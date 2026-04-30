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Koalition in der KriseWie ein Unfall in Zeitlupe

Lesezeit: 6 Min.

Spezielle Verabredung nach einer weiteren schwierigen Woche der Koalition: Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz mit Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil in Walsrode.
Spezielle Verabredung nach einer weiteren schwierigen Woche der Koalition: Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz mit Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil in Walsrode. Bundesregierung via Getty Images

Kurz vor ihrem ersten Geburtstag befindet sich die schwarz-rote Koalition in ihrer größten Krise, und allen voran der Kanzler. Sein Rückhalt schwindet rasant  – und der SPD-Fraktionschef zündelt so richtig.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar, Robert Roßmann und Vivien Timmler, Berlin

Als Friedrich Merz am Mittwochabend zu einer speziellen Verabredung eintrifft, ist das Wetter gut – die Lage aber schlecht. Am Vormittag hat das Kabinett eine Gesundheitsreform und Eckpunkte beschlossen, die Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil für den nächsten Bundeshaushalt vorgelegt hat. Der Kanzler weiß, wie verheerend diese Zahlen in der Unionsfraktion angekommen sind. So gesehen trifft es sich, dass Merz jetzt im „Forellenhof“ in Walsrode vom Urheber dieser Zahlen empfangen wird. Klingbeil hat Merz „privat“ zu einem Abendessen in seinem Wahlkreis eingeladen.

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