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BundesregierungDie Sorge vor dem Dammbruch

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz hat eine Beteiligung am Iran-Krieg klar ausgeschlossen. Die meisten Deutschen halten das für richtig, doch die fragile Beziehung zu den USA belastet es.
Friedrich Merz hat eine Beteiligung am Iran-Krieg klar ausgeschlossen. Die meisten Deutschen halten das für richtig, doch die fragile Beziehung zu den USA belastet es. NICOLAS TUCAT/AFP

Der Koalition von Friedrich Merz droht nach einer möglichen SPD-Niederlage bei der Wahl in Rheinland-Pfalz ein Beben. Und der Kanzler versucht mit einer Nachkriegs-Offerte, das Verhältnis zu Donald Trump zu kitten.

Von Georg Ismar, Berlin

Eigentlich möchten Friedrich Merz und Lars Klingbeil das große Reformfenster öffnen, wenn die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vorbei ist. Die Einkommensteuer, die Kosten bei Gesundheit und Pflege, die Rente und das längere Arbeiten – all das steht auf der Reformagenda von Union und SPD, vieles soll bis zur Sommerpause geklärt sein.

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