Eigentlich möchten Friedrich Merz und Lars Klingbeil das große Reformfenster öffnen, wenn die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vorbei ist. Die Einkommensteuer, die Kosten bei Gesundheit und Pflege, die Rente und das längere Arbeiten – all das steht auf der Reformagenda von Union und SPD, vieles soll bis zur Sommerpause geklärt sein.
BundesregierungDie Sorge vor dem Dammbruch
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Der Koalition von Friedrich Merz droht nach einer möglichen SPD-Niederlage bei der Wahl in Rheinland-Pfalz ein Beben. Und der Kanzler versucht mit einer Nachkriegs-Offerte, das Verhältnis zu Donald Trump zu kitten.
Von Georg Ismar, Berlin
USA:Unter Trumps Stammwählern rumort es
Iran-Krieg und steigende Benzinpreise lassen so manchen Anhänger an seinem Präsidenten zweifeln. In den Südstaaten holen viele die Trump-Fahne ein, einige üben auch offen Kritik.
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