Von Nicolas Richter, Berlin

Am Dienstag vor einer Woche hat die neue schwarz-rote Regierung ihre Arbeit aufgenommen, schon aber mehren sich öffentlich ausgetragene Differenzen, wie sie einst die Ampelkoalition geprägt haben. Ein Vorstoß der Arbeitsministerin und designierten SPD-Co-Chefin Bärbel Bas sorgt weiter für deutlichen Widerspruch in der Union. Es löse kein Problem, wenn Beamte nun – wie von Bas angeregt – in die Rentenkasse einzahlten, sagte Steffen Bilger, der Erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, in Berlin. „Es ist kein Vorschlag, der uns kurzfristig etwas bringt, er löst aber viel Verunsicherung aus“, sagte er.