Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich kurz vor der Klausur der Kabinetts auf Schloss Meseberg um mehr Geschlossenheit in der Ampelkoalition bemüht. Auf die Frage, ob gegenseitige Gesetzesblockaden innerhalb der Bundesregierung weitergehen würden, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Davor kann ich nur warnen." Scholz sagte zu, dass die umstrittene Ausgestaltung und Finanzierung der Kindergrundsicherung bald geklärt sein werde.

Am Dienstag kommen Scholz und seine 16 Ministerinnen und Minister zu ihrer fünften Kabinettsklausur im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg nördlich von Berlin zusammen. Scholz appellierte an die Koalitionäre: "Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, die Erfolge der Regierungstätigkeit herauszustellen, und die nötigen Diskussionen über unsere Vorhaben intern führen."

SPD-Co-Chefin Saskia Esken sekundierte in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "Es wäre gut, wenn wir auch die Fragen, bei denen wir höheren Debattenbedarf haben, intern klären könnten." Zwar müssten, der Meinungsbildung halber, Argumente in Sachfragen auch in der Öffentlichkeit vorgebracht werden, so Esken, "aber nicht im Streit".

"Ein gigantischer Verwaltungsumbau"

Scholz sagte über die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung: "Parallel dazu braucht Deutschland ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas, möglichst ohne Gebühren. Darin unterstützen wir die Länder in einem Bund-Länder-Programm, damit das vorangeht."

Unterdessen rief der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, die Ampelregierung dazu auf, den Umbau der Behörden für die geplante Kindergrundsicherung zu überdenken. "Wir halten es für ein unnötiges und kostspieliges Vorhaben, die Strukturen, über die die mehr als 400 Jobcenter bereits verfügen, nun parallel bei den Familienkassen aufzubauen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es werde ohne Not ein "gigantischer Verwaltungsumbau vom Zaun gebrochen, damit bedürftige Kinder im Monat ungefähr 40 Euro mehr vom Staat erhielten", kritisierte der Präsident des Landkreistages. Statt den halben Sozialstaat umzubauen, sollte der Bund seiner Ansicht nach das Bürgergeld für Kinder erhöhen.

Zudem nannte Sager das Vorhaben unrealistisch, die Kindergrundsicherung ab 2025 automatisiert und digital zu erbringen: "Dafür muss man sich nur anschauen, wo unser Land ansonsten bei der Verwaltungsdigitalisierung steht."