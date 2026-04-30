Als Friedrich Merz am Mittwochabend zu einer speziellen Verabredung eintrifft, ist das Wetter gut – die Lage aber schlecht. Am Vormittag hat das Kabinett eine Gesundheitsreform und Eckpunkte beschlossen, die Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil für den nächsten Bundeshaushalt vorgelegt hat. Der Kanzler weiß, wie verheerend diese Zahlen in der Unionsfraktion angekommen sind. So gesehen trifft es sich, dass Merz jetzt im „Forellenhof“ in Walsrode vom Urheber dieser Zahlen empfangen wird. Klingbeil hat Merz „privat“ zu einem Abendessen in seinem Wahlkreis eingeladen.