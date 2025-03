Dreikampf um Bundestags-Vizepräsidentschaft bei Grünen

Drei Grüne ringen um die Vizepräsidentschaft im Bundestag. Nun hat auch Claudia Roth, die amtierende Kulturstaatsministerin, ihre Ambitionen erklärt. Zuvor hatten sich die bisherige Amtsinhaberin Katrin Göring-Eckardt und der frühere Parteichef Omid Nouripour bei der Fraktion beworben. Es ist also ein offen ausgetragener Wettkampf, üblicherweise werden solche Personalien eher im Stillen und möglichst einvernehmlich geklärt.



Göring-Eckardt begründete ihre Bewerbung unter anderem mit ihrer Herkunft aus Ostdeutschland. „Wir sollten als Partei und Fraktion diesen Teil unseres Landes nicht den rechten Scharfmachern überlassen“, betonte sie. Nouripour erklärte in seinem Schreiben, seine Erfahrung in unterschiedlichen Ämtern und sein biografischer Hintergrund hätten ihn gelehrt, „Brücken zu bauen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und respektvolle Debatten zu fördern – weit über Parteigrenzen hinaus“.



Roth wies auf die herausfordernde politische Lage hin. „Es sind genau diese Zeiten, in denen all das, was ich mitbringen kann und mitbringen will, einen Unterschied für und an dieser Stelle machen kann“, schrieb sie. Die Grünen bräuchten „wieder ein scharfkantigeres Profil“. Roth war bereits von 2013 bis 2021 Vizepräsidentin im Bundestag.



Gewählt wird das Präsidium des Bundestags in dessen erster Sitzung am 25. März. Bis dahin benennen alle Fraktionen ihre Kandidatinnen und Kandidaten.



