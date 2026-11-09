Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merkel: Nominierung von Aigner ist „historisch“
Linke will eigenen Bundespräsidenten-Kandidaten aufstellen
Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein
Merz schlägt Aigner offiziell als Bundespräsidentin vor
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Anne Eberhard
Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein
Für ihre Wahl zur Bundespräsidentin setzt die CSU-Politikerin Ilse Aigner auf eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg. Dies sei „ein wichtiges Signal gegen populistische und extremistische Kräfte in unserem Land“, sagte sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Sie wolle Kandidatin der „starken Mitte“ sein. „Die Spaltung, sie wird vorangetrieben und der Konsens wird verächtlich gemacht“, sagte Aigner.
„Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“Ilse Aigner (CSU)
Die 61-Jährige sagte mit Blick auf das lange Zaudern von Merz bei der Festlegung auf ihre Person, der Kanzler habe es ja durchaus spannend gemacht. „Aber wenn diese Dramaturgie dazu dann führt, dass hinter meiner Person sich wirklich eine breite politische Mitte dann auch versammeln kann, dann bin ich darüber auch sehr froh.“ Die inzwischen breite Unterstützung für ihre Kandidatur über Parteigrenzen hinweg sei „außergewöhnlich“, und mache sie „demütig, aber auch mutig“, sagte Aigner.
Sie versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
Sie versprach: „Meine Sprache wird klar sein und verständlich.“ Sie wolle auch in Zukunft große Nähe zu den Menschen zeigen. „Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen.“ Ihre Haltung sei eindeutig und wende sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. „Und ich versuche, Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand."
Grünen-Spitze stützt Roth in Antisemitismus-Debatte
Die Grünen-Spitze stellt sich in der Debatte um Antisemitismus-Vorwürfe und Meinungsfreiheit in Bezug auf Israel hinter die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Bundesvorstand habe sich „mit den Angriffen, die es in den letzten Tagen auf Claudia Roth gab“ beschäftigt, sagte Parteivorsitzende Franziska Brantner nach einer Sitzung in Berlin. Es sei inakzeptabel, dass man Roth nun in eine Reihe mit Geschichtsrevisionisten stelle. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und die damit verbundene Verantwortung sei Roth immer ein wichtiges Anliegen gewesen.
Die ehemalige Kulturstaatsministerin hatte sich kürzlich von früheren Aussagen nach der Berlinale 2024 in Bezug auf den Gaza-Krieg distanziert. Im Podcast „Jung & Naiv“ sprach die Grünen-Politikerin rückblickend von persönlichen Fehlern. Dass sie Akteure rund um den Film „No Other Land“ kritisiert hatte, bereue sie heute. Sie führte dies auf massiven Druck aus verschiedenen Kreisen zurück. Sie habe später versucht, sich zu entschuldigen. Der mediale Druck sei „massiv“ gewesen, führte die Politikerin aus. „Es war so ein unfassbarer Druck vom Zentralrat, von unglaublich vielen Kreisen“. Sie sei in dieser Lage zu schwach oder zu überfordert gewesen.
Vereinzelt gab es Kritik von Grünen-Mitgliedern an den Aussagen Roths in dem Podcast. In einem Statement aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden an den Stern hieß es, dass Roth „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“ sei. Dies umfasse „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“. Brantner betonte, der Zentralrat der Juden sei die wichtigste Vertretung der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Die Grünen respektierten seine Stimme – auch in manchmal schwierigen Debatten.
Vereinzelt gab es Kritik von Grünen-Mitgliedern an den Aussagen Roths in dem Podcast. In einem Statement aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden an den Stern hieß es, dass Roth „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“ sei. Dies umfasse „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“. Brantner betonte, der Zentralrat der Juden sei die wichtigste Vertretung der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Die Grünen respektierten seine Stimme – auch in manchmal schwierigen Debatten.
Roth hatte in dem Podcast auch gesagt: „Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen, wann befreist du dich endlich von diesem, von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um?“ Aus Sicht von Brantner war das eine unglückliche Formulierung. „Sie hätte diese Aussagen von Dritten einordnen sollen, damit diese missverständlichen Interpretationen nicht möglich sind“, sagte die Co-Vorsitzende der Grünen. Gegenüber dem Stern hatte Roth selbst bereits erklärt, sie habe sich diese Aussagen ihrer Freunde „nicht zu eigen gemacht“, sondern lediglich zitiert.
Aigner will sich nicht der AfD-Fraktion vorstellen
Die Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner, hat nicht vor, sich bei der AfD-Fraktion im Bundestag vorzustellen. Aigners Stabschef Eric Markuse begründete dies mit einer Äußerung der AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch. „Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion“, sagte Markuse der Deutschen Presse-Agentur.
Der CDU-Vorstand hatte die bayerische Landtagspräsidentin Aigner offiziell für das höchste Staatsamt nominiert. Sollte sie am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.
Parteikreise: SPD will nächste Woche Entscheidung über Spitzenamt
Die Spitze der Sozialdemokraten will die Führungsfragen der Partei in der nächsten Woche klären. „Am 19. November trifft sich das Präsidium zu einer Sondersitzung in Berlin“, sagte ein Parteivertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Erwartet wird, dass dann die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sich für einen Posten an der Parteispitze bereit erklärt. „An Schwesig hängt es jetzt“, hieß es an anderer Stelle in der Partei. Sie könne auch zur Bedingung machen, die Partei anstelle der bisherigen Doppelspitze alleine zu führen.
Schwesig habe sich dazu aber bislang bedeckt gehalten. Auch Parteichef Lars Klingbeil lasse weiter offen, ob er nochmal kandidiere. Als weiterer möglicher Kandidat für den Posten an der Spitze gilt der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil. Er hat sich in der Debatte zwar öfter zu Wort gemeldet und eine Kandidatur erwogen, aber bisher keine Zusage gemacht.
Die SPD will im Januar bei einem Sonder-Parteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war der Rücktritt von Klingbeils Co-Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Für Unruhe in der Partei sorgt aber schon seit Langem das schlechte Abschneiden bei Landtagswahlen.
Schwesig habe sich dazu aber bislang bedeckt gehalten. Auch Parteichef Lars Klingbeil lasse weiter offen, ob er nochmal kandidiere. Als weiterer möglicher Kandidat für den Posten an der Spitze gilt der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil. Er hat sich in der Debatte zwar öfter zu Wort gemeldet und eine Kandidatur erwogen, aber bisher keine Zusage gemacht.
Die SPD will im Januar bei einem Sonder-Parteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war der Rücktritt von Klingbeils Co-Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Für Unruhe in der Partei sorgt aber schon seit Langem das schlechte Abschneiden bei Landtagswahlen.
Merkel: Nominierung von Aigner ist „historisch“
Altkanzlerin Angela Merkel hält die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin für geschichtsträchtig. Anders als frühere Kandidatinnen habe Aigner alle Chancen, am 30. Januar tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden, erklärte Merkel in Berlin. Schon deshalb sei die Entscheidung für Aigner „historisch“. Merkel war die erste und bisher einzige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik.
Merkel äußerte in einer Erklärung Zuspruch für Aigner, als Menschen und als Politikerin „gerade in Zeiten wie diesen“. Sie begründete: „Denn ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren: ihre Leidenschaft für Politik, ihre Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit, ihren Humor. Für die nun vor ihr liegenden Wochen ihrer Kandidatur wünsche ich ihr allen erdenklichen Erfolg.“
Von 2008 bis 2013 war Ilse Aigner Bundesagrarministerin unter Kanzlerin Merkel – bis der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Aigner nach München holte. Merkel wird voraussichtlich als Mitglied der Bundesversammlung an der Wahl der Bundespräsidentin beteiligt sein. Sie hatte sich bereits im Vorfeld für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.
Merkel äußerte in einer Erklärung Zuspruch für Aigner, als Menschen und als Politikerin „gerade in Zeiten wie diesen“. Sie begründete: „Denn ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren: ihre Leidenschaft für Politik, ihre Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit, ihren Humor. Für die nun vor ihr liegenden Wochen ihrer Kandidatur wünsche ich ihr allen erdenklichen Erfolg.“
Von 2008 bis 2013 war Ilse Aigner Bundesagrarministerin unter Kanzlerin Merkel – bis der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Aigner nach München holte. Merkel wird voraussichtlich als Mitglied der Bundesversammlung an der Wahl der Bundespräsidentin beteiligt sein. Sie hatte sich bereits im Vorfeld für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.
Anne Eberhard
Söder über Aigner: Starke Frau und Gewinn für Deutschland
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, Ilse Aigner (CSU), als „ganz starke Frau, starke Politikerin und überzeugte Demokratin“ gewürdigt. Die CSU freue sich „riesig“ über die Entscheidung des CDU-Parteivorstands vom Montag, Aigner für das höchste Staatsamt zu nominieren, sagte Söder bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montag.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Aigner sei „warmherzig, couragiert, engagiert“ und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der Ministerpräsident. Wenn Aigner Bundespräsidentin werde, sei das „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“, sagte Söder, der sich mehrfach bei der CDU und der SPD für die Unterstützung der Personalie bedankte. Er hoffe bei der Wahl am 30. Januar auf eine breite Mehrheit für Aigner. Das könne in Zeiten erstarkter radikaler Kräfte „ein Riesensignal“ der politischen Mitte sein.
Anne Eberhard
Linke will eigenen Bundespräsidenten-Kandidaten aufstellen
Die Linke will nach der Nominierung von Ilse Aigner (CSU) für das Amt der Bundespräsidentin einen eigenen Personalvorschlag machen. Aigners Benennung mache nun „unbedingt einen eigenen Vorschlag notwendig“, sagte Parteichef Luigi Pantisano vor Journalisten in Berlin. Man werde darüber in den kommenden Tagen in den Parteigremien beraten und die Öffentlichkeit dann über den Vorschlag der Linken informieren. „Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.“
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner, als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“
Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt.
Anne Eberhard
CDU-Vorstand nominiert Aigner – Unterstützung auch von Spitzengrünen
Nach dem Vorschlag des Bundeskanzlers wünscht sich die Spitze der CDU Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Der Parteivorstand nominierte die CSU-Politikerin am Montag für das höchste Staatsamt, wie CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz anschließend in Berlin sagte. Aigner werde eine Bundespräsidentin „mit Würde und mit Herz“ sein, sagte er.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Nachdem sich bereits die SPD-Spitze für Aigners Kandidatur ausgesprochen hatte, kommt nun die Unterstützung der Grünen-Führung. „Wir möchten Euch vorschlagen, die Wahl von Ilse Aigner zu unterstützen“, schreiben Fraktions- und Parteiführung in einem Brief an die Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, der Grünen-Fraktionen in den Landtagen und an die Landesvorsitzenden der Partei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.
Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung halte man es für wichtig, dass es in der Bundesversammlung parteiübergreifende Mehrheiten für eine Bundespräsidentin gebe, schreiben Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Franziska Brantner und Felix Banaszak. Es gebe viele Fragen, in denen sie die schwarz-rote Koalition und Kanzler Merz scharf kritisierten. Aber: „Die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts ist in dieser Lage nicht der Schauplatz parteipolitischer Ränkespiele.“
Als bayerische Landtagspräsidentin habe Aigner gezeigt, dass sie parlamentarische Verantwortung mit einer klaren Haltung im Hinblick auf die Regeln der Demokratie verbinden könne. „Wir verbinden damit die Erwartung, dass sie ihr Amt überparteilich, aber nicht unparteiisch im Sinne der Stärkung und Erneuerung der Demokratie ausübt und dazu beiträgt, unser Land wieder stärker zusammenzuführen.“
Anne Eberhard
Merz schlägt Aigner offiziell als Bundespräsidentin vor
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat dem Vorstand seiner Partei offiziell die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer Vorstandssitzung in Berlin, an der auch Aigner teilnahm. Der Vorschlag sei mit lange anhaltendem Applaus aufgenommen worden, berichteten Teilnehmer.
Carim Soliman
Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner
Die SPD-Spitze hat sich hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt. „Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt“, hieß es aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. „Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen.“
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz hatte sich am Sonntag hinter den CSU-Vorschlag gestellt, die bayerische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung für Aigner signalisiert. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.
Anne Eberhard
Schneider: Union muss Alternative zur Plastiksteuer nennen
Nach dem Nein zur Plastiksteuer von Unionsfraktionschef Thorsten Frei pocht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf Alternativvorschläge. „Solide Finanzpolitik gerade in diesen Jahren und in diesen Tagen ist entscheidend, und deswegen hat die Union da auch eine Verpflichtung, andere Vorschläge zu machen“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.
Bis Donnerstag müsse die Union Ideen vorlegen, „wie sie das Loch im Haushalt, das wir haben, schließen“, betonte Schneider. „Die Plastiksteuer war eine Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss aus dem Frühjahr und diente sowohl einer ökologischen Steuerung als auch vor allen Dingen der Sicherung unseres Budgets.“ Am Donnerstag findet die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Dort legen die Haushaltsexperten letzte Hand an den Etat für 2027, der dann im Bundestag zum Beschluss ansteht.
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Mehr dazu lesen Sie hier:
In der Bundesregierung wird derzeit über die Einführung einer Plastiksteuer gerungen, die Verpackungen teurer machen soll. Nach einem vorläufigen Entwurf würden damit ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig. Das soll dazu beitragen, dass weniger Plastikabfall anfällt. Die SPD treibt das Vorhaben voran; die Union hat große Vorbehalte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant mit dem Geld aus der Plastiksteuer. Für 2027 wird laut der Deutschen Presseagentur mit Mehreinnahmen von 805 Millionen Euro gerechnet, Reuters beziffert die Einnahmen auf 670 Millionen Euro. Ab 2028 sollen es übereinstimmend knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
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Anne Eberhard
SED-Opferbeauftragte warnt vor Verdrehung der DDR-Geschichte
Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, warnt vor einer Vereinnahmung des Erbes der politischen Wende von 1989 für politische Zwecke. Die friedliche Revolution sei „kein Steinbruch, aus dem sich jeder bedienen kann, was gerade zur eigenen politischen Erzählung passt. Sie war eine Revolution für Freiheit und Demokratie. Wer sich heute auf 1989 beruft, darf diese Geschichte nicht verdrehen und für eigene politische Zwecke vereinnahmen“ sagte Zupke der Rheinischen Post.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Zupke forderte zugleich einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. „Wer nach Jahrzehnten den Mut fasst und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stellt, den dürfen wir nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssen. Das ist unsere Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig“, sagte sie den Funke-Medien.
Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung ist wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.
1992 kam in Halle an der Saale eine Liste ans Licht, die Namen von 4500 Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi preisgab. Die Urheber der Liste blieben anonym. Nun haben sie sich Melissa Müller offenbart.
Seit einem Jahr gibt es zudem einen Härtefallfonds des Bundes für Opfer der SED-Diktatur. Wie Zupke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, konnte seitdem 502 Menschen mit insgesamt 1,94 Millionen Euro geholfen werden.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
In vielen Teilen Deutschlands wird am Montag an die friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Hauptstadt geplant.
Anne Eberhard
Kerkeling wünscht Aigner „nur das Beste“ als Staatsoberhaupt
Entertainer Hape Kerkeling wünscht der CSU-Politikerin Ilse Aigner bereits vor ihrer offiziellen Nominierung als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt alle Gute für das Amt. „Ich wünsche Ilse Aigner von Herzen nur das Beste für diese wundervolle Aufgabe“, sagte Kerkeling in einem Clip auf Instagram. Kerkeling zeigte sich zugleich berührt, dass weit über 165 000 Menschen eine Petition unterschrieben hätten, weil sie ihn als Staatsoberhaupt sehen wollen. „Ganz ehrlich, das macht mich demütig.“ Die Menschen hätten sich jemanden gewünscht, der kein Berufspolitiker sei und Klartext spreche, ohne dabei laut zu werden.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
„Das Vertrauen in unsere Demokratie wackelt derzeit gewaltig“, sagte der Entertainer, der unlängst an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teilgenommen hatte. Notwendig sei eine Gesellschaft mit Zusammenhalt und Zuversicht, in der man einander wieder zuhöre. „Genau das braucht unser Land jetzt“, sagte Kerkeling.
Anne Eberhard
Unionsfraktionschef Frei beerdigt Pläne für Einführung einer Plastiksteuer
Die schwarz-rote Koalition wird die geplante Plastiksteuer nach Angaben des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, nicht umsetzen. „Die Plastiksteuer machen wir nicht, weil sie eine falsche, nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Wirkung hätte“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF.
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Die Union hat seit Wochen Zweifel angemeldet, ob die Plastiksteuer wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Kommt sie nicht, muss in den abschließenden Haushaltsberatungen über den Bundesetat 2027 eine Lücke von etwa 670 Millionen Euro geschlossen werden, die durch die ausbleibenden erwarteten Steuereinnahmen entsteht.
Am Sonntag hatten der CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in der ARD noch auf laufende Beratungen innerhalb der Koalition verwiesen. „Wir wollen das Ganze zielgerichtet, dass es auch eine Lenkungswirkung gibt und darüber muss auch im Parlament natürlich diskutiert werden“, hatte Miersch in der ARD gesagt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch. Aber wir haben natürlich als Parlamentarier die Verpflichtung zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung und insofern diskutieren wir darüber auch.“
Frei äußerte sich auch zu weiteren geplanten Steuererhöhungs-Plänen der Koalition. Im Bereich der Zuckersteuer sei klar, dass die Einnahmen dem Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt und damit Entlastungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert würden, sagte er. Auch die Alkoholsteuer werde erhöht. „Das ist in Ordnung, so wie es bis jetzt konzipiert und gemacht worden ist.“ Die Tabaksteuer sei bereits beschlossen. Die CSU hatte einen späteren Zeitpunkt für die Erhöhung der Alkoholsteuer und ein Aus für die Erhöhung der Schaumweinsteuer gefordert.
FDP-Vize Teuteberg: Neue Stärke und Entschlossenheit nötig
Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls hat die stellvertretende FDP-Vorsitzende Linda Teuteberg vor neuen Bedrohungen für die Freiheit gewarnt. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die Hegemonie wiederherstellen, deren Überwindung die Deutschen ihre Freiheit seit 1989 verdankten, sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.
„Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“
Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. „Der SED-Staat war eine Diktatur.“ Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.
Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt“, sagte Teuteberg.