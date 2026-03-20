Eigentlich möchten Friedrich Merz und Lars Klingbeil das große Reformfenster öffnen, wenn die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vorbei ist. Die Einkommensteuer, die Kosten bei Gesundheit und Pflege, die Rente und das längere Arbeiten – all das steht auf der Reformagenda von Union und SPD, vieles soll bis zur Sommerpause geklärt sein.