie verbinden könne. „Wir verbinden damit die Erwartung, dass sie ihr Amt überparteilich, aber nicht unparteiisch im Sinne der Stärkung und Erneuerung der Demokratie ausübt und dazu beiträgt, unser Land wieder stärker zusammenzuführen.“